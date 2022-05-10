股匯雙殺、台積電再探520元…600元還合理價？楊應超給答案再提鴻海「股神最愛這種」

【文．彭蕙珍】

聯準會（Fed）升息2碼雖然符合預期，但也引發經濟放緩隱憂，美股周一（5/9）3大指數齊挫，道瓊收盤大跌653.67點或1.99%，至32245.70點；標普500狂殺3.2%至3991.24點，為1年多來首次跌破4000點大關；納斯達克暴跌4.29%或521.41點，收在11623.25點；費城半導體指數崩5.13%至2829.10點。

10年期美債殖利率升至3.185%，創2018年底以來新高，半導體類股跌一片，AMD、NVIDIA暴跌超過9%、高通下跌4.03%、英特爾下跌 2.78%、應用材料大跌6%。

台股ADR也慘兮兮，台積電 ADR下跌 4.73%、收87.30美元，日月光ADR下跌 4.92%；聯電 ADR下跌 3.96%；中華電信 ADR下跌 1.27%。

台股週一（5/9）開低走低，終場下跌359.28點，收在16048.92點，台幣也同步走弱，終場貶值7.3分，收在29.733元，創近2年新低。

而護國神山台積電（2330）跌勢也難止，週一終場收在520元，下跌1.52%或8元。科克蘭資本董事長楊應超在《老謝看世界》節目中再次強調，台積電的合理股價是600元，逢低都是買進的好時機。

謝金河邀請楊應超上節目，分析台積電的前景。謝金河指出，台積電第一季EPS 7.83元表現很好，部分外資也調高目標價，不過「外資一邊喊多一邊殺」，今年外資賣超台積電48萬張，把台積電當成提款機。

楊應超指出，他在外資當了15年分析師，分析師的工作是算出合理股價，才能判斷何時該買、何時該賣，「我們不看股價，看本益比，台積電合理本益比應該是20倍，股價600元。」

台積電股價600合理 要抱1~2年

楊應超的論點來自於他認識的諾貝爾經濟學家Robert J. Shiller（羅伯•詹姆士•席勒）。他於2013年得到諾貝爾獎，因為提出重要的「席勒本益比」，「席勒看本益比，不是看1年，是看10年的平均。台積電這10多年的本益比，20倍是合理。」

他指出，買股票要了解自己買進的理由：是想要賺錢？還是想當好公司的股東？「我一直強調台積電是全世界最棒的公司，但如果他股價太貴可能就不是好投資；600多元有點貴，目標價喊到1000多有點誇張，600元是合理。」

截取自《老謝看世界》節目

至於要怎麼買，有以下兩個方法：

1. 如果認同台積電股價600元合理，跌破600元就應該買。

2. 股票不會買進就賺錢，買台積電要準備抱個1~2年。畢竟市場上的變動很多，如升息、通膨、戰爭等。

謝金河補充：「台積電近年業績持續往上，2022年第一季毛利達到55.6%，財報非常亮眼，其中高速晶片運算已經占營收的49%，全世界和台積電競爭都沒得比。」

謝金河說明，雖然外資近幾年大賣台積電，但是，散戶力挺，這點從台積電跌破600元以下後，股東人數變化可以看出。台積電1張以下的散戶持股比重，3月4日為591,229人，4月29日增加到812,440人，成長了37%。他笑道：「買台積電成了全民運動，很多人存股當長期投資。」

截取自《老謝看世界》節目

不過，楊應超強調，台積電是否會漲與外資有關，「一個外資比幾百個散戶還多量，買股票就是要錢進來。」他分析外資賣台積電，應該是聽了分析師的建議，「再好的公司貴就要賣，之前台積電真的有點貴，現在則是有點超賣；超賣了之後，還是會漲回去。」

鴻海電動車展望佳 要突破2點

楊應超被稱為「最懂鴻海的外資分析師」，謝金河趁機討教他對鴻海的看法，尤其這10年鴻海進軍電動車，雖然轉型之路是辛苦的，但是，博得眾人一致看好。

楊應超指出，目前鴻海有兩個問題要克服：

1.本益比。鴻海的本益比一直都很低，2010年本益比破14，後來一路往下，現在只有8.67。

截取自《老謝看世界》節目

2.機構投資者的買單。他表示，分析師的工作是向機構投資者推銷一家公司的股票，但是，台灣人太客氣了，以為自己做得很好，人家就會來買股票，「鴻海那麼好的公司，應該去向機構投資者推銷。」

他分享，自2010年以來，鴻海的外資持股比例從50多%，降到40多%，「若是能拉到60~70%就好了。」

楊應超指出，巴菲特最近投資惠普（HP），因為他喜歡低本益比、高殖利率的公司。HP的本益比8倍、殖利率2.6%。「為何不去找巴菲特呢？他最喜歡這種股票，但鴻海沒有做。」

謝金河笑道：「你應該跟劉董講，叫你去跟巴菲特游說一下，讓巴菲特來加碼，你就變成辦成一件大事。」楊應超回答：「這件事我無法決定，不過做這件事，比做電動車簡單多了。」

對於鴻海的前景，楊應超指出，目前的電動車確實可以替鴻海帶來未來。「鴻海要靠新產品股價才會漲，10年前是APPLE代工，現在要靠電動車、APPLE CAR組裝等。」

鴻海的基本面、產品、管理，都沒有問題，「鴻海最大優勢是可以大量生產、低成本，它要等這個市場成熟才有角色，現在時機成熟了。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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