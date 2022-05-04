「絕不會破產」 為何菜鳥公教人員「不適任新制、舊制可能縮水」恐淪最弱勢？

【文 / 朱姵慈】

明年上路的退撫新制，將使新進公教人員擁有一套永續的年金制度，解決世代不均現象，但立委呼籲，應開放一定年資以下的現職公教人員自由加入新制。

2023年7月1日起，新進公務員與公立學校教職員依《公務人員退休資遣撫卹法》規定，應採退撫新制。今年3月，考試院及行政院分別通過《公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法》（個人專戶制退撫法）及《公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例》草案，立法院司法及法制委員會於4月中旬首次審查兩項法案。

退撫新制將採「多層次年金」，第一層採「確定給付制」的保險基礎年金，以及第二層改採「確定提撥制」的職業年金。

職業年金是由公教人員在職期間，與政府共同按月提撥退撫儲金至個人退休金專戶，不再參加現行公務人員退撫基金；未來也將建立自主投資平台，讓公教人員自由選擇每月提撥儲金的投資組合標的。

朝野立委大方向支持

爭點在可否開放現職換軌

中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示，由於台灣高齡化及少子化趨勢嚴峻，政府將公教人員退撫制度改為不會破產的確定提撥帳戶、輔以自主投資等配套措施增加收益，是正確作法，讓年輕公教人員擁有一套永續的年金制度，有助解決世代不均現象。

朝野立委也大致同意公教退撫新制。審查會上，民進黨立委范雲肯定政府參考先進國家的公部門退休年金改革經驗，將公教人員第二層退休金改採確定提撥制。曾任金管會主委的國民黨團立院黨團總召曾銘宗也表示，黨團對於兩項草案的態度是「大方向支持」。

但關於退撫新制的適用對象，立委與行政部門意見不同。范雲主張，應在新制上路3年內，開放年資10年以下的現職公教人員以一次領取退休金的標準結清年資後，加入新制個人專戶；國民黨立委陳以信認為，近兩年初任的公教人員既不適用新制，又無法保證舊制退休金不會因「年金再改革」而縮水，恐將成最弱勢的一群，建議考慮開放換軌。

銓敘部回應，若開放結算年資轉換制度，退撫基金會面臨現金流出量增加、又少了原有人員提撥收入的雙重打擊，恐將嚴重影響財務。但立委並不買單這項說法，陳以信直言，舊制退撫基金的財務缺口本應由政府負責，應給予公教人員選擇轉換新制的空間。

台灣公務革新力量聯盟理事長何昀峯的立場與立委較相近，他建議優先開放年資5年內的的資淺公教人員自行選擇結清與否，他預期依多數公教人員務實穩健的性格，未必會有很多人主動選擇新制，對退撫基金的財務衝擊不會太大。

王儷玲分析，退撫舊制的確定給付制若無財務危機，確實對退休金生活較有保障，但正因目前退撫基金已出現嚴重財務缺口，公教人員未來仍可能面臨多繳、少領、晚退的改革壓力；退撫新制雖有投資風險，至少沒有基金破產可能，公教人員也可藉由基金篩選、不同人生階段的投資策略轉換增加投資報酬率，退休後的所得替代率未必會比舊制差。

因此，王儷玲也建議開放讓適用舊制的現職公教人員，依個人意願額外申請「增額提撥」的方式加入個人退休金專戶。但她強調，銓敘部和教育部應提出不同提撥金額、不同年化投資報酬率和退休月收入如何連動的精算報告，讓公教人員有充足資訊做出決定。

換軌恐致撥補缺口更大

學者：公教人員需充足資訊

王儷玲舉例，美國政府公務人員聯邦節約儲蓄計畫（TSP），提供6種投資標的，包括讓公務人員可依年齡與退休需求進行投資；若不知該如何選擇標的，可選擇依年齡決定投資風險的人生週期型基金。至於是否開放現職公務員「結清」舊制年資轉入新制，她認為亦須視財務評估報告才能決定，否則舊制確實有提早破產的疑慮。

由於相關部會與立委意見無交集，司法及法制委員會4月28日再辦公聽會，討論是否開放「換軌」。

銘傳大學風險管理與保險學系副教授藍玉珠認為，若能比照私校退撫儲金可增額提撥，為退休金做更積極的投資規畫，不應限制現職公教人員轉換新制的權利。但銓敘部部長周志宏堅持，若開放換軌，退撫基金撥補的破口會更大，目前仍規畫僅明年7月後初任的公教人員適任新制。

藍玉珠建議，新制公教人員退撫基金的管理機制，可考慮比照私校退撫儲金管理會，擴大公教人員參與，未來再視情況與私校管理會逐步合併，共同成立財團法人，由公教人員與私校教職員共推3分之2董事，以擴大基金規模效益。

政府為新進公教人員設計退撫新制的努力值得肯定，但勾勒出制度架構後，應提出精算報告，具體呈現不同制度在不同投資報酬率下的退休所得替代率，以便掌握個人退休權益。若不願讓一定年資以下公教人員自由選擇制度，也應詳細說明開放將對退撫基金財務造成多大衝擊，供社會公評。

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