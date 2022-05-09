股市重挫散戶往哪逃？恐慌下反而有「便宜好貨」專家：先自問4件事

【文．林依榕整理】

今（2022）年受到通膨、聯準會升息、全球疫情以及俄烏戰爭的夾擊，全球股市動盪不安，美股道瓊週四(5/5)不如前天上漲力道，重挫逾千點，那斯達克也寫下2020年後單日最大跌幅；台股部分，週五（5/6）日開盤一度暴跌逾380點，電子股一片綠油油，台積電大跌超過2%、單日市值蒸發3630億元，加權指數終場收在16408點、下跌287點。

在股市劇烈震盪時，投資人未來該如何操作？專家認為，應該先捫心自問4件事，而不要一昧跟進拋售股票。

根據CNBC報導，股市殺聲隆隆讓投資人極度焦慮，具有分析師證照的美國財經節目主持人Jim Cramer呼籲投資人，越是在這種時候越要保持理性與冷靜，「在恐慌情緒下就會創造出便宜好貨，如果手上有現金，那該是投回股市的時候了」。

他建議投資人在面對眾多不安因素衝擊時，可以透過4項問題問問自己、看待未來股市，並趁機檢視持股。

第一、每家公司的價值都會一天比一天來得低嗎？

Jim Cramer表示，這個答案是否定的，因為目前大家正在走向一個高通膨世界，Fed聯準會勢必繼續升息，也意味著，投資人轉向購買基本面良好的股票。

第二、俄烏戰爭與中國封城會永遠持續嗎？

Jim Cramer認為，情況不會一直如此，因為當中國解封後，NIKE和星巴克這些生活相關的類股可能會出現巨大的反彈。

第三、通膨是不是在市場中難以消失了？

「如果只有石油與天然氣繼續創新高時，這種通膨比多數人預期的更容易克服。」Jim Cramer說道。

第四、公司的獲利基本面還重要嗎？

Jim Cramer強調「當然重要」，原因在於即使市場氣氛低迷，如果手中握有足夠現金，還是可以鎖定一些獲利不錯、有前景的股票。

最後他也表示，或許Fed升息抗通膨讓人看不到前景，可是「市場預期最壞的情況，很有可能實際上並不會發生」。如果投資人希望能夠降低這次通膨、地緣政治及疫情所帶來的影響，那麼更應該做好2件事，就是「選擇性地購買股票、保持對市場的好奇心」。

Jim Cramer認為，好奇心往往是比恐慌情緒更好的選擇，「因為具有好奇心的人，不會一昧的拋售股票」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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