FED升息2碼前這2人警告「13年大牛市結束了」 謝金河：下半年焦點是這個

【文．謝金河】

標準利空出盡模式。

困擾市場的美國聯準會升息，4日終於塵埃落定，鮑爾沒有擺出超鷹派的臉孔，升息二碼，利率區間0.75到1%，市場沒有看到鮑爾下個月升三碼的暗示，已經很滿意，結果在升息底定後，美國股市出現難得的大漲行情，道瓊工業指數收盤上揚932.27，標普大漲124.69，Nasdaq從大跌變大漲，高低相差617.99，費城半導體指數大漲3.9%，公布業績的AMD大漲近10%，這是一個標準的利空出盡模式。

在聯準會升息底定之前，有兩個人跳出來喊話，一個是橋水的Darlio Ray，他警告美國科技股的泡沫吹破了，現在進場仍太早。另一個是Amazon創辦人Jeff Bezos，他警告長達13年的大牛市結束了，企業家及科技股的投資者都必須重新調整心態，即使股價跌七成，也不見得是便宜。

4月29日，Amazon公布業績，不如市場預期，股價一天重挫406.3美元，市值一天少2073億美元，這個跳空重跌，讓Bezos萬念俱灰，次日在Twitter寫下他的感言。股神巴菲特也出來調侃自己說，通膨來了，最好的投資是投資自己！

全球股市在升息的陰影下，4月上演大殺戮戲碼，費城半導體指數大跌14.85%，Nasdaq跌13.27%，台股也跌6.22%⋯⋯今天聯準會升息兩碼，市場感到滿意，股市強勁回應，這是標準利空出盡模式。

市場上有人快窒息，受不了出來喊救命時，通常都是趨勢的轉折。接下來，壞消息尚未了，6月要開始縮表，升息還會繼續，不過日子總要過，4月美國CPI數字應該比3月低，5月全球股市有喘口氣反彈的機會。到了下半年度，CPI會不會降到4%以下？這才是核心焦點！

本文授權自今周刊，原文見此。

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