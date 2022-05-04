快訊

買快篩惹民怨...傳蔡總統「中常會震怒」 民進黨、政院回應

台積電讓台南人富起來 疫情再補上一腳！他認為：台灣最高級遊艇港將從台南起飛

聯合新聞網 / 今周刊
圖／今周刊資料庫
圖／今周刊資料庫

【文．劉煥彥】

台灣人對於遊艇的印象是什麼？ 為何提到國外的遊艇碼頭，腦中浮現的不是香港、摩納哥，就是邁阿密等港口城市？

而且，台灣長年是全球數一數二的遊艇製造國，為何遊艇文化一直未能在本地生根？

看在興櫃公司亞果遊艇（7566）董事長侯佑霖眼中，這些疑點及問題，都要在台灣改變了。

他樂觀認為，隨著台積電落腳台南，大大推升本地民眾的財富，且經過歷任市長努力，使台南安平得以成為具國際水準的遊艇港，加上疫情限制大家出國，反而使有一定消費實力的國人，逐漸注意到遊艇在國內的發展。

侯佑霖也預估，儘管當前仍要克服一些困難，自購遊艇在台灣仍將成為趨勢。國人自有遊艇的數量可望從目前600~700艘，於未來十年躍升至一萬艘以上，使遊艇成為在台灣另一個生根落地的高端消費及旅遊方式。

疫情意外使遊艇業大熱門　現在訂船要等上兩年！

身為台南幫第三代的侯佑霖，在上周末30日播出的《老謝看世界》節目中指出，2012年政府開放國人擁有遊艇、2014年他成立亞果遊艇，投入相關遊憩事業開發及會員經營後，到了2021年終於轉虧為盈。

他也看到，台灣發展遊艇事業的機會漸趨光明，原因就是天時、地利，加上新冠肺炎的疫情等三大因素。

圖／老謝看世界
圖／老謝看世界

侯佑霖坦言，疫情來襲讓2300萬國人無法出國，反而使遊艇產業在國內變成大熱門。

他說：「遊艇是個私密、近海、小眾的旅遊，私密與小眾不是說它奢華，而是遊艇本來就小小的，可以坐的人本來就不多，所以你一定會邀請至親好友來參加。」

「疫情讓大家去公眾（場所），不敢跑太遠，就進入這個遊艇休憩產業，所以這兩年，全世界的遊艇幾乎都賣到缺貨。現在訂一艘要等兩年才有船，遊艇旅遊也變得比較時尚。」

天時＋地利　台南重回海洋休憩重鎮

至於天時及地利，是台南（安平商港）本來就適合發展海洋事業，且在歷任台南市長努力下，終於讓遊艇碼頭在台南開花結果。

他說：「以前大家來台南，吃吃小吃就離開，沒有過多停留。這幾年台南在產業或景點上坐了很多改變，所以現在很多人直接到台南度假、遊玩，住個2、3天。」

「台南市最早做海洋的都市，最早荷蘭人進來就是到台南。最近有了高科技產業進來，讓台南人的整體消費力暴增，讓台南有了天時跟地利。」

根據亞果的法說會簡報、2020年報及近期公開的重大資訊，亞果規劃的台南安平遊艇城將有190個泊位，還有海洋學校、會所、餐廳、水岸別墅、飯店及主題商場，第一期已於2019年11月啟用，第二期則於2021年第一季動工，預計2023年第三季啟用。

圖／老謝看世界
圖／老謝看世界

兩大原因　使遊艇在台灣售價嚇跑潛在顧客

侯佑霖不諱言，過去國人對遊艇休憩或旅遊卻步，原因之一是遊艇在台灣售價偏高。他認為，遊艇在國內售價是貴或便宜，取決於政府決心。

「為何在歐洲（大約）五個人就一個人有船？為什麼（台灣）遊艇這麼貴？」

「台灣的（遊艇）停泊費，（船身長度）一呎是30元、50呎船一天就1500元，一個月是4萬5，年繳打七折也要3萬元。」

不只如此，在台灣玩遊艇，「水比陸域貴！因為我們以收國際商船的方式收（遊艇）租金。（遊艇碼頭基礎設施）在南韓是由政府做，再無償租給業者，鼓勵發展這個產業；在台灣是要業者自己做，（成本）自然要轉嫁消費者。」

「第二，台灣把遊艇當成奢侈品，要收進口稅、貨物稅等。」

「未來十年，自購遊艇將成為時尚」

儘管如此，侯佑霖對台灣發展遊艇產業仍樂觀看待。他以人口近750萬人口的香港為例，全香港就有1.1萬艘遊艇，「台灣繼續發展下去，遊艇上萬艘指日可待」。

他表示，業界估計目前國人的自有遊艇約600~700艘，「未來十年，我認為會成長到上萬艘遊艇，自購遊艇以後會成為時尚」。

在這個背景下，未來亞果將建立遊艇的一條龍服務，從新船代理及進口、遊艇代管服務（清潔、維護、保養、水手培訓等）、二手船買賣、遊艇購買貸款到租賃都有

其次，亞果在既有的高雄、台南及澎湖三大基地之外，也探索在中部及北部港口建立遊艇碼頭的可能性。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

她與李安、貝聿銘、林懷民「平起平坐」 珠寶創作更在蘇富比拍出1億台幣！ Cindy Chao如何以17年登上國際珠寶界巔峰？

生力軍入港　強化遊艇城動力引擎　亞果遊艇董事長侯佑霖　邁向海洋旅遊新時代

面對逐漸失算的戰爭，喜怒從不形於色的普丁變了…「外表洩漏情緒不穩的深沉恐懼」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

捷運開不動、大巨蛋點不亮 比缺電更迫切「台灣電網危機」：為何有電卻送不進去？

「南港這裡，生技園區現在已經有30多家廠商有意進駐；花卉公司要裝冷氣控制溫度維持品質；還有大巨蛋、捷運……，每一項都是必要的產業、民生用電。」拿著一張用電需求無法被滿足的重大建設列表，台北市副市長黃珊珊仔細解釋每個用電戶的重要性。

全台新建案台中北屯、台南仁德善化飆最兇「上百戶建案不到一周完銷 我連考慮時間都沒有」

「打炒房」新制箭在弦上，房價卻持續狂燒，兩張表，揭露全台新建案和中古屋年漲幅最凌厲的熱區。

台積電讓台南人富起來 疫情再補上一腳！他認為：台灣最高級遊艇港將從台南起飛

台灣人對於遊艇的印象是什麼？ 為何提到國外的遊艇碼頭，腦中浮現的不是香港、摩納哥，就是邁阿密等港口城市？

吃喝都成問題還睡在街上…陸堅持清零搞慘民生 外送員竟被警察趕去遊民收容所

「我一直都很忙，因為很多人需要物資。我整天都在外送，到了半夜，就找地方睡。4月8日，我離開自己住的公寓之後，就再也沒回去過。」一名在上海擔任外送員的受訪者，向英國廣播公司（BBC）道出自己「有家歸不得」的窘境。

被戴綠帽還要分遺產給假兒子！老台商靠這招避遺產稅 將錢留給親生子

如何在過世後，將遺產留給真正想給的人？資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛表示，除留意贈與稅與遺產稅課稅條件外，可善用相關免稅額與扣除額，最重要的是，透過合法的壽險保單規畫，將財富留給真正想照顧的人。

波克夏上季淨利腰斬！巴菲特重押這4檔：小心虛擬幣「這個」才是能付帳單的東西

股神巴菲特旗下的波克夏公司，週六（4/30）在美國奧馬哈舉辦年度股東會，這是2019年疫情爆發以來，首次實體會議。波克夏公司公布第1季財報，營業利益70.4億美元（約2060億台幣）、股票帳面損失15.8億美元，第1季淨利54.6億美元（約1600億台幣），年減53%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。