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波克夏上季淨利腰斬！巴菲特重押這4檔：小心虛擬幣「這個」才是能付帳單的東西

聯合新聞網 / 今周刊
「股神」巴菲特。圖／美聯社
「股神」巴菲特。圖／美聯社

【文．李易紓綜合外電報導】

股神巴菲特旗下的波克夏公司，週六（4/30）在美國奧馬哈舉辦年度股東會，這是2019年疫情爆發以來，首次實體會議。波克夏公司公布第1季財報，營業利益70.4億美元（約2060億台幣）、股票帳面損失15.8億美元，第1季淨利54.6億美元（約1600億台幣），年減53%。

美股回檔大舉加碼，這4檔比重佔66%

值得注意的是，波克夏在第1季美股大舉回檔之際加碼，買進總值511億美元股票，因此現金水位明顯下降，從去年底近1470億美元降至1063億美元，而財報顯示，波克夏第1季賣出97億美元股票。

綜合外電報導，今年第1季波克夏的持股，有66%集中在這4家公司：蘋果、美國銀行、美國運通以及雪佛龍，這4檔個股期末市值分別為1591億美元、426億美元、284億美元和259億美元。

波克夏對雪佛龍持股大增，遠高於公司持股

雪佛龍是全球最大跨國能源公司之一，波克夏對雪佛龍持股大增，以3月31日雪佛龍收盤價來計算，相當於第1季波克夏持有約1.59億股，遠高於該集團在2021年第4季底持有約3800萬股。

不過，儘管美股欠佳，波克夏股價還是相對亮眼，波克夏A股今年來上漲逾7%，同期標普500指數跌了13.3%。

巴菲特手拿20美元鈔票：只有它能付帳單

在長達5個小時的大會上，91歲的董事長暨執行長巴菲特和98歲副董事長孟格回答股東各類提問。

巴菲特在股東大會上說起2008 年金融危機時，他特別警告股東們要注意「新形式貨幣」，他說，波克夏海瑟威「手頭總是有大量現金」。

股神還展示了一張舊的20元美鈔說：「美國政府認為這（美元）才是美國的合法貨幣，這就是貨幣。當人們告訴你，他們正在尋求新形式貨幣時，這才是唯一可以支付帳單的東西。」

巴菲特沒有明確指出「新形式貨幣」是比特幣還是其他加密貨幣，儘管他過去曾稱比特幣是「老鼠藥」，還表示比特幣沒有獨特價值，夥伴孟格也曾對比特幣不以為然。

對抗通膨最好的是哪檔股票？巴菲特：投資自己就對了

巴菲特被問到，面對現在通膨狀況，如果只選擇一檔股票來對抗，會選擇什麽？巴菲特說，其實最好的一項投資就是「投資自己」，做自己擅長的事、成為對社會有用的人，就不用擔心自己手上的錢，因爲通膨而貶值了。

本文授權自今周刊，原文見此

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