175億美元外資逃離創新高 俄烏戰火讓陸「剉咧等」…台灣也得小心

【文．林信男】

全球第2大經濟體，正在上演一齣前所未見的外資逃離戲碼。

國際金融協會（IIF）最新數據顯示，2022年3月，中國共計流失了175億美元外資，其中有112億美元為債券，其餘則是股票。

總部位於美國的國際金融協會表示，這種資本外逃規模，可謂「史無前例」，且在此同時，其他新興市場，並未出現類似的資金外流現象。

中國傾向支持俄羅斯 成資本逃離催化劑

「中國對俄羅斯入侵烏克蘭的支持，顯然是資本逃離中國的催化劑。」對於上述現象，英國牛津大學中國中心研究員、瑞士銀行前首席經濟學家馬格納斯（George Magnus），一語道出箇中關鍵。

中國曾於今年2月，透過《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》強調，「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區，加強戰略協作不針對第三國，也不受第三國和國際形勢變幻影響。」

而在俄烏戰事爆發後，中國也未公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行徑，甚至暗示，美國才是激化緊張局勢的罪魁禍首。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員馬永哲（Martin Chorzempa）認為，中國在俄烏衝突上模稜兩可，但傾向支持俄方的立場，讓人們感到緊張，「外界擔憂，若中國幫助俄羅斯，恐使中國也遭到制裁。」

新一波疫情爆發、上海封城 讓內外雙循環消失

除了對制裁的擔憂外，中國爆出新一波新冠肺炎疫情，導致上海封城，也是另一個促使外資逃離的原因。

對此，淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳指出，「上海是中國最先進的城市，擁有最先進的基礎設施，以及最好的港口、機場，當你把上海封了以後，賴以為生的出口就不見了，把人封在家裡，內需就不見了，內外雙循環都不見了。」

在各國陸續對俄羅斯祭出經濟、金融制裁的情況下，大宗商品價格隨之飆漲，進一步推升了全球通膨，並對經濟活動造成衝擊。法國外貿銀行首席經濟學家、香港科技大學兼任教授加西亞‧埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）說，「這場戰爭正在加劇通膨壓力，它不僅影響能源市場，也影響糧食供應，擾亂了全球供應鏈。」

當然，中國也無法自外於通膨衝擊。今年3月15日，中國國家統計局新聞發言人付淩暉便表示，由於地緣政治變化（指俄烏戰爭），對全球大宗商品價格影響較明顯，「國內輸入性通膨的壓力，可能會增加。」

「輸入性通膨是全球性的，沒有一個國家可以倖免。」蔡明芳分析，上海封城已使當地就業、消費大受影響，再加上通膨帶來的物價上漲，猶如「夾殺」效應，「預期所得降低，預期物價上漲，生活就會非常慘，北京當局想『維穩』的成本就更高，也更難。」

難逃通膨影響 中國經濟「百分之百會減緩」

另一方面，戰爭也讓俄羅斯、烏克蘭對他國產品的需求，瞬間消失。

「這些國家（指俄烏）買得起的產品，多數和中國（製造）比較相關，因為是相對低價的。」蔡明芳稱，戰爭激化通膨壓力、全球景氣趨緩，當主要預測機構，都在下修全球經濟成長率時，「歐盟、美國經濟成長減緩，身為製造工廠的中國，經濟會不會減緩？百分之百減緩！」

由國際貨幣基金（IMF）4月發布的「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告可得知，IMF預測，美國2022全年經濟成長率為3.7%，較前次（1月）預測值下修0.3個百分點；歐元區經濟成長預測值，也從3.9%下修至2.8%；中國經濟成長預測值，則從4.8%下修至4.4%，遠低於中國官方全年目標5.5%。

蔡明芳直言，中國對俄羅斯入侵烏克蘭一事，採取模稜兩可的態度，猶如「玩火自焚」，就前述分析來看，「中國會是俄烏戰爭之下，最大的受害者。」

由於IMF今年1月的更新報告，並未納入台灣，因此台灣2022年經濟成長預測值的比較基礎，為去年10月IMF報告的預測值。（資料來源：IMF官網、記者林信男製表）

台灣被中美「夾在中間」 還得當心中國經濟下行壓力

「當中國經濟減緩，那是整體的減緩喔！不是像現在上海封城，只是局部影響。」基於台灣和中國貿易往來頻繁，蔡明芳提醒，當中國經濟面臨下行壓力，台灣自然也得當心。

此外，台灣自3月1日起，加入國際制裁行列，根據「瓦聖納協議」，嚴審半導體等軍商兩用物品（共計57個品項）輸俄。外交部方面更強調，此舉是「與民主陣營採取一致行動」。不過，在此同時，台灣可能也要留意，中國對制裁一事的態度。

加西亞‧埃雷羅認為，中國目前仍是台灣最大的貿易夥伴，但在中美戰略競爭格局下，台灣猶如被「夾在中間」，因此，台灣和中國，就會同時處在俄烏戰爭、中美競爭2種關係下，「身處其中，會變得非常麻煩。」

加西亞‧埃雷羅也強調，即使俄烏戰事爆發以來，偶爾會傳出戰況緩和消息，「但我認為，這場戰爭的影響，還會持續很久，因為在戰爭之中，沒有贏家。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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