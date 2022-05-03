快訊

新北女國中生確診外出還發文稱放風 衛生局這樣說

被戴綠帽還要分遺產給假兒子！老台商靠這招避遺產稅 將錢留給親生子

聯合新聞網 / 今周刊
資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛表示，除留意贈與稅與遺產稅課稅條件外，可善用相關免稅額與扣除額，最重要的是，透過合法的壽險保單規畫，將財富留給真正想照顧的人。此為示意圖，照片人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛表示，除留意贈與稅與遺產稅課稅條件外，可善用相關免稅額與扣除額，最重要的是，透過合法的壽險保單規畫，將財富留給真正想照顧的人。此為示意圖，照片人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

【文．盧沛甫】

如何在過世後，將遺產留給真正想給的人？資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛表示，除留意贈與稅與遺產稅課稅條件外，可善用相關免稅額與扣除額，最重要的是，透過合法的壽險保單規畫，將財富留給真正想照顧的人。

贈與稅免稅額　以贈與人為計算標準

自民國111年起，贈與稅免稅額調高至244萬元，洪連盛提醒，贈與稅免稅額應以贈與人為準，而不是每一位受贈人都有244萬免稅額。

舉例來說，有位富爸爸一年贈與兩位子女各240萬元現金、富爸爸卻因此被課稅，主因富爸爸忽略「贈與人角度」，贈與金額總計480萬元，超過免稅額244萬元。

死亡前兩年贈與　計入遺產總額課稅

有位父親在生前給予女兒200萬元現金，但不幸在隔年過世，並無超過贈與稅額度244萬元，但洪連盛表示，該贈與行為於贈與人死亡前兩年內發生，這些贈與財產，將被計入遺產總額之中，他提醒民眾，類似情況須留意相關金額是否併入遺產總額進行申報，以免忘記申報而遭到補稅處罰。

付不出遺產稅　可延期、分期、實物抵繳

若繼承一筆資產，但繼承人無力繳納相關稅金，國稅局也提出相關措施。洪連盛表示，若應納稅額在30萬以上，納稅人可申請延期2個月繳納，或採分期（18期以內）繳交；若該筆金額仍有困難，也可在繼承人多數決同意之下，使用被繼承人存款來繳稅；如果被繼承人中的現金不足，也可透過實物抵繳方式，將遺產中的土地、房屋、股票等進行抵押或變現，來完成繳稅。

為避免無法繳納遺產稅窘境，洪連盛建議可透過保險規劃，來預留一筆款項作為繳納遺產稅的資金，甚至透過合法保單，將財產留給自己真正想照顧的人。

合法壽險保單　規避民法「特留分」捷徑

洪連盛舉例，一位老台商在中國打拚一輩子，晚年回台與家人共享天倫，沒想到卻發現，大兒子長相酷似隔壁老王，後來得知大兒子並非自己親生，老台商決定將自己一生辛苦攢下來的數億資產，全數傳承給小兒子。此種情況，即便老台商立下遺囑，仍無法避免民法當中的「特留分」發生，因對法定繼承人保障，大兒子有權請求特留分。

為避免此情況發生，洪連盛建議老台商透過購買人壽保單方式，將受益人指定給小兒子，待自己身故之後所獲得的保險金，根據《保險法》第112條規定「保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產」。如此一來沒有遺產，也就沒有所謂的特留分問題。

如何合法減少遺產稅繳納，保單其他相關用途為何？

歡迎收聽最新一集的《毛利小姐變有錢》：https://apple.co/3y29qTt

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

存股如何報稅最省？ 節稅留意2022三項新稅制，夫妻報稅這樣省最大！

美CPI暴衝、通膨壓力壓垮美股…權值股撐住台股力守月線，「惟萬八震盪仍加劇」

獨家揭露》 新聞干預還是公司治理疑雲？鏡電視董事長被解任幕後三大爭議，裴偉親回應

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

被戴綠帽還要分遺產給假兒子！老台商靠這招避遺產稅 將錢留給親生子

如何在過世後，將遺產留給真正想給的人？資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛表示，除留意贈與稅與遺產稅課稅條件外，可善用相關免稅額與扣除額，最重要的是，透過合法的壽險保單規畫，將財富留給真正想照顧的人。

波克夏上季淨利腰斬！巴菲特重押這4檔：小心虛擬幣「這個」才是能付帳單的東西

股神巴菲特旗下的波克夏公司，週六（4/30）在美國奧馬哈舉辦年度股東會，這是2019年疫情爆發以來，首次實體會議。波克夏公司公布第1季財報，營業利益70.4億美元（約2060億台幣）、股票帳面損失15.8億美元，第1季淨利54.6億美元（約1600億台幣），年減53%。

175億美元外資逃離創新高 俄烏戰火讓陸「剉咧等」…台灣也得小心

全球第2大經濟體，正在上演一齣前所未見的外資逃離戲碼。

別只看台積電、聯電！「泛台灣幫」在全球IC設計圈崛起 連美中都無法忽視

台灣到底是不是外國媒體口中的，「全世界最危險的地方」？

為拿下adidas 他飛總部24次才得機會！從10坪發跡「打工皇帝」述說目前的困境

從1人公司到千人公司，2019年冠星-KY（4439）回台上市，這是董事長林錦茂打拚27年的成果。只是，公司上市4年，他才發現資本市場與他的想像不一樣，「我以為只要將公司做好、賺了錢，市場就會買單。」今年他決定改變，年後從廣州返台，和法人、投資者見面，溝通想法。

零工經濟崛起 頂大畢業、海歸學子 39歲的他為何寧願當9年「職場跳跳族」？

近年零工經濟崛起，高達近7成的勞工都有過非典型工作經驗，像是派遣、約聘、臨時工、按件計酬等，然而，月收入最低曾領不到2.2萬元，甚至有3成的人月收不到萬元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。