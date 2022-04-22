世界首富名下沒房子、睡朋友家 馬斯克接受TED總裁專訪 證明有錢人想的和你不一樣

【文 林信男】

以2190億美元身家，榮登富比世2022年全球富豪榜首的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），日前於特斯拉德州超級工廠，接受TED總裁安德森（Chris Anderson）專訪時，話匣子大開，從「全自動輔助駕駛」（FSD），一路聊到火星之旅的票價，甚至還透露，他名下沒有房子，平常都在朋友家借宿。

一、世界首富名下無房 輪流寄居朋友家

當安德森提到，有鑑於全球貧富差距擴大，許多人對「億萬富豪」的概念，感到不以為然時，馬斯克答道，如果他每年的個人消費高達數十億美元，那問題就嚴重了，但事實並非如此，因為他不但沒遊艇、不度假，甚至名下也沒房子。

馬斯克稱，他都是借宿在朋友家中，「如果我前往灣區（Bay Area），也就是特斯拉大部分工程的所在地，基本上就是輪流在朋友家的客房過夜。」

去年馬斯克曾在推特上表示，他已賣掉名下所有房子，向自己的公司SpaceX，承租1棟價值約5萬美元的組合屋，換言之，這是他在「朋友家客房」之外，唯一的住處。

雖然沒遊艇、不度假、名下無房，但馬斯克擁有1架私人飛機，主因在於，他可藉由這架飛機，為自己省下許多交通時間，爭取更多時間工作。

▲馬斯克在特斯拉德州超級工廠，接受TED總裁安德森專訪。（影片：取自TED YouTube頻道）

二、使任何想去的人 都能負擔火星之旅

馬斯克希望能在2050年之前，透過SpaceX提供的服務，將100萬人送往火星，並宣稱，單程票價10萬美元，應該是可行的。

他強調，假設前往火星的成本是10萬美元，「那麼，我認為，幾乎任何人都可以藉由工作、存錢，最終擁有10萬美元，只要他們願意，就可以去火星。」

當然，馬斯克思考的，不只是把人送去火星，而是要在火星上，建立一座能夠自給自足的城市。他估計，有意願前往火星的人數，可能多達100萬，但這是一件很危險、很辛苦的事情，「你可能會回不來」。

這並非馬斯克首次提出對火星之旅的費用估算，在2019年發布的1則推特中，馬斯克便提到，「（費用）取決於人數，我相信有一天，前往火星的成本，將低於50萬美元，甚至可能不到10萬美元。」

在馬斯克看來，前往火星的費用，若降至10萬美元以下，富裕國家的民眾，甚至可以賣掉他們的房子，搬到火星去。

但馬斯克在接受安德森採訪時也說，他可能活不到火星之夢成真的那一天。

▲馬斯克在訪談中分享對人類前往火星的看法。（圖：翻攝自TED YouTube頻道）

三、特斯拉全自駕測試用戶 已達10萬人

今年1月，馬斯克曾言，參與特斯拉FSD Beta（全自動輔助駕駛測試版）計畫的車主約有6萬人，但在接受安德森採訪時，該數字已增加至10萬人以上，受益於這些用戶使用，所累績的數據資料，馬斯克預估，特斯拉可望於年底前，解決全自動輔助駕駛的相關問題。

自去年推出以來，FSD Beta便問題頻傳，此事也成了馬斯克高度關注的議題。當被安德森問及，2022年底，FSD是否會比人類駕駛更安全時，馬斯克稱，「是的，我的意思是，這些車輛多數時間都在德州奧斯汀（指特斯拉超級工廠）一帶行駛，且幾乎無須人為介入，共有超過10萬人參與這項計畫。」

但馬斯克也坦言，在FSD的技術發展上，每當特斯拉認為，已經解決一個問題時，就會有另一個問題冒出來。

達志

四、機器人未來將與人類共同生活

特斯拉正在開發的人形機器人，也是本次訪談的焦點之一，在被問及，2050年，機器人是否有可能，在人類家中生活時，馬斯克答道，「是的，你可能會有機器人朋友之類的。」

馬斯克曾在去年10月，於推特發文，針對特斯拉是否該製造「貓女機器人」（catgirl robots），詢問網友意見。結果顯示，有超過8成以上的網友，對該想法表達支持態度。

當安德森詢問，未來機器人的應用，會不會涉及「浪漫伴侶」功能時，馬斯克稱，「我的意思是，我曾在網路上，承諾會製作貓女機器人，我們可以製作貓女機器人。」

據悉，特斯拉的人形機器人，仍在開發中，尚未確定何時發表，估計最快將在2023年，進行少量生產，而這款機器人的主要功能，是代替人類，從事單調、重複的工作，或執行具風險性的任務。

▲特斯拉正在開發的人形機器人。（圖：翻攝自Future Lab YouTube頻道）

五、旗下公司都是「有愛的」慈善事業

馬斯克也在本次採訪中指出，他創立或經營的公司，都是慈善事業，而他對「慈善」的定義是，「如果你說，慈善是『對人類的愛』，那麼，它們（指旗下公司）就都是慈善。」

「特斯拉正在加速可持續能源的發展，這是一種愛。SpaceX則試圖確保人類，作為多行星物種的長期生存，這是人類的愛。隧道建設公司The Boring Company，正致力於解決，對多數人來說猶如地獄的交通問題。」馬斯克說。

擁有7個小孩的馬斯克也表示，「我試圖建立一個榜樣，因為生育率如此之低，以至於我們正面臨文明的崩潰，除非我們能恢復到（文明）可延續的水平。」

他強調，「人口的崩潰，是對人類文明最大的威脅之一，這就是目前正在發生的事情。」

不過，馬斯克的「慈善事業說」，似乎並不符合多數人對「慈善」的認知。例如，《赫芬頓郵報》在報導該消息時，便特地在文章中強調，馬斯克將旗下事業描述為慈善事業，「不是在開玩笑」。

當然，馬斯克並未在訪談中說明，他打算以430億美元收購推特（Twitter）的意圖，是否也能從「慈善事業」的角度，加以解釋。

本文授權自今周刊，原文見此。

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