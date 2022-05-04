台積電讓台南人富起來 疫情再補上一腳！他認為：台灣最高級遊艇港將從台南起飛

【文．劉煥彥】

台灣人對於遊艇的印象是什麼？ 為何提到國外的遊艇碼頭，腦中浮現的不是香港、摩納哥，就是邁阿密等港口城市？

而且，台灣長年是全球數一數二的遊艇製造國，為何遊艇文化一直未能在本地生根？

看在興櫃公司亞果遊艇（7566）董事長侯佑霖眼中，這些疑點及問題，都要在台灣改變了。

他樂觀認為，隨著台積電落腳台南，大大推升本地民眾的財富，且經過歷任市長努力，使台南安平得以成為具國際水準的遊艇港，加上疫情限制大家出國，反而使有一定消費實力的國人，逐漸注意到遊艇在國內的發展。

侯佑霖也預估，儘管當前仍要克服一些困難，自購遊艇在台灣仍將成為趨勢。國人自有遊艇的數量可望從目前600~700艘，於未來十年躍升至一萬艘以上，使遊艇成為在台灣另一個生根落地的高端消費及旅遊方式。

疫情意外使遊艇業大熱門 現在訂船要等上兩年！

身為台南幫第三代的侯佑霖，在上周末30日播出的《老謝看世界》節目中指出，2012年政府開放國人擁有遊艇、2014年他成立亞果遊艇，投入相關遊憩事業開發及會員經營後，到了2021年終於轉虧為盈。

他也看到，台灣發展遊艇事業的機會漸趨光明，原因就是天時、地利，加上新冠肺炎的疫情等三大因素。

圖／老謝看世界

侯佑霖坦言，疫情來襲讓2300萬國人無法出國，反而使遊艇產業在國內變成大熱門。

他說：「遊艇是個私密、近海、小眾的旅遊，私密與小眾不是說它奢華，而是遊艇本來就小小的，可以坐的人本來就不多，所以你一定會邀請至親好友來參加。」

「疫情讓大家去公眾（場所），不敢跑太遠，就進入這個遊艇休憩產業，所以這兩年，全世界的遊艇幾乎都賣到缺貨。現在訂一艘要等兩年才有船，遊艇旅遊也變得比較時尚。」

天時＋地利 台南重回海洋休憩重鎮

至於天時及地利，是台南（安平商港）本來就適合發展海洋事業，且在歷任台南市長努力下，終於讓遊艇碼頭在台南開花結果。

他說：「以前大家來台南，吃吃小吃就離開，沒有過多停留。這幾年台南在產業或景點上坐了很多改變，所以現在很多人直接到台南度假、遊玩，住個2、3天。」

「台南市最早做海洋的都市，最早荷蘭人進來就是到台南。最近有了高科技產業進來，讓台南人的整體消費力暴增，讓台南有了天時跟地利。」

根據亞果的法說會簡報、2020年報及近期公開的重大資訊，亞果規劃的台南安平遊艇城將有190個泊位，還有海洋學校、會所、餐廳、水岸別墅、飯店及主題商場，第一期已於2019年11月啟用，第二期則於2021年第一季動工，預計2023年第三季啟用。

圖／老謝看世界

兩大原因 使遊艇在台灣售價嚇跑潛在顧客

侯佑霖不諱言，過去國人對遊艇休憩或旅遊卻步，原因之一是遊艇在台灣售價偏高。他認為，遊艇在國內售價是貴或便宜，取決於政府決心。

「為何在歐洲（大約）五個人就一個人有船？為什麼（台灣）遊艇這麼貴？」

「台灣的（遊艇）停泊費，（船身長度）一呎是30元、50呎船一天就1500元，一個月是4萬5，年繳打七折也要3萬元。」

不只如此，在台灣玩遊艇，「水比陸域貴！因為我們以收國際商船的方式收（遊艇）租金。（遊艇碼頭基礎設施）在南韓是由政府做，再無償租給業者，鼓勵發展這個產業；在台灣是要業者自己做，（成本）自然要轉嫁消費者。」

「第二，台灣把遊艇當成奢侈品，要收進口稅、貨物稅等。」

「未來十年，自購遊艇將成為時尚」

儘管如此，侯佑霖對台灣發展遊艇產業仍樂觀看待。他以人口近750萬人口的香港為例，全香港就有1.1萬艘遊艇，「台灣繼續發展下去，遊艇上萬艘指日可待」。

他表示，業界估計目前國人的自有遊艇約600~700艘，「未來十年，我認為會成長到上萬艘遊艇，自購遊艇以後會成為時尚」。

在這個背景下，未來亞果將建立遊艇的一條龍服務，從新船代理及進口、遊艇代管服務（清潔、維護、保養、水手培訓等）、二手船買賣、遊艇購買貸款到租賃都有

其次，亞果在既有的高雄、台南及澎湖三大基地之外，也探索在中部及北部港口建立遊艇碼頭的可能性。

本文授權自今周刊，原文見此。

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