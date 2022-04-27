和碩在「這市場」最沒存在感 為何童子賢急組200人部隊年砸4億養兵？這市場3年後…

【撰文‧今周刊編輯團隊】

今年以來，全球第二大電子代工廠和碩的關渡總部變得更熱鬧；有一群幾乎每個月不斷在「長大」的生力軍，近期在科技業界引發熱議。

這群人數超過一百人的工程師，其實在短短五個月前，是散落在鴻海、緯創、廣達、神達的伺服器事業工作。現在，這批百人部隊所隸屬的單位，是和碩在今年初成立、編號「18」的事業群，內部簡稱BU18（第18事業群）。該事業群的領導人，是從華碩時期就追隨和碩董事長童子賢近20年的徐衍珍；而且，它在內部還有一支援軍。

這支援軍，是14個月前，和碩的網通產品事業「第六事業群」旗下新成立的「5G產品事業處」，這個迄今員工數同樣超過百人的團隊，他們的直屬主管，同樣是和碩內部人稱「徐博」、擁有美國佛羅里達大學電機博士學位的徐衍珍。

「過去，和碩被認為在伺服器的布局動作比較慢，未來這兩個單位會相互合作，全力衝刺5G與伺服器市場。」一位研發出身的和碩老將告訴我們。

「我們在看，徐博手下這兩個加起來200多人的團隊，應該很快就會超過400人！」一名電子組裝業高層觀察，以BU18成立後，和碩對外積極挖人的節奏，這個過往在伺服器產業「存在感」最低的電子五哥，這次似乎是「玩真的」。

一場大賭注！

不過，也有不看好的聲音。「歷史上所有把Server（伺服器）做起來的公司，都是先賠個5年再說！」一名零組件廠的副總經理說，「之後就要看童（子賢）先生，有沒有辦法忍受那5年。」

如果一名工程師的年薪以100萬元計算，400人的編制，等於每年光人事成本就至少4億元，還不論產線設備、治具模具等動輒破億的硬體投資，和碩這次再戰伺服器，賭注不可謂不大，擅長後發制人的童子賢，這次究竟看中了什麼？

原因很簡單。伺服器，這個可以讓多人透過網路同時使用、幾乎是一台「看不到」的電腦產品，根據國際數據資訊（IDC）的估計，今年全球產值將站上3.4兆新台幣的歷史新高，並較去年成長13％，若以未來3年總成長率達30％計算，預估到了後年，產值就會比去年硬生生多出1兆元。

不單是和碩，為了伺服器生意，華碩也打破了過去不碰製造的原則。

過去14個月，華碩在董事長施崇棠的拍板下，前後砸了23億元，併購工業電腦廠瑞傳45％股權。這起併購案令人訝異的，除了是華碩這家PC品牌廠「跨界」工業電腦外，該公司更對外宣布，它將在瑞傳的樹林廠生產自家設計的伺服器，打破12年前將製造事業切割給和碩後、只專注品牌的堅持。

事實上，華碩布局伺服器已久，除了過去8年相關業績連年成長，去年營收成長更逾5成；其中占比最大、成長最快的產品線，就是來自白牌伺服器的客戶，包括歐洲最大網路託管商OVH、德國前三大網路託管商Hetzner都是其客戶。

目前華碩伺服器事業部約400~500人，與技嘉網通事業群規模相去不遠，而這個部門裡面，目前有超過三分之一成員專注在白牌市場，一名伺服器業界人士透露，「聽說華碩內部已喊出目標，該事業體6年內要IPO（首次公開募股）。」

在地化的剛性需求，加上元宇宙、自駕車、數位轉型、線上支付等趨勢，無不需要伺服器這項硬體，這更讓相關的台灣供應商，在2月底俄烏戰爭以來，大盤修正超過1600點、跌幅近9％之際，成為相對抗跌的族群。

進入新的伺服器時代，被解構的，將不只下游組裝廠的商業模式，將來可能鬆動的，甚至連上游晶片業者的排序，恐怕都將重新洗牌；而確定的是，在這個產業耕耘最久的台灣業者，都會有一席之地。

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