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15家金控股股利出爐 存股族的最愛兆豐金竟倒數「這4家」現金殖利率都在5％以上

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【李易紓 整理】

金融股一直是存股族最愛，最後兩家金控股國泰金（2882）、富邦金（2881）也公布股利政策！15家金控股利全部出爐，以預計配發的現金股利計算，現金殖利率還能維持在4%以上的有9家，其中這4家目前現金殖利率還有5%以上，而存股族最愛的兆豐金(2886)殖利率已經排倒數第4！

金控配息政策陸續出爐，隨不少個股股價來到近年高峰，以今年預計配發的現金股利計算，殖利率還能維持在4%以上的，有富邦金(2881)、中信金(2891)、新光金(2888)、永豐金(2890)、國票金(2889)，而國泰金(2882)董事會決議通過配發現金股息每股3.5元，創金控成立以來最佳，現金殖利率高達5.6%、元大金（2885）、開發金（2883）、日盛金（5820）也都超過5％以上。

不過，法人也提醒，在市場無風險利率逐步墊高下，金融業今年殖利率並不特別吸睛，是否參與除息行情反倒應更回歸對未來獲利的展望而定。

殖利率超過4%以上共有9家金控

今年15家金控業中，單以現金股利來看，對照目前股價，殖利率超過5%的包括元大金、開發金、日盛金以及國泰金，介於5.6-5.8%，還在4%以上則有富邦金、中信金、新光金、永豐金、國票金，共計9家殖利率都在4％以上。

官股行庫殖利率多跌破4%

因股價都已到近年相對高點，部分又有保留資本的考量，殖利率都已跌破4%，第一金、合庫金3.6-3.7%，華南金則約3.4%。

國泰金每股配3.5元、富邦金現金股票共4元

國泰金董事會決議通過配發現金股息每股3.5元，創金控成立以來最佳，現金殖利率高達5.6%。

富邦金這次現金股利也創下歷史新高，董事會決議每股配發現金股利3.5元及股票股利0.5元，合計股利4元，現金殖利率4.7%，總股利配發率達32%。

不過，法人提醒，以美債殖利率朝3%靠攏的時空背景下，今年整體金控業的現金殖利率並不特別吸睛。

特別對於海外退休基金等長期收益考量的資金來說，若再搭配匯率波動的考慮，相對吸引力可能較往年為低，不排除部分個股股價走的是除息前行情，填息耗時會相對較長，若要參與除息的投資人，反而該轉向個別金控業今年獲利展望與常態配息現金股利的能力，作為進出依據。

本文授權自今周刊，原文見此

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