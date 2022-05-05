快訊

美國升息2碼央行跟進？ 牽動台灣民眾荷包6大關鍵一次看

「行走費洛蒙」瘦子宣布閃婚 曬合照甜喊：這是我前女友

FED升息2碼前這2人警告「13年大牛市結束了」 謝金河：下半年焦點是這個

聯合新聞網 / 今周刊
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

【文．謝金河】

標準利空出盡模式。

困擾市場的美國聯準會升息，4日終於塵埃落定，鮑爾沒有擺出超鷹派的臉孔，升息二碼，利率區間0.75到1%，市場沒有看到鮑爾下個月升三碼的暗示，已經很滿意，結果在升息底定後，美國股市出現難得的大漲行情，道瓊工業指數收盤上揚932.27，標普大漲124.69，Nasdaq從大跌變大漲，高低相差617.99，費城半導體指數大漲3.9%，公布業績的AMD大漲近10%，這是一個標準的利空出盡模式。

在聯準會升息底定之前，有兩個人跳出來喊話，一個是橋水的Darlio Ray，他警告美國科技股的泡沫吹破了，現在進場仍太早。另一個是Amazon創辦人Jeff Bezos，他警告長達13年的大牛市結束了，企業家及科技股的投資者都必須重新調整心態，即使股價跌七成，也不見得是便宜。

4月29日，Amazon公布業績，不如市場預期，股價一天重挫406.3美元，市值一天少2073億美元，這個跳空重跌，讓Bezos萬念俱灰，次日在Twitter寫下他的感言。股神巴菲特也出來調侃自己說，通膨來了，最好的投資是投資自己！

全球股市在升息的陰影下，4月上演大殺戮戲碼，費城半導體指數大跌14.85%，Nasdaq跌13.27%，台股也跌6.22%⋯⋯今天聯準會升息兩碼，市場感到滿意，股市強勁回應，這是標準利空出盡模式。

市場上有人快窒息，受不了出來喊救命時，通常都是趨勢的轉折。接下來，壞消息尚未了，6月要開始縮表，升息還會繼續，不過日子總要過，4月美國CPI數字應該比3月低，5月全球股市有喘口氣反彈的機會。到了下半年度，CPI會不會降到4%以下？這才是核心焦點！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

40歲靠「0050存股術」，65歲存出3千萬退休金：月領10萬生活費，直到100歲都花不完

俄烏戰打不倒，00900逆勢漲3％的2大關鍵成分股！0056、878、900…高股息ETF績效大PK

俄烏衝突，台股跌破萬七就大買？國泰金、兆豐金…官股護盤13檔金融股，達人最推這4檔

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

FED升息2碼前這2人警告「13年大牛市結束了」 謝金河：下半年焦點是這個

標準利空出盡模式。

升息打房趨勢下 營建股全受害？專家抓13檔高負債比個股 要看「這3大指標」

國內進入升息循環，營建股真的是受害者嗎？

捷運開不動、大巨蛋點不亮 比缺電更迫切「台灣電網危機」：為何有電卻送不進去？

「南港這裡，生技園區現在已經有30多家廠商有意進駐；花卉公司要裝冷氣控制溫度維持品質；還有大巨蛋、捷運……，每一項都是必要的產業、民生用電。」拿著一張用電需求無法被滿足的重大建設列表，台北市副市長黃珊珊仔細解釋每個用電戶的重要性。

全台新建案台中北屯、台南仁德善化飆最兇「上百戶建案不到一周完銷 我連考慮時間都沒有」

「打炒房」新制箭在弦上，房價卻持續狂燒，兩張表，揭露全台新建案和中古屋年漲幅最凌厲的熱區。

台積電讓台南人富起來 疫情再補上一腳！他認為：台灣最高級遊艇港將從台南起飛

台灣人對於遊艇的印象是什麼？ 為何提到國外的遊艇碼頭，腦中浮現的不是香港、摩納哥，就是邁阿密等港口城市？

吃喝都成問題還睡在街上…陸堅持清零搞慘民生 外送員竟被警察趕去遊民收容所

「我一直都很忙，因為很多人需要物資。我整天都在外送，到了半夜，就找地方睡。4月8日，我離開自己住的公寓之後，就再也沒回去過。」一名在上海擔任外送員的受訪者，向英國廣播公司（BBC）道出自己「有家歸不得」的窘境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。