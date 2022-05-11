存股套牢了怎麼辦？他舉聯華為例…能續抱嗎？存股族該有的心理準備

【文．張家麒】

不管是什麼時候，總有人現在才開始存股，但一存股就遭遇這麼逆風的大盤，剛買就套牢該怎麼辦呢？投資達人阿格力直接以聯華當作例子，告訴大家當遭遇存股套牢的時候，應該怎麼看待！

阿格力在YouTube頻道​《阿格力博識》提出他的看法：

存股套牢怎麼辦？

今年以來應該許多投資人轉往「價值型的投資」，因為前兩年剛好是成長股的高峰，今天確實投資風向有轉變，可是往往一開始存股票，卻大盤有一些修正，即便是價值股還是要套牢的可能！

局勢詭譎，當然有套牢可能

人在股市飄，哪有不套牢

舉例：聯華（1229）從今年的高點大概70左右，下殺到最近的股價50幾元，這個回檔幅度也是非常大。遇到套牢的情況怎麼辦？以聯華（1229）舉例，阿格力表示，自己也有存，且在股價60幾元的時候還有持續增加部位，但現在跌到50幾塊，還是「一點感覺都沒有」！

「雖然資產減少，心理面還是會覺得有點可惜；但是不會影響到心情，為什麼呢，首先要探討到底跌的原因是什麼？」阿格力表示，老實說，要是聯華（1229）不跌真的很奇怪！因為去年第四季，它的EPS沒有很好看，那投資人看到EPS那麼慘的情況下，如果今年股市不好，它就會被外資當成首先提款的對象。

是一次性、還是永久性的問題？

看到財報不好不要緊張，首先要分清楚是一次性的還是永久性（持續性）的問題！走路有時候會跌倒，如果只是不小心再站起來就好，只是時間的問題而已；但是如果是神經傳導有了問題，那可能就站不起來了。

聯華（1229）財報比較衰退，難道真的是因為上述所說的「神經傳導」有問題嗎？答案：當然不是！因為它有投資一家公司叫聯成化科（1313），持股有31.46％。

那因為聯成（1313）的股本高達百億，所以對於聯華（1229）盈餘影響的波動度，是會有一定程度的影響！

聯成（1313）是石化業，也是所謂的「景氣循環股」，去年營收不差，但第四季卻虧錢！因為石化業有成本景氣循環「高高低低」的報價問題，有時候報價跟不上成本的變化時「就會虧錢」；有時報價不錯，成本又下降的時候「就會有利差」，所以它對聯華（1229）的貢獻不是大好就是大壞。

只看短短一年，聯成（1313）對於聯華（1229）來說是「拖油瓶」，但若是拉長到過去的三年、四年、五年來看，聯成（1313）對聯華（1229）的貢獻度是「優大於壞」！

用這樣的角度來看，自然就知道說現在股票的修正，其實不用太過於擔心，因為是屬於一次性的。聯華（1229）是一家ETF型態的公司，旗下有電腦事業、租賃事業，甚至最賺錢的叫聯華氣體，每年穩健的貢獻給聯華EPS有一塊以上，所以投資人可以不用過於擔心。

別忘了微笑曲線

執行微笑曲線的前提是，確定公司可以回得來！

微笑曲線是長期投資的好幫手

但前提是對產業足夠了解

假設投資人在100元買了一支股票，那他是一次ALL IN的方式，這個股票若是腰斬了，那他就虧損了一半；不過若是很幸運地又回到了100元的股價，但他還是沒賺錢。微笑曲線就是一個可以擺脫套牢的方式，如果100元往下跌，你買，再往下跌，買；但是往上漲，不用漲到原價位（100元），其實就已經開始獲利了！

保持部分現金，才能做出正確的決策

存股需要做好分批進場策略，避免內心壓力過大導致半途而廢。因為存股市長期投資，就跟馬拉松一樣，不像短跑的100公尺一樣，一開始就用全力衝刺去跑！所以不能一次ALL IN，需要分批配置資金，來降低遇到套牢的時候，避免需要很長時間來回復資金，但一回復時候卻又沒有賺錢的困境。

沒有保留資金，一次講所有錢投入，遇到股價下跌的時候，就算知道產業沒有問題，就也沒有錢可以向下買，降低整體的平均持股成本。

當手上沒有錢的時候，面對股市下跌的時候，心理面就只有壓力，眼見的也就只有風險；當手上有資金的時候，又記得微笑曲線，也知道自己所選的公司沒有問題，那下跌對投資人來說，不正好是一個可以降低成本的機會嗎？

總結：存股該有的心理準備

1.對產業要夠理解（才不會隨意地就亂砍股票）

2.微笑曲線分批投入（趁大跌降低成本）

分批投入在存股部位裡很重要的一個決策。

3.隨時保持部分現金（讓自己保持理性）

手上有一定的現金水位，當大盤比較逆勢的時候，心理面自然比較可以保持理性，這樣做出的投資決策通常比較不會出錯。

本文授權自今周刊，原文見此。

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