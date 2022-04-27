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明年底前指數會跌到1萬點！？台股超完美風暴正成形 投資人該如何因應？

聯合新聞網 / 今周刊
台股。本報系資料庫
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【文．林宏文】

4月初，理財作家張真卿出版《台股超完美風暴後的大榮景，台股的前世、今生與未來》一書，預估在2023年底前，台股將崩跌至10年線，也就是台股指數1萬點及1萬1000點左右，此項預測與目前市場主流看法不太一樣，但台股近來跌跌不休，外資不斷賣超，又讓此項預測變得更加令人不安。

對於張真卿做此預測的基礎與觀點，我也相當好奇，因此很快與他約訪，請他分享一下書中幾個重要的論點。

張真卿有操作台股近40年的經驗，工作歷程又橫跨金融與產業，他把台股過去近40年的發展軌跡做了一個整理與對比，這些觀察與預測都有重要的參考價值，利用此專欄與大家分享。

書中主要論點是，經濟逃離不了景氣循環，景氣循環在上升階段，會從復甦、成長到繁榮，隨後進入下行階段，發生衰退和蕭條，然後又開始復甦，一連串的波動周而復始。

因此，作者從康波周期理論來分析，談到台股自1984年以來歷經四次大循環，分別是1984到1990年的7年循環周期、1990到2001年的11年循環周期、2001到2008年的7年循環周期、2008年到現在（2022年），這次的大循環走了13年，目前尚未結束，但很可能會像先前的三次一樣，都出現指數腰斬的情況。（見圖一）

圖一：從1984年以來，台股經歷4次大循環

來源：XQ嘉實系統
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張真卿說，2022年初，台灣大盤本益比大約15倍、股價淨值比約2.5倍、市值與GDP之比值（也就是巴菲特指標）約2.5倍，這些數字都來到歷史高點。台灣股市泡沫愈吹愈大，只等一根「針」來刺破泡沫。

事實上，在2008年至2022年之間的13年大循環中，也曾有三度跌到10年線，例如2011年歐債危機、2015年美國債信危機、2020年新冠疫情危機，台股都一度跌到10年線，但也很快就彈回去（見圖二）。

圖二：2008年至今的13年榮景尚未結束，挑戰史上最長紀錄

來源：XQ嘉實系統
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他認為，假如這次台股的最高點，如「台股多頭總司令」投信投顧公會理事長張錫在去年12月所說，本波由台商資金回流支撐，2021年底就有機會再刷新高紀錄，在半導體、電動車、元宇宙三大支柱發功下，2022年第三季上攻2萬點，如果景氣在此時反轉向下，下跌50％就是10,000點，目前10年移動平均線也在11,000點左右（見圖三）。

圖三：2008年以來的上升趨勢線，接近10年移動平均線

來源：XQ嘉實系統
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至於為何是在2023年底前，達到這波景氣榮景的盡頭？他認為，依據過去歷史，當FED開始升息時，股市會修正，但因為景氣還好，所以有時還會再上漲，不一定會崩盤。

但等到升息的末段，很可能景氣變不好，或出現衰退，屆時股市就會大幅滑落。此波FED升息預估到明年中結束，屆時資金將快速緊縮，就像一根鋒利的針，戳破13年的非理性榮景，史上最大景氣泡沫將因此破滅。

張真卿也談到升息與通膨的影響。他認為，此波通膨產生的原因，與過去有明顯不同。過去通膨大多是因為需求上升，導致供應不足而使物價上升，但此次通膨主因則是供應不足。

至於供應不足的問題，是因為疫情及地緣政治，疫情導致供應鏈不順、航運及運輸受阻，地緣政治又不再全球分工，一定要在地生產，即使價格飆高也沒關係，因為在地生產才能保護國家安全。

過去央行要決定升息與否，主要是看三個因素，一是通膨，二是失業率，三是景氣。美國此次急著升息，主要是因為要打通膨，至於失業率及景氣因素目前都還不錯，趕快升息讓通膨下來，以免第二及第三個因素轉差，升息就來不及也無濟於事了。

他也強調，一般人談到影響股市好壞的因素是景氣與資金，通常都把景氣排在資金前面，但實際上資金的重要性，通常都超過景氣，美國的升息與縮表，對資本市場衝擊影響真的很巨大，不可不謹慎。

此外，歷史也一再重複，當產業一片看好，過度投資都將造成生產過剩，導致產業景氣由盛而衰。2000年網路泡沫化就是過度投資造成的後遺症，像這樣的例子在全世界和台灣比比皆是，如今歷史可能重演。

他認為，此次對台灣最大的優勢是半導體，但半導體過度投資，其中又以台積電在全球投資擴產與先進製程研發投資計畫最為驚人。這樣大規模的投資，是否會因為投資過度，再次引爆史上最大半導體的泡沫，值得關注。

過去央行要決定升息與否，主要是看三個因素，一是通膨，二是失業率，三是景氣。美國此次急著升息，主要是因為要打通膨，至於失業率及景氣因素目前都還不錯，趕快升息讓通膨下來，以免第二及第三個因素轉差，升息就來不及也無濟於事了。

他也強調，一般人談到影響股市好壞的因素是景氣與資金，通常都把景氣排在資金前面，但實際上資金的重要性，通常都超過景氣，美國的升息與縮表，對資本市場衝擊影響真的很巨大，不可不謹慎。

此外，歷史也一再重複，當產業一片看好，過度投資都將造成生產過剩，導致產業景氣由盛而衰。2000年網路泡沫化就是過度投資造成的後遺症，像這樣的例子在全世界和台灣比比皆是，如今歷史可能重演。

他認為，此次對台灣最大的優勢是半導體，但半導體過度投資，其中又以台積電在全球投資擴產與先進製程研發投資計畫最為驚人。這樣大規模的投資，是否會因為投資過度，再次引爆史上最大半導體的泡沫，值得關注。

對於台股修正到10年線的速度，他分析過去的經驗，1990年台股從12682跌到2485點，當時是全民皆股造就出一個超級大泡沫，大約只花了8個月就完成修正。

至於2000年的下跌大約是18個月，2008年則是花了13個月，這一次的修正，他則預期會跌到1萬點，並且在2023年中至年底見底完成，2023年底前觸底後，才會再重起新一輪景氣循環。

此外，每一次大循環也都有主要驅動力，例如1990年至2000年是PC及筆電，2000年至2008年是中國大崛起，2009年至2022年是智慧型手機，至於下一波驅動的力量，則來自5G、AI、AIoT、自駕車、智慧家庭、遠距醫療等應用，這些產業都需要IC晶片，屆時對台灣半導體產業又有很大的發展機會。

張真卿也提出，每個景氣高點，都剛好有戰爭發生，例如1980年有兩伊戰爭，1990年有波斯灣戰爭，2000年有美國的反恐戰爭，2008至2009年沒有戰爭，2022年則有烏俄戰爭。

如果台股真地如預期在明年跌到10年線，作者會建議投資人如何找買點？到時候有那些訊號出現，代表底部到了，可以進場撈底？

他也提供自己多年的操作心得。過去市場最常見的毛病是，「新手套在山頂上，老手死在半山腰」，因為沒有人知道底部在那裡，他自己也沒能力預測。

但是指數接近10年線時，他通常會以少量的0050 ETF來試水溫，看看底部是否接近了，也就是說先買一小部分0050，當0050開始賺錢了，表示底部逐漸打好了，再勇敢進場。至於選擇0050是因為這個最安全，不會倒，短套一下也沒關係。

他也提到，國安基金進場的時間點，通常就是投資人信心最脆弱的時候，但也是絕佳的買點。10年移動平均線通常又稱為「國運線」，是股市投資人10年來的平均成本，在過去13年台股三度崩跌到10年線時，包括2011年、2015年及2020年這三次，國安基金都進場大買股票，而且一定先買台積電護住台股指數，讓大家先有信心後，股市回升的機會就出現了。

他也以總體經濟的top down觀點，來控制自己的持股比例，目前他還是有持股，比重是三成，至於現金則保留到七成，持股的方向是以景氣還在往上走的產業為主，例如伺服器、風電及國防自主等產業。

至於債券部分，他做得比較少，但會在大崩盤時選擇投資高收益債基金，因為當恐慌指數飆到最高點時，這種高收益債一定會狂跌，但等到風平浪靜後就會回升，而且這種基金握有一、兩百家公司高收益債，不會因為一兩家公司倒閉就垮了，2000年他曾經買過一次，半年時間就有兩成以上獲利，也是一種不錯的選擇。

張真卿說，每次的景氣循環，都是財富重分配的好機會，好好把握景氣循環和股市多空，「只要抓住其中一個機會，至少是中產階級，如果抓住兩個機會，晉升億萬身價，若能抓住三個機會，那下一代都不愁吃穿了。」

他也說，他從民國73年就進入股市，多年下來操作還不錯，期間當然也有賠過錢，但都是用持股部位來嚴格控制風險。

2000年張真卿出版過《台灣正走向金融風暴》，這次隔了20多年，再次對台股提出示警，他強調，面對即將到來的景氣泡沫和股市崩跌，大家也無須驚慌，反而要逆向思考，如何在風暴來臨時全身而退，在風暴結束後逢低進場。

本文授權自今周刊，原文見此

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