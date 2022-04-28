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零工經濟崛起 頂大畢業、海歸學子 39歲的他為何寧願當9年「職場跳跳族」？

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 蘇君薇】

近年零工經濟崛起，高達近7成的勞工都有過非典型工作經驗，像是派遣、約聘、臨時工、按件計酬等，然而，月收入最低曾領不到2.2萬元，甚至有3成的人月收不到萬元。

現年39歲、畢業自頂大的小毛，原以正職工作為主，剛出社會時自認是「職場跳跳族」，曾經一年換過5份正職，月薪幾乎都僅2.9萬元，且任職時間最短1天、最長1年半，30歲後決定專當「臨時工」，儘管收入不穩，最好可到月入4萬塊，最差月收僅1萬元左右，但他認為，這樣的工作模式，工時自由也不用看主管臉色。

主修工業設計、曾在新加坡擔任地勤的Jocelyn，遇疫情回到台灣，先後當過祕書、從事設計相關工作，現以SG（Show Girl）、PG（promotion Girl）為主要職業，雖然家中長輩不太贊成，認為這樣的工作模式缺乏保障，但Jocelyn自認時間彈性自由，總收入也比當正職時多。

事實上，根據yes123求職網調查，有7成（69.8%）的勞工透露，從事過非典型就業的工作，主要的非典型工作型態，在可複選情況下，以「時薪制」的非正職人員為主，占70.3%，41.7%為派遣人員，38.6%為約聘人員。

調查顯示，選擇非典型就業的原因，主要為：找不到正職工作的時間，超過原本預期、想先累積職場經驗、家裡經濟壓力大，有收入就好、想先卡位嚮往的職缺，等待轉正職的機會，以及覺得工時較具彈性或較短。

薪資方面，共計7成7（77.4%）的人月收最低曾領過不到2.2萬元，3成1（31.1%）在萬元以下，平均值為16378元；最高則領過3萬元以上，共占約2成（21.3%），但平均值僅落在22609元。假如工作表現佳，有高達7成2（71.6%）的企業表示，願意讓非典型就業勞工轉任正職人員。

也因薪資較低，調查發現，目前有從事非典型工作的人，高達8成7（87.3%）透露，正處於入不敷出的狀況，平均需要再加薪70.5%，才可能擺脫財務赤字的困擾，若以基本工資25250元估算，大約需要調到4.3萬元（43051元）的月薪水準。

yes123求職網發言人楊宗斌呼籲政府，應該立專法來保護非典型就業者，像是設立薪資下限保障，或者與正職員工享有同等福利；另一方面，獎勵企業將非典人員轉任編制內人員，讓這群弱勢勞工朋友，維持基本生活水準和強化勞動權益。

同時，楊宗斌也呼籲企業，對於非典人力的使用，不能全以人事成本考量，應該著眼於永續經營方向，有計畫招募新血加入企業，甚至培養人才接班。打造更穩定的就業模式、職場環境，更可以讓勞工心無旁騖投入工作，並兼顧到家庭生活。

本文授權自今周刊，原文見此

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