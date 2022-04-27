馬斯克用1/3特斯拉抵押、砸465億美元收購推特 謝金河：翻天覆地的媒體革命

【文．謝金河】

今天全世界的焦點都在報導馬斯克成功私有化推特，經過將近20天的對峙，馬斯克看起來已經克服原來大股東準備採取毒藥丸條款的稀釋股權的抗爭，將以每股54.2美元收購推特，以推特發行7.6358億股，完成全面收購大約要413.86億美元，馬斯克拿自己手上的三分之一Tesla來抵押，安排465億美元的資金來收購，看起來還有剩。

以馬斯克對錢的敏感，大家更好奇的是他花大錢買下推特，目的何在？馬斯克是在4月3日宣布收購推特，4日推特跳空大漲27.12%，到5日，推特漲到54.57美元，大約是在這次收購價格附近，後來大股東出來反對收購，不過股價最低只跌至44.36美元，這幾天，馬斯克的收購案峰迴路轉，看起來小股東都站在他這邊，讓原經營團隊感覺大勢已去。

馬斯克取得最後勝利後表示，言論自由是民主運作的基石，推特將為各種討論提供平台，他買下推特是建立新的平台。這個時候大家的目光都聚焦在川普身上，2021年1月，川普在競選中被推特終身禁止使用帳號，不久臉書也跟進，這頓時讓人想到社群平台也會成為政治攻防的工具，這次馬斯克以改革媒體為己任，拿下推特後會有什麼新的改變？很多人都會關注。

有人問川普說，如果馬斯克邀請他回來推特，他會不會考慮？川普說絕對不會，他說他會努力經營他的Truth Social的新平台，川普被趕出推特之前，他個人粉絲超過8000萬人。這次馬斯克的大動作，一定會在新媒體平台掀起一場革命。

從PayPal、Tesla到SpaceX，馬斯克的一舉一動都撼動世界，這次推特恐怕又有一場翻天覆地的媒體革命！

本文授權自今周刊，原文見此。

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