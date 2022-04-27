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這家65年老企業度過父子之爭紛擾 引進外部新血聚焦商用電動車

聯合新聞網 / 今周刊
攝影 劉咸昌
攝影 劉咸昌

【文 / 黃阡阡】

去年3月以來，東元上演一場父子之爭，但這家65年老字號企業卻不畏紛擾，不僅交出營收7年新高的成績單，今年再引進新血開創新局，下一步將瞄準國際市場，再拚新成長。

告別去年經營權之爭的紛擾，一樁人事案，對外宣告老字號的東元迎來新局！

「去年的經營權對我們而言是一大警鐘，是一個shock（衝擊）。」東元集團董事長邱純枝接受《今周刊》獨家專訪時強調，去年東元集團創立65周年，但「難免會有老化或鈍化的現象，所以我們決定從外部引進新血，就像是『老幹新枝』的概念，希望能激盪出新的化學反應！」

舊幹插新枝

借重新總座的汽車專業

邱純枝口中的新血，正是今年4月7日甫上任，和她一同受訪的東元新任總經理范炘。「范總是我們第一次這麼大膽地，從外面引進跟東元『毫無淵源』的專業經理人。簡單來講，就是從外面引進一株新枝，插在我們這個舊樹幹上。」邱純枝說。

在汽車產業資歷超過20年，范炘曾任鴻騰精密董事長顧問，也是福特六和汽車前總裁。2019年，范炘從國外返台，始終想協助台灣企業、產業加值，當邱純枝提出邀請時，范炘當然也清楚去年的經營權之爭，「東元的腳步從未走亂，如果東元的腳步走亂了，我是不會進來的。既然東元大方向都相當明確，我來到這邊就是協助董事長，更細緻地將策略執行下去。」他強調。

才就任一周，范炘馬不停蹄地參與集團內部的大小會議，試著在最短時間內發揮戰力。借重范炘過去在汽車產業的專業，東元朝向電動車發展的方向，也相當明確。

以既有的動力系統為基礎，東元在策略上先聚焦商用車，而非乘用車，目前正進行國內第一輛3.49噸電動貨卡的整車測試，預計年底前正式上路，有望率先應用於旗下的宅配通；同時，東元也已送樣給兩家印度車廠測試，待年底印度產線量產，可望開始供貨，預估今年相關營收有望上看3億元。但范炘坦言，東元能否順利達標，仍取決客戶對產品需求的時程。

「電動貨卡落地營運，對於東元而言，是很重要的里程碑。」范炘形容，相較新創從零到一，要在市場裡站到一個位置，非常辛苦，實際上從一到十，可能更辛苦，東元在商用車的電動車馬達上，基本上正處於一到十的過程，「當未來電動貨卡落地營運後，意味著開啟國際市場的契機。而我們現在無論是在測試或洽談，整體布局都已經踏出第一步。」

事實上，在去年經營權紛擾下，東元仍逆勢寫下亮眼的成績。2021年，營收交出7年新高的525億元，EPS（每股稅後純益）也來到2.38元，創下近25年的最高紀錄。

成立三大事業群

蓄勢逐鹿全球市場

「東元不是靠一個人，而是靠一個團隊。」邱純枝表示，去年在經營權紛擾下，依然有不少管理階層的人才，願意加入東元，她面試對方時進一步詢問，經營權是否會影響他們加入東元的意願，沒想到多數人肯定東元整個團隊過去的努力。

她補充說，東元事業體龐大，多年前在組織調整上早有布局，只是在股東、公司內部沒有明確傳達，反倒是在去年經營權的衝擊下，團隊為策略、組織做出更明確分工，同時也花很大的力氣，對股東、員工進行溝通。因此，去年正式改組整併，成立「機電系統」、「智慧生活」及「智慧能源」三大事業群，讓這三大事業引擎分頭並進、帶動成長。

從去年營收比重來看，51％為機電系統，智慧生活與智慧能源則各占26.6％和13.4％。其中，機電系統向來是東元的強項，目前手上執行的最大案件，就是百億元的桃機第三航廈機電工程案，以及60多億元的桃園機場電力中心案。

在綠能部分，東元不只早已布局離岸風電，近日更拿下台電26億元龍潭超高壓變電所儲能設備系統案的新生意，預計近期將開工，2023年完工啟用。

「這些工程案都大幅提升東元的技術能力。」邱純枝指出，像離岸風電的機電案，客戶要求機電工程要達到國外廠商的標準，這與過去在做國內機電工程的門檻，就相差很多，也因此東元在國內累積技術實力後，目前則進一步評估海外的案件。

此外，東元在智慧能源上的成長，也相當強勁，她不諱言智慧儲能的未來占比，有機會突破3成。

談及東元在三大版圖的展望和策略，邱純枝指出，東元正積極以進軍全球市場、打造「世界的東元」為目標邁進。她也直言，要支撐未來成長的兩大關鍵能力，在於人力技術的培養，以及財務資源的後盾，這是東元必須面對的挑戰。

「做該做的事，回歸經營本質，把營運當成最重要的事！」邱純枝強調，走過21年，東元將朝66周年挺進，如今有了范炘加入，展現東元走向專業經理人制的決心，「台灣的企業要繼續成長，甚至走向全球，就要拋棄家族思惟的枷鎖，真正落實專業經理人制，經營權跟所有權才能夠做合理的切割。」

加入新枝、新思惟後，老字號的東元，接下來如何創造管理和業績面的化學變化，各界都在看。

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