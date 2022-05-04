吃喝都成問題還睡在街上…陸堅持清零搞慘民生 外送員竟被警察趕去遊民收容所

【文．林信男】

「我一直都很忙，因為很多人需要物資。我整天都在外送，到了半夜，就找地方睡。4月8日，我離開自己住的公寓之後，就再也沒回去過。」一名在上海擔任外送員的受訪者，向英國廣播公司（BBC）道出自己「有家歸不得」的窘境。

自3月下旬，上海採取大規模封城措施以來，當地居民連外出採買，都困難重重，有些人甚至已超過一個月未出門，導致民怨沸騰。

這時，約兩萬名擁有通行證的外送員，便成了上海2500萬人，取得民生物資的重要來源之一。

對病毒的恐懼 讓外送員有家歸不得

這些外送員雖然可在嚴格的封城措施下，於大街小巷間穿梭，遞送民生物資，但，對新冠病毒的恐懼，卻讓部分外送員，無法回到自己的住處，甚至連旅館也拒收，即使傳出有外送員單日跑單，就賺進超過1萬元人民幣（約合新台幣4萬4677元）的消息，但接受BBC採訪的外送員，仍以過來人經驗建議，別幹這行。

其中一名不具名受訪者表示，即使上海市政府允許外送員進出自宅，但這些住宅大樓，卻也有「自行制定」的防疫措施，多半不允許外送員結束工作後，返回住處，以免把病毒帶入大樓。

這名外送員稱，在「有家歸不得」的情況下，他不得不找個新的容身之處，而能夠擋雨的橋樑下方，就成了許多外送員的「家」，「我通常躺下之後，就立刻睡著，因為真的很累。」

把橋下、ATM隔間當家 連吃飯都得找「秘密餐館」

某天，滂沱大雨讓橋下「客滿」，該外送員只好躲到ATM隔間過夜，但連「住」兩晚之後，就在第三夜凌晨兩點左右，被警察驅趕，並「建議」這名外送員，應該去遊民收容所。

當地居民對外送員「可能帶有病毒」的擔憂，已讓他們連吃飯都成問題，甚至只能去某些「秘密經營」的餐館外帶食物，並利用設有插座的戶外空間，替手機充電。

另一名受訪外送員稱，吃喝成問題，還得睡在街上的外送員，據他所知，就有40人左右，「我居住的大樓，不讓我回去，他們說我可能會把病毒帶回來，即使我的檢測結果是陰性，也不能回家。」

「所以，我只好在外面找地方睡覺。我的腳超臭，從遠處就聞得到。我終究會洗個澡，或許是在解封之後。」這名外送員說。

中國政府堅持清零 遭外界質疑浪費時間與資源

中國政府堅持清零的政策方向，不只令上海居民怨聲載道、外送員猶如遊民，其防疫措施，也遭外界質疑，可能是時間與資源的浪費。

以清消人員對街道、建築、公園等地進行消毒為例，羅格斯紐澤西醫學院微生物學教授戈德曼（Emanuel Goldman）指出，大規模清消已非西方國家控制新冠肺炎疫情的措施，主因在於，公衛當局會遵循科學指導。

「接觸帶有病毒的物體表面，導致染疫的可能性不高，因為病毒在確診者之外的環境，無法存活太久。」戈德曼說。

政治主導防疫 街頭清消「表演」成分居多

香港城市大學副教授、公衛安全專家唐寧思（Nicholas Thomas）直言，街頭清消只是強化公眾對政府信心的「表演行為」。

「當防疫由政治主導，且與因應流行病的科學指導背道而馳時，就會是個問題。」唐寧思強調。

截至目前為止，大規模封城措施，仍未見鬆綁跡象，上海當地更傳出，強制將年長者送往隔離中心的消息，就算篩檢結果呈現陰性，也無法倖免。

雖然北京當局屢屢透過各式口號，要求民眾共同面對疫情逆境，但對那些因確診，而遭受「醫療監禁」的人們來說，這只是一種冰冷的安慰。

本文授權自今周刊，原文見此。

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