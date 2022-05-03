被戴綠帽還要分遺產給假兒子！老台商靠這招避遺產稅 將錢留給親生子

【文．盧沛甫】

如何在過世後，將遺產留給真正想給的人？資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛表示，除留意贈與稅與遺產稅課稅條件外，可善用相關免稅額與扣除額，最重要的是，透過合法的壽險保單規畫，將財富留給真正想照顧的人。

贈與稅免稅額 以贈與人為計算標準

自民國111年起，贈與稅免稅額調高至244萬元，洪連盛提醒，贈與稅免稅額應以贈與人為準，而不是每一位受贈人都有244萬免稅額。

舉例來說，有位富爸爸一年贈與兩位子女各240萬元現金、富爸爸卻因此被課稅，主因富爸爸忽略「贈與人角度」，贈與金額總計480萬元，超過免稅額244萬元。

死亡前兩年贈與 計入遺產總額課稅

有位父親在生前給予女兒200萬元現金，但不幸在隔年過世，並無超過贈與稅額度244萬元，但洪連盛表示，該贈與行為於贈與人死亡前兩年內發生，這些贈與財產，將被計入遺產總額之中，他提醒民眾，類似情況須留意相關金額是否併入遺產總額進行申報，以免忘記申報而遭到補稅處罰。

付不出遺產稅 可延期、分期、實物抵繳

若繼承一筆資產，但繼承人無力繳納相關稅金，國稅局也提出相關措施。洪連盛表示，若應納稅額在30萬以上，納稅人可申請延期2個月繳納，或採分期（18期以內）繳交；若該筆金額仍有困難，也可在繼承人多數決同意之下，使用被繼承人存款來繳稅；如果被繼承人中的現金不足，也可透過實物抵繳方式，將遺產中的土地、房屋、股票等進行抵押或變現，來完成繳稅。

為避免無法繳納遺產稅窘境，洪連盛建議可透過保險規劃，來預留一筆款項作為繳納遺產稅的資金，甚至透過合法保單，將財產留給自己真正想照顧的人。

合法壽險保單 規避民法「特留分」捷徑

洪連盛舉例，一位老台商在中國打拚一輩子，晚年回台與家人共享天倫，沒想到卻發現，大兒子長相酷似隔壁老王，後來得知大兒子並非自己親生，老台商決定將自己一生辛苦攢下來的數億資產，全數傳承給小兒子。此種情況，即便老台商立下遺囑，仍無法避免民法當中的「特留分」發生，因對法定繼承人保障，大兒子有權請求特留分。

為避免此情況發生，洪連盛建議老台商透過購買人壽保單方式，將受益人指定給小兒子，待自己身故之後所獲得的保險金，根據《保險法》第112條規定「保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產」。如此一來沒有遺產，也就沒有所謂的特留分問題。

如何合法減少遺產稅繳納，保單其他相關用途為何？

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本文授權自今周刊，原文見此。

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