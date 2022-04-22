慘痛教訓！90歲張忠謀開金口：美國做半導體比台灣貴50% 華府拚本土晶圓「超浪費 是白忙一場」

【文 劉煥彥】

現年90歲的台積電創辦人張忠謀，本周二（19日）在一場華府智庫的podcast訪談中表示，美國一直想要擴大本土半導體生產，但既沒有製造人才、成本又高，若執意這樣做將是「非常浪費、超昂貴的作法，會白忙一場」。

他指出，台積電在奧勒岡州成立25年的八吋晶圓廠，就有25年的數據足以證明，美國想要擴大國產半導體生產不切實際，因為製造同樣產品，美國的成本「比在台灣生產高出50%！」

張忠謀認為，美國半導體產業經歷1970~1980年代的大變遷後，到今天已經沒有足夠的製造人才來投入本土半導體生產，但「美國有全世界最棒的設計人才」，所以製造端流到亞洲不見得是壞事。

台積美西八吋廠 「我們找來各種人才，從經理人到工程師都換過」

張忠謀在華府智庫布魯金斯研究所19日播出的podcast中，回答主持人對於美國推動本土半導體生產的可能限制時回應，「製造人才就不夠，美國想要做半導體製造不是好事。」

「我們在奧勒岡州有一座工廠，已經25年了，我們找來各種人才，從經理人到工程師都換過，有用美國的本土工程師，有從台灣派去的工程師，想要改善績效，成果是有改善。」

「然而，台灣製造及奧勒岡製造之間的差異還是一樣，就同一產品來說，奧勒岡的成本大約比台灣成本高出50%。當然，奧勒岡生產還是有賺錢，到今天依然如此，只是跟台灣生產的賺頭還差遠了。」

「我們以為成本會跟台灣差不多，現在想起來真是太天真了」

張忠謀提到1997年，在美國奧勒岡州成立八吋晶圓廠的初期震撼。

「1997年剛開始的時候，工廠混亂到不行，我們以為成本會跟台灣差不多，現在想起來真是太天真了。經過幾年的努力後，我們終於妥協，接受現狀。當然工廠還是賺錢的，所以我們也接受了，但也沒有再擴大產能。」

「奧勒岡廠目前還有約1000位員工，成本比台灣高出約50%。亞利桑納工廠的規模更大，製程技術更先進，這是在美國政府的敦促下，由現任（台積電）董事長決定的。」

美擬端出數百億美元補助 張忠謀嘆「根本不夠」

對於美國準備提供數百億美元的政策補貼給台積電，張忠謀直言這點錢根本不夠。

「我認為，（美國推動增加本土半導體製造）非常昂貴，是白忙一場。美國是會增加一些本土半導體產量，但單位成本會增加到很高。如果你想跟台積電這樣的業者，在世界市場上競爭，是打不過的。」

他也提到，若兩岸發生戰事，這就完全是另一個狀況了。

「坦白說，若台灣海峽發生戰爭，美國得操心的就不只晶片了。如果沒有戰爭，（美國）想增加本土生產半導體，既浪費又昂貴，會白忙一場。」

「如果有戰爭，我的老天爺，我們有比晶片更多更多的東西要擔心了。」

劉德音：美國應著重其強項，即系統設計、人工智慧及量子運算

其實台積電董事長劉德音去年接受美國時代雜誌訪問時，曾提出類似上述張忠謀的看法。

劉德音在專訪中直言，赴美建廠是因為來自「客戶的政治動作」，並認為「半導體在地化不會提升供應鏈韌性」，甚至還可能「降低韌性」。

他認為，美國要做的是確保能站在下個先進技術的領導地位，例如之所以能推出mRNA技術的新冠肺炎疫苗，就是奠基在過去40年美國於基因學及生物技術的龐大投資。

與其追逐半導體製造的本地化，劉德音建議美國應該把資金投入未來前瞻的技術開發，「美國應該著重在其強項，也就是系統設計、人工智慧及量子運算，這些前瞻的題目」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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