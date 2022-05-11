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中國今年GDP若超過5％一定是假的 經濟學家：習近平捏出的新中國 只比蘇聯好一點

聯合新聞網 / 今周刊
達志
達志

【撰文‧今周刊編輯團隊】

2022年3月26日，中國上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡在記者會上宣告：「上海不能封城……，上海在全國經濟社會發展中承載了重要功能。」短短兩天之後，上海封城，至今未解……。

從去年初的互聯網巨頭遭重罰、年中對補教業的上市與資本化禁令，到9月突發的「能耗雙控」事件，乃至今年初多地的封城與封省，在在凸顯出過去這動盪的一年間，中國國家主席習近平那雙「看得見」的手，無時不刻在對中國產業與經濟發展下指導棋。

長年觀察國際與兩岸產業趨勢發展的台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，過去一年的中國經濟，就宛如一個高度可塑的「捏麵人」一般，在中國政府這雙超級巨掌下，正被以習近平為首的中共領導層，用改革開放以來罕見的力道與強度，重新「塑形」。

習近平將把中國經濟帶往何方？透過《今周刊》2022年、也是連續第19年的「兩岸三地一千大企業市值排行」調查（簡稱一千大），得以一窺這場「變形大計」的完整內涵。

攤開此次一千大榜單，無論是透過哪個指標排名，例如市值、營收和淨利成長幅度，抑或相較去年排名躍升的幅度，乃至新進榜企業的家數等，本刊發現，位居榜單前列者，多屬於「新能源」相關企業。在「市值成長率」排名前50強中，即有7家新能源企業。

另一個被中國政府「巨掌」所重新形塑的產業，是半導體。攤開一千大排名，有中國政府基金「國家集成電路產業投資基金」入股、且位居「前五大股東」的半導體公司家數，總共有16家，其中9家排名躍升，平均進步名次高達103名。

上海封城月餘，鑑於中國官方嚴苛的「動態清零」政策，已嚴重衝擊中國的經濟與供應鏈，4月下旬至5月初，多家外資機構紛紛下修中國今年經濟展望。截至目前，包含國際貨幣基金（IMF）、摩根士丹利、瑞銀、美銀、巴克萊與摩根大通等各家法人，對2022年中國經濟成長的預測，普遍落在4.2％到4.6％之間，這比官方希望達成的年度5.5％成長目標，足足低了1個百分點。

儘管有不少分析認為，中國有望在下半年二十大之後放寬清零政策，但李鎮宇認為，如此想法或許過於天真。他解釋，「獨裁者不會受到任期的限制，反過來說，他也不會受到任期的保障，所以，他眼裡的每個人都是政敵。」

至於對習近平日前表態，要求「今年中國GDP成長率必須超過美國」，李鎮宇聳聳肩，「中國全年GDP的成長，了不起就4％左右。如果有5％以上，那麼，數字一定是假的。」他笑說。

笑歸笑，但他綜觀過去一年由習近平一手捏出來的新中國，卻是做了一個偏向悲觀的長期定調：「這是一個悲傷的故事……。」

李鎮宇感嘆，當計畫經濟主導產業樣貌，「中國也等於是把門關起來，跟全球競爭斷絕，有點像是80年代的蘇聯。」而他眼裡的中國前景，「大概就是好一點的蘇聯……；中國最美好的時光已停留在2018年。」

這就是習近平捏出來的新中國。不久後，全球電動車的新龍頭或許會在這裡誕生，被美國「卡脖子」的半導體產業，成熟製程的產業能量也正加速追趕。然而，一個對外更封閉、對內更嚴控的中國，能讓這些產業能量創造出什麼樣的外溢效果？同樣地，恐怕也掌握在習近平的收放之間了。

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