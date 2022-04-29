別只看台積電、聯電！「泛台灣幫」在全球IC設計圈崛起 連美中都無法忽視

【文．劉煥彥】

台灣到底是不是外國媒體口中的，「全世界最危險的地方」？

近年來西方國家愈來愈在意，台灣在全球晶圓代工佔比偏高，特別是台積電主導的先進製程產能佔比。

如今在半導體製造之外，另一個隱然浮現的趨勢是，台灣在全球IC設計業的影響力愈來愈大，「台灣幫」勢力正在崛起，連美國及中國都不能不注意。

這是真的嗎？台灣IC設計業真的強到，連全球最強的美利堅都另眼相看？

聯發科、聯詠、瑞昱、奇景 擠進全球IC設計前十強

日本經濟新聞本周報導，全球年度營收前十強的IC設計公司，在2011年只有一家台廠，就是聯發科（2454）。

十年後的2021年，根據產業研究機構TrendForce統計，全球IC設計公司的前十強排行榜，已經有四家台廠，在發哥之外還有聯詠（3034）、瑞昱（2379），以及在美國納斯達克上市的奇景光電。

這是史上第一次，這有麼多家台廠擠進全球營收前十大的IC設計公司排行榜。

黃仁勳、蘇姿丰、彭明博 都是叱吒科技業的台灣人

同樣令人矚目的是，若以這前十強的執行長或主事者出身背景來說，除了四家台廠都是台灣人掌舵，還有輝達的黃仁勳、超微的蘇姿丰，以及Xilinx的彭明博等三人，也是台灣人。

換句話說，泛台灣勢力在全球IC設計圈的影響力，已經是前所未見。

日經報導，從1980至1990年代，美國半導體產業開始分化，以往從上游設計到下游製造一條龍的模式被打破，美商開始把高利潤的半導體設計留給自己，把低利潤的半導體製造給亞洲國家做。

對於1985年成立的高通，以及1993年成立的輝達來說，這個模式都非常成功。

台灣IC設計業有晶圓雙雄當「厝邊」 總和戰力大增

然而，從TrendForce今年3月發表的2021年全球IC設計前十強排行榜來看，台廠過去十年的實力已經大幅躍升，美國同業開始注意到這狀況，甚至感覺台廠開始「侵門踏戶」，踩進這個美國長久主導的高獲利市場。

報導提到，台灣IC設計公司實力大增，這與地理位置上接近台積電及聯電（2303）等晶圓雙雄有很大關係，因為有地利之便，業務協調上就方便很多，特別是在當前疫情限制國際旅行的情況下。

不僅如此，這股上升中的「台灣幫」人脈，對未來台廠在企業併購上大有幫助。

日經指出，全球半導體產業不僅高度仰賴台灣的製造，連IC設計往台灣靠近的趨勢也愈來愈明顯，且短時間看不出改變跡象。

專家：CPU、GPU、自駕車晶片、AI晶片 台灣要做到仍有距離

然而，多年從事國際創投、熟悉矽谷生態的美國科技私募基金安卓樂資本（Andra Global）合夥人，也是台大商學研究所兼任教授林家振觀察，國內IC設計水準距離美國巨頭還有好一段距離，遑論美國同業覺得被台灣IC設計業崛起所威脅。

最大原因，就是目前市場上最尖端的商用晶片，台灣都做不出來，從NB的CPU、GPU、自駕車晶片到高階通信晶片，全都牢牢掌握在美商手上。

1. 電腦的CPU，從英特爾、超微至蘋果的Macbook，全都是這些品牌商自行設計的，「台灣的IC設計如果厲害，蘋果怎麼沒有找台廠一起設計？」

2. 自駕車晶片，以美國特斯拉達到自駕程度Level 2的FSU（Full Self-Driving）晶片為例，就是特斯拉自己設計的。

能夠與特斯拉匹敵、甚至更厲害的，當屬英特爾以153億美元（約4500億台幣）買下的以色列Mobileye，因為Mobileye的技術，「連美國人自己都做不出來」。

3. 輝達的繪圖處理器（GPU），以及博通的通信晶片，技術水準也超乎台灣現有的IC設計能力。

4. 熱度正夯的人工智慧（AI）晶片，或是FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列，Field Programmable Gate Array）晶片，同樣不是台灣的強項。

硬體思維主導太久＋師資不足 是台灣培養IC設計人才挑戰

無巧不巧，現年90歲的台積電創辦人張忠謀，上周在一場華府智庫的podcast訪談中表示，美國半導體產業經歷1970~1980年代的大變遷後，到今天已經沒有足夠的製造人才來投入本土半導體生產。

但「美國有全世界最棒的設計人才」，所以製造端流到亞洲不見得是壞事。

林家振指出，IC設計人才與軟體人才需要的才能，「有很大一部分是重疊的」，但硬體思維長期主導台灣科技業，如今連學校老師大多都是學硬體出身。

因此，不僅大學院校理工科系所能培養的軟體人才不足，師資也不足，這都是台灣想進一步提升本土IC設計實力，必須面對的挑戰。

本文授權自今周刊，原文見此。

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