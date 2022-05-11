台股最壞情況已過 張錫解析：為何現在是留意布局超跌「好股票」絕佳機會？

【文／林心怡】

美國10年期公債殖利率5月6日升破3％，創2018年底以來的新高點，在殖利率攀高引發資金抽離、衝擊股市的疑慮之下，投資人此刻該如何看待台股的布局策略？關鍵時刻，本刊特邀國泰投信董事長張錫、群益創新科技基金經理人黃俊斌、獵豹財務長郭恭克、啟發投顧分析師丁彥鈞，分享他們現階段的台股應對想法。

投信觀點

國泰投信董事長張錫、群益創新科技基金經理人黃俊斌

美十年公債殖利率3.3％是警戒線

「台股最壞情況已過，量縮打底後，將有機會逐步回升。」維持一貫的相對樂觀態度，國泰投信董事長張錫如此表示。

他分析，本波下跌主因就是通膨造成的升息議題，尤其市場對升息鷹派的預期，造成太過恐慌，大戶與散戶大舉撤出，出現籌碼調節的殺出現象，但從美股的部分市場指標來看，恐慌情緒引發的殺盤力道，可能已有轉變機會。

張錫所謂的市場指標，即是「美國散戶投資人情緒指數」（簡稱AAII指數），該指標看空比率自4月28日來到高點59.36％，創下近年來新高後，至今仍在50％以上居高不下，意味散戶悲觀情緒可能已經來到「頂點」，將有反轉向下可能。

在台股部分，目前大盤融資餘額回到2021年10月5日前波低點16162點的相對低檔水位，短期籌碼浮額影響逐步降低。

張錫認為，隨著通膨可望在5、6月受到控制，股市屆時將重新回到上升軌道，現在反而是留意布局超跌「好股票」的絕佳機會。

張錫分析，聯準會5月升息兩碼，主席鮑爾雖示意未來幾次會議將維持兩碼的升息步調，但並未積極考慮升息3碼，淡化了激進升息可能性，對市場而言，應有利空出盡的味道。而隨著未來俄烏戰爭影響淡化、中國封城問題解除，且高油價獲得控制，樂觀狀態下，3、4月可能是通膨最高點。

只是在此之前，只要通膨疑慮一日未除，任何風吹草動都會引發加快升息的聯想，走勢容易出現上沖下洗、大洗三溫暖的震盪局面，投資人要花點心力選股、分散布局與耐心等待。

依據他的推想，聯準會應該在6月升兩碼、7月升一碼，估計今年底前利率水準升到2.5％，張錫以此估算，美國10年期公債殖利率在2.9至3.1％都是市場尚能接受的合理區間，「一旦升過3.3％，就比想像中的高，要特別留意。」

至於影響通膨的油價，「若維持在110美元附近，算是仍在合理範圍；一旦突破120美元，市場對通膨的疑慮恐又會加深。」不過張錫認為，雖然俄烏戰爭造成油價供給緊俏，但由於印度及中國仍向俄羅斯買油，全球整體供需還不至於太失衡。

此外，中國延長封城雖使部分台廠停工，但「訂單僅延後，並非取消。」預計6、7月中國防疫政策放鬆後，缺貨問題可舒緩，帶動製造業景氣好轉。而台灣3月外銷訂單與第一季外銷訂單金額皆創同期新高，表現淡季不淡，強勁的出口動能仍支撐台灣經濟成長，加上台股預估本益比來到11倍，比2020年3月疫情爆發時的12.1倍還低，平均股息殖利率還有5％，代表台股具長線投資價值。

群益創新科技經理人黃俊斌基本上也贊同以上看法，但他特別提醒，雖然台灣的整體經濟成長與業績展望不錯，依舊看好車用電子、半導體、高速運算等成長股供應鏈，但畢竟全球市場的變數仍多，包括歐盟正式提案全面禁運俄國石油，多國加強對烏克蘭軍事援助等，以及中國供應鏈疑慮未除，未來聯準會加速緊縮的風險依舊存在，因此，現階段對於市場恢復信心的時間點不宜過度樂觀。

在布局策略上，他強調宜保持謹慎不追高、不摸底的基本原則，即使向下建倉，也宜採取分批布局，並且盡可能挑選穩健成長型類股與高息股。同時，也應保留一定成數的現金部位，待股市正式出現多頭攻擊訊號再分批加碼布局，較能減輕投資心理壓力。

贏家看法

獵豹財務長郭恭克

股債皆宜保守 保留高比例現金部位

相較之下，獵豹財務長郭恭克看法更趨保守，「在國際型的惡性通膨大環境之下，加上台幣走貶，台灣的物價與股市，很難不受影響。」郭恭克認為，台股與美國科技股高度相關，美股走空，台股指數面臨下修壓力，是投資人難以忽視的問題。

他分析，由於美股走向空頭型態的危機持續加重，那斯達克、費城半導體指數的空頭型態愈來愈明顯，而台積電同時為費城半導體指數與台股指數的重要權值股，若費半指數趨勢呈現下滑型態，台股指數的震盪修正力道也不容小覷。

郭恭克表示，目前國際油價、CRB商品指數位在高檔，全球的供應鏈受俄烏戰爭及中國封城衝擊，物價高漲情勢不容易透過升息迅速緩解，「因此，美國10年期公債殖利率在國際惡性通膨環境沒有改變之前，將常態性地維持在高檔。」他認為，時間拉長來看，美國10年期公債殖利率的3％水準「並非最高檔，還可能持續上升。」

展望未來，郭恭克認為，在CRB指數趨勢未確定反轉下降之前，對股債等資產都應保守，除非是能在全球景氣步入收縮期依舊保持高度成長，或是逆景氣循環的產業，如菸酒、軍工、寡占行業等，否則均應以保守態度應對。

他提醒，若自認對選股缺少絕對的把握，那麼，趁持股股價反彈時提高或保留高比例的現金部位，將是避免資產減損的不得已選項。

投顧建議

啟發投顧分析師丁彥鈞

報酬率回到７％常態 抗通膨類股較安全

啟發投顧分析師丁彥鈞則認為，由於台股和美股連動，觀察指標可以看美國的經濟成長率和通膨率，目前美國的年均複合經濟成長率大約在4％左右，通膨率高達8％。升息後，通貨膨脹率會往下降，但升息也會阻礙經濟成長，如果之後通膨率降到比經濟成長率還低，股市長期就有機會上漲。

此外，丁彥均提醒，在過往多年的低利率環境下，股市飆漲，走了十幾年的多頭，投資人會誤以為這是常態。實際上，台股平均每年上漲7％，投資人可能要習慣這樣的報酬率，而融資成本是6％，因此建議投資人應盡量減少融資操作。

短期之內，成長股的本益比會向下修正，不建議持有太多，除非美國開採頁岩油，且物價大幅下降，通貨膨脹的壓力化解，利率才有可能維持在低檔；然而環保意識抬頭，再生能源成本高，勢必推升物價，因此建議投資低本益比、高殖利率的價值股，或是配置可以對抗通貨膨脹的資產股、升息受惠的金融股，相對安全。

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