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存股族怎麼報稅才划算？一個標準判斷要合併或分開計稅 申報綜所稅還得注意這3件事

聯合新聞網 / 今周刊
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【文 林信男】

5月報稅季即將來臨，而存股族們最關心的，莫過於股利所得如何申報才划算？對此，會計師建議，納稅義務人可先觀察自己的綜合所得稅率，再決定要採取「合併」或「分開」計稅。

現行股利所得申報，分為合併計稅與分開計稅2種方式。安永聯合會計師事務所會計師楊建華解釋，所謂合併計稅，就是將股利所得併入綜合所得，一起計算稅額，若採此方式申報，會有8.5%的股利抵減稅額（股利所得乘上8.5%），每一申報戶可抵減稅額上限為8萬元。

至於分開計稅，則是股利所得直接以28%計算應納稅額，再與其他綜合所得應納稅額合併報繳。

綜合所得稅率5%至30%　建議合併計稅

對存股族來說，上述2種申報方式，何者較有利？楊建華認為，綜合所得稅率在5%至30%者，建議選擇合併計稅；而綜合所得稅率為40%者，可考慮分開計稅。

楊建華以薪資、股利所得不同，但同為單身、採標準扣除額申報所得稅的上班族（案例A）和大股東（案例B）為例指出，若上班族薪資所得90萬元，股利所得10萬元，採合併計稅的應納稅額為2.47萬元，低於採分開計稅的5.26萬元（見下圖：案例A）。

而薪資所得500萬元，股利所得1000萬元的大股東，採分開計稅的應納稅額為381萬元，低於採合併計稅的493萬元（見下圖：案例B）。

除股利所得計稅方式外，今年報稅時，納稅義務人也應留意以下3個重點。

一、基本生活費提高至19.2萬元

110年度每人基本生活費，提高至19.2萬元，較109年度增加1萬元。楊建華說明，由於基本生活費是以「申報戶人數」計算，一般而言，同一申報戶人數越多，越有機會享受到減稅利益。

他舉例，如果是一家4口雙薪家庭，扶養2個分別就讀高中跟大專院校子女，夫妻年薪資收入共150萬元、銀行利息收入20萬元，基本生活費總額為76.8萬元，無法享受基本生活費差額優惠；然而，同樣條件的6口之家，計算後，將有基本生活費差額15.9萬元（見下圖）。

二、交易未上市櫃且非興櫃公司股票　交易所得須課稅

個人若出售未上市、未上櫃及非屬興櫃公司發行或私募股票等有價證券交易所得，自110年1月1日起，應計入個人基本所得課稅。但發行或私募公司，若屬中央主管機關核定「國內高風險新創事業公司，且交易時設立未滿5年」，可免除計入個人基本所得課稅。

三、文物、藝術品交易所得　可申請分離課稅

依「文化藝術獎助及促進條例」修正案等規定，經文化部認可的文化藝術事業，辦理文物或藝術品展覽、拍賣活動，得依規定申請核准。

楊建華說，個人透過活動交易文物、藝術品的財產交易所得，由該文化藝術事業為扣繳義務人，就核准範圍的文物或藝術品交易，在給付成交價款時，按成交價6%為所得額，再依20%稅率扣取稅款。

他提醒，未申請分離課稅的納稅義務人，今年報稅時，仍需將此類所得申報於個人綜合所得稅，以免發生漏報。

本文授權自今周刊，原文見此

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