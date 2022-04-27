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每月要發千萬薪水 籌備20年被迫停拍！魏德聖：台灣是造夢的地方 也是失去夢的地方

聯合新聞網 / 今周刊
攝影 唐紹航
攝影 唐紹航

【文 / 鄭愁予】

魏德聖的每一次計畫，都在挑戰台灣電影製作的天花板。

在疫情、資金不到位的雙重打擊下，他醞釀20年的《台灣三部曲》於去年8月宣布停拍。

經過半年沉潛，動畫版三部曲將取代原來的實拍計畫，除此之外，他還要發行NFT，把故事說進元宇宙。

「台灣是一個⋯⋯，」魏德聖深吸一口氣，理過情緒後，緩緩說道：「造夢的地方，也是一個失去夢的地方。」此刻的他，億萬票房導演的風光神采不復，只有滿臉藏不住的心力交瘁。

魏德聖口中的「夢」，是要以三部史詩規格的電影，重現1624年台灣因荷蘭東印度公司登陸統治，在世界歷史留下記載的元年。

他早在2000年寫成這套宏大的劇本，然而當年台灣電影產業低迷，大夢只能擱置；直到他以《海角七號》、《賽德克．巴萊》等作品，創下登峰造極的票房紀錄，才認真考慮「造夢」。

2019年，魏德聖以BOT模式向台南市政府承租電影拍攝預定地，安排文史工作者與技術人員陸續進駐；隔年，他正式啟動《台灣三部曲》群眾募資計畫，當仁不讓地重拾這場醞釀20年的大夢。

然而，在2021年5月燒進台灣的新冠肺炎疫情，不僅打亂前製工作，也讓外籍團隊難以來台，再加上募資經費投入田調已吃緊，劇組每個月要發出的薪水，又以千萬元計，他形容自己像在狹窄山路上開著一輛大卡車，「完全無法迴轉。」

在這緊繃時刻，洽談中的民間資金紛紛「收傘」，讓他陷入空前絕望，「要喊停之前真的是我最沮喪的時候，幾乎不知道該怎麼辦，憂鬱症快爆發。」

40億大片停拍再不甘願都要踩煞車

有天，他一個人在家試圖讓自己冷靜下來，「我泡杯冰茶，遠離陽台（笑），找本書來看。」他選到的書，正好是由宮崎駿長年合作的製片人，著述吉卜力動畫的幕後祕辛，不一會兒，他靈光一閃：「何不把難產的三部電影，轉為三部動畫？」

試算一下，實拍電影的成本總計上看40億元，而且一開鏡就得將三部一次拍完；相形之下，以動畫形式呈現，預算不僅可以砍半，還能在取得第一部的票房回收後，再投入第二、第三部的製作。一時間，他又重燃希望。

「可是導演，動畫在台灣沒有市場吧？」對於他的新構想，團隊中不乏擔憂的意見，但魏德聖文風不動：「我就問，迪士尼、皮克斯的動畫在台灣有沒有市場？大家只是不看台灣動畫而已。十幾年前，台灣人也不看國片，還不是因為製作品質提升，現在才有了基本盤。」三兩下，船長就說服水手啟航。

2021年8月底，在山間疾駛的卡車終究是停了下來，魏德聖正式對外宣告電影停拍，但沒有對外言明的，是團隊仍鴨子划水地籌備動畫。

可喜的是，實拍前製期的準備成果如文獻資料、角色設定、定裝造型、建築場景、分鏡圖等，多能為動畫所用，大幅節省動畫前製作業，預計今年5月就能進入實際製作階段。

NFT籌資碎片化就像市場賣豬肉

宣布停拍《台灣三部曲》之後，「非同質化代幣」（NFT）突然成為藝術市場上的熱門話題，不時有人建議魏德聖藉此找資金，例如把《台灣三部曲》現成的上千幅分鏡圖放上NFT平台拍賣，但他沒有接受，「這種碎片化的概念，好像在市場上賣豬肉，我總覺得這才是作踐自己。」他說。

雖然沒有在第一時間搶搭NFT熱潮，但虛擬貨幣的概念，終究在他心中扎了根。

2021年底，臉書創辦人祖克柏宣告臉書改名為元宇宙（Metaverse），遠在台灣的魏德聖看了一系列示意影片後，如獲至寶。未來的人們，能在元宇宙中的虛擬環境交流互動。那些虛擬場景可以是遙不可及的太陽系邊陲，當然也可以是17世紀的熱蘭遮城。「我覺得我們有絕對優勢！」他口氣一振，「因為這些東西都沒有內容，但我們有！」

他想起台南那塊不得不解約的拍攝預定地，最初的構想是在完成拍攝後，就地將片中場景改造為類似迪士尼樂園的歷史文化體驗園區，裡頭有兩座古城、赤崁漢人聚落、西拉雅部落，還有能一覽「台江內海」的17世紀安平港。這片他原以為無望重現的4百年前台灣地景，此刻因為元宇宙得到一線曙光。

「等到有一天動畫電影上映，虛擬世界的安平市鎮也打造出來，說不定能回頭影響實體園區的實現。」魏德聖的語氣轉為輕柔地說，「那個夢還在，而且不會滅。」

換頻經營17世紀商船創造商機絕處逢生

更理解元宇宙的應用之後，魏德聖也考慮將動畫版《台灣三部曲》中的角色，做成NFT——四種原型人物，再加上AI智能配樂，變化出8160個不同樣貌、表情、造型及主題配樂的角色，讓持有者彷彿成為大時代中的一員。

替魏導整合區塊鏈技術的，是台灣新創公司NFTBoard團隊，他們還提出更進階的加值應用：「在虛擬世界打造一艘17世紀商船，以NFT發行船票。」

這張「神祕船票」不只能在未來換取電影票，商船本身也將成為一座猶如3D版的亞馬遜商城，是具有展演、交易、社群的多功能平台。

而船票持有者除了能得到前述的NFT角色，還會得到一間個人船艙，可以經營成商店、網紅展演場，或是個人社群空間。除此之外，還能分潤公共甲板的租用收益。也就是說，購買NFT就像入股這一艘商船。

這項商業模式的技術支援，來自另一家台灣新創公司光禾感知，創辦人王友光自信地解釋，購買船票NFT的「乘客」，只要一鍵式登入網頁，即可在這個虛擬空間進行多人在線會議、聊天、遊戲與交易，「平台由我們建立起來，這次台灣不會在技術上錯失先機。」

NFTBoard共同創辦人張容彰也指出，過去13年以來，憑著區塊鏈技術投入虛擬貨幣的都是年輕工程師，缺乏生活面與消費面的應用，「所以有很長的一段時間，虛擬貨幣只有炒作，現在魏導把內容帶進來後，就是很好的應用，當貨幣可以買服務與消費，區塊鏈才能走向健康化。」

「目前包括全家、雅虎、區塊鏈遊戲Sandbox都願意加入。在未來，水產商可以付費把船開到日本北海道、租用公共甲板賣帝王蟹，藝文團體也可以駕船到海上辦舞蹈節⋯⋯，愈撞擊愈精采，現在是船，接下來還可以造鎮！」魏德聖笑稱自己本來是在找錢，如今更像在創造商機。他直說自己很幸運，總在關鍵時刻遇見「天使」。

製片黃志明曾說，魏德聖是他所見過最拉不住的導演。魏德聖一臉釋然地說：「人活著沒有多久，要趁自己還有氣力好好發揮。有時路很難走，因為都在看腳邊，閃過這個坑、撞到前面的牆，所以還是要盡量看遠方。」走過一遭山窮水盡，他又展現柳暗花明的神采。

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