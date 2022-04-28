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為拿下adidas 他飛總部24次才得機會！從10坪發跡「打工皇帝」述說目前的困境

聯合新聞網 / 今周刊
彭蕙珍攝、冠星提供
彭蕙珍攝、冠星提供

【文 彭蕙珍】

從1人公司到千人公司，2019年冠星-KY（4439）回台上市，這是董事長林錦茂打拚27年的成果。只是，公司上市4年，他才發現資本市場與他的想像不一樣，「我以為只要將公司做好、賺了錢，市場就會買單。」今年他決定改變，年後從廣州返台，和法人、投資者見面，溝通想法。

他指出，高獲利紡纖股本益比約為25~30，冠星目前明顯偏低。其實，自掛牌以來，冠星每年殖利率都超過5%。去年ESP10.72，今年預計配發4.5元現金、2元股利，以目前（4月26日）股價134元，殖利率高達4.8%，他強調：「公司會往高殖利率方向走。」

冠星以生產混紡短纖布料為主要業務，掛牌時營收57億，客戶包括adidas、GAP、PUMA、中國李寧等。去年業績成長，營收逾74億。3年前爭取到全世界最大的運動服和球鞋品牌Nike訂單，朝百億營收目標邁進。

林錦茂表示，公司最大的困境不是沒有訂單，而是沒有產能。除了原本的柬埔寨廠，2019年赴越南設立新廠，卻因疫情延宕到近期才完成招標；今年斥資700萬美元，併購中國大陸一家500人規模的成衣廠，希望盡量滿足客戶生產需求。

到香港一個月 取得百萬美元訂單

5年1班的他，因大哥和朋友合夥開設紡織廠，退伍後被派赴香港開拓業務。那是1986年，香港是舉世聞名的「東方之珠」，金融貿易活絡，也是台灣人夢寐以求的購物天堂。遇到這個好機會，他決定把握。

初來乍到新城市，儘管林錦茂不會說廣東話，仍繳出亮眼成績單。他回憶那時為了爭取業務，拿著樣品布卡，挨家挨戶拜訪成衣廠，「公司在香港3年，請了2~3個香港人打理，每月只做20萬美元業績，我去一個月，就接到超過百萬美元訂單。」

「一年後每個月訂單都超過150萬美元，獲利3成。」他笑說自己是名幅其實的「打工皇帝」，雖然月薪只有8000港幣，一個月的應酬費卻高達8萬港幣，以當時匯率5元計算，一個月的應酬費達40萬台幣。

圖說：冠星以生產混紡短纖布料為主要業務。 彭蕙珍攝、冠星提供
圖說：冠星以生產混紡短纖布料為主要業務。 彭蕙珍攝、冠星提供

初創業失敗 1995年成立冠星

後來，大哥公司響應台灣政府政策，遠赴南非設廠，他選擇離開，留在香港創業。他表示，那時的紡織業很好做，也很容易賺錢，「這是時機問題，當時紡織是需求多於供給，我在香港有人脈，又是布料貿易商，只要開辦費用就可以經營公司。」

第一次創業就成功，賺進不少財富。其後，林錦茂投資其他行業，沒想到副業拖垮本業。最後，賣掉身上所有財產，只留一台賓士500，還負債。林錦茂自嘲：「少年得志，就失敗！」他原本想乾脆離開香港，赴南非投靠大哥，再當個「打工仔」。

然而，他的心底依舊不想認輸，「1995年我向大哥借6萬美元，在香港租了一間大約10坪辦公室，擺4張桌子，和6人會議室，重新開始。」他強調：「我在香港累積10幾年的人脈關係，有信心能東山再起。」第二次創業，成立「冠星」。

這次，林錦茂抱著謹慎的心。他將財務、船務留在香港，單槍匹馬到中國打拚，「我要貼近工廠。」

爭取到adidas 業績翻倍成長

真正讓冠星站穩腳步並做大的，是1997年取得adidas訂單。

adidas是他過去的客戶，不過，出來創業2年卻怎樣都拿不到訂單，「adidas的亞洲總部在新加坡，我每個月都會去新加坡，聊了兩年，才爭取到一個機會。」

那年，adidas新加坡主管到美國開會，帶回一塊特殊布料，他問林錦茂：「你能不能做出來？」他接下挑戰，成功做了出來，「第二年我拿到600萬美元訂單。」自此，冠星開始順遂，業績翻倍成長。

圖說：接到adidas，卻也迎接不少挑戰。彭蕙珍攝、冠星提供
圖說：接到adidas，卻也迎接不少挑戰。彭蕙珍攝、冠星提供

不過，做生意的挑戰極多，接到訂單，也要能出貨。初期，出給adidas的布料，不良率太高，林錦茂只好不停親赴新加坡道歉。

他決定改變管理模式，一是用獎金制度，「只要這張訂單沒問題，部門所有人都能拿獎金，而且獎金比薪水高，可以領到1萬~2萬人民幣。」當時，員工月薪約1000多人民幣。「如果有問題，所有人都沒有獎金；我要讓他們很用心的去工廠盯單。」

二是讓老幹部安居樂業。林錦茂借主管頭期款，讓他們去買房子。「那時候房子也不貴，頂多借個10萬、8萬元，花15年、20年還，同時，每年加薪。」

在公司，他以自己當榜樣，「我第一個來上班，最後離開。」當員工了解老闆如此認真，對工作自然不敢馬虎。

3年前和Nike合作 李寧也是老客戶

和adidas做生意，得到的不只是訂單，還有眼界。林錦茂說：「adidas會將未來5年計劃告訴我們，要求我們要到東南亞設廠，如果留在中國，訂單會越來越少。」2011年，他決定赴柬埔寨設立織造、染整一體的工廠，這是冠星第一次擁有自己的工廠。

2019年再赴越南設廠。因為從布料到成衣，若是100% 越南製（made in Vietnam），到歐洲免稅，「因為中美貿易戰，訂單要往東南亞，我們要配合大品牌發展方向。」

目前，冠星客戶以adidas為主，約占營收的50%，PUMA為12%，GAP 約24%。3年前再取得Nike，約占6%。冠星在廣州起家，很重視在中國的業務。2005年和中國最大的運動服裝品牌李寧、第二大品牌安踏等合作。

4年前，林錦茂進入資本市場，無奈冠星股價一直沒有特別突出的表現。他坦言，過去不是很了解資本市場的運作，「我決定將公司的股本做大，讓投資者看到作法，對冠星有信心。」60歲的他雙眼依舊閃爍著光芒，彷彿又回到27年前創業的他。

本文授權自今周刊，原文見此

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