英媒示警「台灣夏天前恐引爆前所未見死亡率」 醫師揭2核心關鍵

【文．林依榕整理】

曾經是世界防疫模範生的台灣，如今面對Omicron病毒，本土確診人數不斷飆破萬例，英國媒體每日電訊報（The Telegraph）報導，台灣短短數週內單日確診呈現直線飆升的感染軌跡，今年夏季前恐引爆前所未見的死亡率。

對此，吳欣岱醫師認為，台灣現在最大的挑戰就是長輩的疫苗接種率不高，呼籲年長者趕快出門打疫苗；另外，她也強調「如果你快篩陽性卻不去做PCR，成為確診黑數的話，就會快速增加傳播的速度，壓垮醫療量能、排擠需要的病患，這樣才真的會有高死亡率！」

英國《每日電訊報》指出，曾是防疫模範生的台灣，過去靠著嚴格的邊境管制、長時間隔離及清零政策，成功抵抗一波又一波爆發的疫情，但這次面對Omicron病毒，台灣的防疫政策走向與以往不同的道路，跟進新加坡、南韓「共存」做法。

不過旅居台北的美籍計算生物學家倪誠志（Chase Nelson）認為，台灣「自然免疫不足、高風險群體疫苗接種率不理想」，恐怕會讓這一仗的抗疫之路「走得很辛苦」，未來台灣可能達到每天新增20萬例確診高峰值。

倪誠志預測，台灣疫苗覆蓋率相當不錯，可是細看卻會發現75歲以上長者中有21%的人，因為害怕疫苗副作用而拒絕接種，而台灣現在確診人數每天破萬例，這樣的現象依舊沒有變化。也因為如此，台灣的疫情狀況會更接近香港，以先前香港730萬人中有超過9300人死亡，多數是年長者。

每日電訊報引述「天下雜誌」4月報導，根據香港死亡率分析，若台灣接種率不變，未來將有2萬2000名長者病歿。

倪誠志表示，台灣目前染疫死亡率雖然低，但只是假象，真實的死亡數字將在2～4個星期後會慢慢浮現。

他認為，台灣這次疫情解封太快也沒有及時宣導、超前部署，「且戰且走、邊改方針讓人困惑」，像是新加坡2021年夏天開始把新冠肺炎當感冒後，就已做好基本前置部署，提供居家者適當的醫療建議，民眾就算在家也能有仔細的指引資訊，也因此能將醫療量能留給最需要的人。

報導中指出，台灣檢測能力已經到了極限，人們排隊搶購快篩、等做PCR，「醫院開始不堪負荷，也意味這可能會有很多人不幸死亡」。

「上海例子就在眼前」台灣選共存是聰明的 醫呼籲：長輩們快打疫苗

對此，吳欣岱醫師在臉書上發表看法，認為台灣此時選擇與病毒共存是聰明的選擇，「畢竟上海的例子就在眼前」，但是台灣目前最嚴峻的挑戰就是 「缺乏自然免疫力和弱勢群體（特別是老人）」的 疫苗接種率不高，呼籲長輩們趕快出門打疫苗！

另外她指出，相關防疫單位應該趕緊制定明確的指引，用最大的誠意請基層醫療院所全力配合，並且把遠距醫療、電話關心的醫療和行政人力增加，不要讓醫療人員及居家隔離的患者無所適從。

畢竟目前視訊醫療無論是流程、民眾接受度都很差，她表示自己在台北確診居家隔離的朋友，打電話給名單上能夠視訊看診的診所和醫院，被拒絕了很多家才終於找到一家。

最後吳欣岱再次呼籲民眾，雖然現在確診人數很高，死亡率低，但如果你快篩陽性卻不去做PCR，成為確診黑數的話，將會快速增加傳播的速度，壓垮醫療量能、排擠需要的病患，「這樣才真的會有高死亡率！沉住氣！再努力一下」！

本文授權自今周刊，原文見此。

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