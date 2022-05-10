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與病毒共存不等於沒代價…英經驗給台3個啟示 疫情結局未必能如願

聯合新聞網 / 今周刊
英國首相強生。（路透）
英國首相強生。（路透）

【文．林信男】

2022年2月21日，英國首相強生（Boris Johnson），正式宣布「與病毒共存」政策，自2月24日起，開始將新冠肺炎視為流感等傳染病，取消包括確診後的強制隔離、接觸史追蹤，以及進入公共場所前，須出示篩檢結果等限制措施。

根據BBC觀察，英國當地的公車、火車上，戴口罩的乘客，已明顯減少，室內聚會活動，也逐漸恢復至疫情大流行前的狀態，顯示防疫限制解除後，多數人都在享受睽違已久的自由。

但，值得注意的是，全面解禁，勢必得付出感染人數激增的代價。由英國國家統計局（ONS）數據可得知，英國單周累計確診人數，一度於3月底，飆升至490萬例新高紀錄，即使4月30日當周，已降至約190萬人，但英國感染調查分析輸出負責人克洛夫茨（Sarah Crofts）強調，「整體而言，感染率還是很高。」

儘管與先前出現的Delta等變異株相比，Omicron BA.2亞系的毒性較弱，但1篇於今年4月底，發表在《英國醫學期刊》（BMJ）上的文章直言，英國政府希望民眾學習與病毒共存，但卻看不出，政府在過去2年多的疫情中，學到了什麼。

英國確診人數激增的情形，已有所趨緩。（圖：翻攝自Our World in Data）
英國確診人數激增的情形，已有所趨緩。（圖：翻攝自Our World in Data）

一、新一波疫情大流行　使醫療系統再度承壓

該文指出，強生宣布「與病毒共存」政策後，短短1個半月內，英國就又陷入另一波疫情大流行，主因在於，Omicron BA.2亞系的傳染力，較BA.1高出約30%至40%，導致確診、住院人數攀升，也讓英國國民保健署（NHS），承受巨大壓力。

今年3月下旬，英國平均每13人當中，就有1人感染新冠肺炎；另，倫敦帝國學院研究數據顯示，當月英國染疫人數，較1月Omicron造成的感染高峰，高出40%。

NHS醫療總監波維斯（Stephen Powis）說，醫院再度面臨壓力，不只來自確診患者，也來自大量染疫的醫護人員。

英國里茲大學病毒學家格里芬（Stephen Griffin）表示，如果沒有足夠的疫苗接種、良好的通風、戴口罩、隔離和檢測措施，「我們將繼續與崩潰、疾病，以及可悲的結果─『死亡』共存。」

二、「長新冠」對公眾健康的危害不容小覷

這篇發表在《英國醫學期刊》的文章也提到，英國約有170萬人，受到「長新冠」（Long Covid）後遺症影響，新冠肺炎會使確診者，面臨神經認知疾病、精神疾病、糖尿病、心血管疾病等諸多併發症風險，「很難想像，還有另一種傳染病，會對公眾健康，造成如此嚴重的損失。這不是流感。」

《財星》（Fortune）報導亦指出，即使接種疫苗，有助降低重症、死亡率，但絕不能輕忽確診者出現「長新冠」的情形。賓州大學醫學院2021年的研究報告顯示，有超過半數的新冠肺炎確診者，在康復後6個月內，仍會出現倦怠、呼吸困難、胸痛、關節痛，以及味覺、嗅覺喪失等症狀。

倫敦大學醫學院臨床運營研究部主任帕格爾（Christina Pagel）認為，由於病毒持續存在，「長新冠」已成為最值得擔憂的問題之一；據估計，已接種疫苗者中，仍可能有5%，在發生突破性感染後，出現「長新冠」情形。

三、新變種病毒現身　疫情不確定性未除

據悉，Omicron的2個亞型變種BA.4和BA.5，已導致南非確診人數，再度增加；現階段，專家正在對其傳染力，進行評估。

華威大學（University of Warwick）流行病學家提爾斯里（Michael Tildesley）稱，雖然假設狀況是，病毒的毒性，會在突變過程中，變得更溫和，但這是指「長期而言」，未來2到5年內，病毒的變化，仍有其不確定性。

劍橋大學病毒學家古普塔（Ravindra Gupta），也對疫情前景，抱持謹慎態度。他強調，感染新冠肺炎的死亡率，依然高於季節性流感，且可能產生嚴重併發症，因此他對於放寬防疫限制一事，主張採取和緩步調。

「沒理由相信，新的變種病毒，不會更具傳染力或造成更嚴重的結果。」古普塔說。

美國政府亦示警，在Omicron新型亞變種肆虐的情況下，今年秋、冬季，美國恐爆發新一波感染潮，使確診人數直逼1億。

鬆綁防疫限制，雖帶給人們終結疫情的期望；但，或許正如《財星》報導所言，變種病毒浪潮並未消失，仍在全世界反覆上演，疫情大流行，未必會以你期待的方式告終。

本文授權自今周刊，原文見此

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