台積電「秦公」寵妻贈股2千張市值11億 沒喝過洋墨水的他 被張忠謀尊稱「台積電總工程師」

【文 翁申霖】

說到台積電（2330），大家第一個想到的肯定是創辦人張忠謀，再來或許是現任董事長劉德音、總裁魏哲家⋯⋯較少人關注、人稱「秦公」的秦永沛，不僅僅是台積電營運組織資深副總經理，更是這間半導體龍頭的元老之一，連張忠謀都稱他一聲「台積電的總工程師」。

秦永沛在4/19申報預計轉讓2000張台積電持股，贈與妻子陳靜蘭，以台積電19日收盤價565元計算，市值高達11.3億元。

今周刊攝影組

在台積電裡，人人尊稱台積電營運組織資深副總經理秦永沛為「秦公」，據公開資訊觀測站資料，秦永沛目前手上持股約6920張，申報轉讓2000張給予妻子陳靜蘭，以台積電19日收盤價新台幣565元計算，這2000張股票市值高達11.3億元，贈股的有效轉讓期為4月19日至4月21日，經轉讓後，秦永沛預計持股降至約4920張，市值達27.79億元。

秦永沛畢業於成大電機研究所，早在1987年台積電成立時，他就是團隊成員，資歷比現任董事長劉德音、總裁魏哲家還深，說他是台積元老一點也不為過。

儘管秦永沛沒有出過國喝過洋墨水的學經歷，他卻能在這家半導體龍頭的團隊內一路高升，連張忠謀都稱他為「台積電的總工程師」，可見他實力絕對非比一般；根據《風傳媒》報導，比秦永沛小兩屆、同為成大電機研究所校友陳鐵鈺的回憶道，「對他的第一印象就是內向、個性謹慎」。

細心、內斂的個性，外加在研究所期間培養扎實的做事態度，秦永沛如今能夠掌舵晶圓廠的營運並非偶然，從基層到營運管理的這幾年過程中更需要有耐力，這也是校友陳鐵鈺對秦永沛的讚賞之一。

「台灣在半導體的發展歷史，秦永沛都參與其中」，陳鐵鈺這麼說。秦當年的碩士論文其中一章便是在解說已發展成功的元件製程，從當時的一微米製程，到現今愈做愈小，奠定了台積電領先全球的製程技術。

而秦永沛在2021年出席成功大學第一屆成電論壇時也表示，台積電於2020年為全球第一家導入5奈米的公司，預計2022年下半年量產3奈米，他也相當驕傲地說，「台積電擁有全球最完備的特殊製程技術組合」，每年投入研發費用超過1千億的台積電，未來產出速度會更快、更多，並運用先進封裝技術，開創延續摩爾定律的另一途徑。

本文授權自今周刊，原文見此。

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