網傳「疫苗有害論」家長憂心該讓孩子接種嗎？醫點出關鍵：背後有沒有研究數據支撐

【文 張家麒】

本土疫情爆發，(5/5)日確診突破3萬例！對於近日開始施打5-11歲兒童新冠疫苗，讓不少家長擔心副作用，遲遲還未下決定。

對此，小兒科醫師「蒼藍鴿」在影片說明，根據數據指出，成人施打疫苗可以有效防止中重症和死亡，且未接種疫苗的成人和打滿三劑者相比，風險高出6倍左右；至於網路謠傳的「疫苗無用論」，他則表示，背後到底有沒有研究數據支撐，反則只是流於「聽誰說的」造謠式的謠言！

蒼藍鴿在YouTube頻道​《蒼藍鴿的醫學天地》提出看法，他表示，因為台灣5-11歲的兒童疫苗已經可以接種，不過也讓很多家長憂心，是否要讓家中的寶貝施打新冠疫苗。

蒼藍鴿說，希望能提供一些訊息，傳遞給各位父母親，不要有任何憾事發生，因為每個孩子都是父母親手中的寶貝；自己是兒科醫師，照顧過很多重症的小朋友，身為一個醫師，希望能傳遞一些訊息，提供一個機會，可以去思考！

網路上以及社群群組中，已經變成了「一言堂」，不斷灌輸「疫苗是危險的」，不過有些訊息跟網路上那些所謂的農場文章是不同的。

染疫後重症死亡的2歲小孩

該位兒童就是因為「染疫而造成死亡」，主要是因為，病毒造成了「腦幹腦炎」；雖然小男孩接受了瑞德西韋的治療，但很不幸的，並沒有逆轉病毒造成的重症。

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蒼藍鴿表示，瑞德西韋近幾年被發現，它是一種核苷酸的類似物，可以抑制新冠病毒的複製，研究發現在確診初期或輕症，使用瑞德西韋是非常有效的，可以降低變成重症的機會。

但在已經重症的患者身上使用，效果比較「差強人意」；反而這時候是要調解人體的發炎為主，抑制病毒的重要性相對來說就比較小。雖然瑞德西韋有這個罩門，但無疑它還是一個對付新冠病毒的好藥！

伊維菌素能夠治肺炎？

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網路上還在流傳這樣的訊息，但這早就被眾多研究打臉了！蒼藍鴿表示，這個謠言非常的可怕！很多民眾不相信新冠疫苗和瑞德西韋，然後自己想辦法去亂買伊維菌素，結果不但沒有效果，還吃出毒性；至今還有網路上的謠言表示，是因為瑞德西韋根本沒效！

打新冠疫苗真的無效？

近期統計的許多中重症案例，發現當中不少長者沒有完整接種疫苗，導致染疫之後不幸死亡了。即便是這樣，還是有一堆網路文章和謠言說，「打疫苗根本就沒有用，大家不要相信疫苗」！

成人該打疫苗嗎？

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疫情一開始是Alpha病毒株時，死亡率有3-5%蠻高的，後來隨著疫情的演變，病毒株從Delta到Omicron，病毒的毒性越來越低，整體的死亡率也下降至0.3%！即使如此，成人打好三劑疫苗的防中重症效果，竟然還是非常的好！

依據林氏璧醫師針對台灣數據做的統計（下圖），沒打疫苗的中重症風險是打了三劑疫苗的6倍左右！

疫苗的1200多種副作用

為什麼文獻上會寫出這麼多副作用，就是因為臨床試驗的嚴謹性，只要打完疫苗的受試者有任何的不舒服，都會被詳實的記載下來，即使發生率很低，甚至跟疫苗本身毫無關係，還是不能馬虎，這就是科學的嚴謹性。

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就像吃了感冒藥，仿單拿來看都會有「幾十種甚至幾百種」的可能副作用，但有因為這樣，一生從此拒吃感冒藥或拒絕使用任何西藥嗎？蒼藍鴿表示，大多數人的答案一定是「沒有」！因為這些副作用的發生率極低，大多數也都是短暫的，甚至大多數人服用起來完全沒有感受到副作用，因為使用起來「利還是絕對大於弊」。

若出現的長期症狀和不舒服到底是不是打疫苗造成的？這需要大數據去統計，如果疫苗真的會誘發嚴重疾病，那就會觀察到全世界某些疾病的發生率，因為大量施打疫苗的關係明顯上升。所以有科學家做統計，發現還真的有罕見疾病的發生率上升，但這結論大家其實也都已經知道了。

腺病毒疫苗－可能產生罕見血栓

mRNA疫苗－可能誘發罕見心肌炎

其它疾病的數據就沒有明顯的上升；代表疫苗並沒有造成某些疾病的增加。但因為人類喜歡歸因，假設今天打完疫苗，過了幾周或幾個月身體感到不舒服，就會開始怪罪是不是疫苗引起的。再舉例：我今天值班的時候病人很多，就會怪罪是否同事昨天吃了「鳳梨」，但大家都知道這兩者明明就「科學上」來講完全沒關係，但人就是會想要找理由去歸咎。

5-11歲的兒童打疫苗

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打的疫苗劑量統一是半劑量，以兒科醫師的經驗和觀點來看並不會很奇怪，像早產兒和足月兒，兩者的體重可能相差一倍或更多，但疫苗的劑量是相同的，經過超過10年的觀察研究發現這樣打也是很安全。要知道，當你去施打疫苗，重症率和住院率就可以顯著下降，這是世界各國的研究就已經告訴大家的真相。「所以各位父母，當你覺得要讓自己的孩子自然染疫的時候，請仔細想想其中的利與弊。」

目前美國和台灣兒科醫學學會，都建議5歲以上的孩子接種疫苗；當然世界上有少數學會不建議5-11歲健康兒童常規接種新冠疫苗，因此這沒有世界上的標準答案。

如果你的孩子體質特殊，請一定要充分的跟醫師討論；每個發生重症的孩子，對父母來說都是非常大的傷害，請仔細想想所謂「疫苗有害論」的言論，背後到底有沒有研究數據支撐，還是只是流於「聽誰說的」造謠形式呢？

※本文已獲 蒼藍鴿的醫學天地 授權；引用改寫。

本文授權自今周刊，原文見此。

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