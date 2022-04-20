台積電股價到底何時反攻？ 法人：短線看ADR是否比現股更強 原因「是這個」

【文 / 呂玨陞】

即使台積電再度繳出史上最佳的成績單，市場還是不留情面地持續賣出半導體相關族群。半導體整體後市確實那麼差？還是市場短期的評價調整？

股今年以來回檔6.73％，能否重新收復高點，龍頭台積電(二三三○) 勢必成為市場關注焦點，而在4月14日舉行的第2季法說會上，台積電依然繳出超出市場預期的成績，營收、獲利、毛利率再度創下單季新高；但這次，法說會後的股票市場反應，買單卻沒有像1月法說會後那樣地捧場。

究竟在這場法說會中，台積電所透露的產業風向是什麼？

先就半導體整體景氣展望來看，路博邁投信董事總經理侯明孝表示，從上次台積電法說會到現在，3個月之間發生了戰爭、升息等，台積電還能繳出好表現、上修預測，可見半導體整體需求並沒有緩下來。

非消費性電子 展望很樂觀

不過，在需求來源方面，消費與非消費電子商品需求的差異，卻能在這場法說會中鮮明體會。事實上，台積電董事長劉德音先前在3月底時就已表示，消費性電子需求的成長動能正在趨緩，智慧型手機、筆記型電腦的需求已經不如過去兩年的緊繃，但是從本次台積電法說會的各項資訊解讀，非消費性電子需求的未來展望，卻是十分樂觀。

尤其是高效能運算（HPC）部分，今年台積電第一季HPC營收占整體營收41％，已然超過手機的40％，「雖然HPC講很多年了，但這卻是台積電HPC營收占比首次超過手機營收。」侯明孝強調。

他繼續分析，台積電現在靠非消費性的產品繼續成長，除了非消費性的產品如HPC、伺服器全球產值愈來愈大，背後隱含的意義還有「逐漸淡化消費性產品所帶來的季節性影響。」

過去以手機為主的消費性產品市場比較會受到淡旺季影響，如今若轉為以非消費性的HPC、伺服器為主，營收的波動預料就會相對穩定，比較不會明顯受到淡旺季買氣的影響。

不過即使消費性電子需求反轉，侯明孝強調，還是需要細分產品類別。以筆電來說，就算個人電腦、ChromeBook等產品需求下降，侯明孝認為商用電腦還是不看弱，因為現在歐美都已經「back to office」，企業對於硬體還是有常態性的預算，應該可以抵銷消費性的弱勢，可以預期的是，消費性產品比重較高的公司受傷勢必會較重。

因為消費性電子趨緩，全球對於成熟製程的需求也隨之趨緩，過去十分缺貨的電源管理IC、驅動IC雖然還是緊繃，不過交期已經變短。若消費性的需求持續趨弱，交期可能會愈來愈短，到明年新產能開出，確實有可能會供需反轉。

值得注意的是，雖然成熟製程需求正趨緩，但台積電總裁魏哲家也在法說會上確認，就算今年需求衰退、景氣反轉，台積電成熟製程的價格還是不會隨著市場翻轉，如此可見，台積電對價格還是有很高的掌控力。

除了營收、獲利、毛利率等數字，市場最關注的資本支出，這次雖然沒有往上調整預算，不過第1季資本支出93.8億元，比起去年同期增加超過10％，微驅科技總經理吳金榮樂觀分析，全年有機會往高點的440億美元靠攏。這個數字，某種程度應能化解市場對半導體設備廠的疑慮。

此外，在吳金榮眼中，封測產業是本次台積電法說會的另一亮點。台積電表示，先進封測去年整年產值達四十一億美元，未來5年的年化成長率會比台積電平均成長率來得更高。雖然封測產業的競爭態勢較強，但因為營運波動性相對穩固，反而有望成為半導體產業中比較具有防禦性的族群。

半導體 景氣循環領先指標

總而言之，侯明孝分析，通常半導體在景氣循環面是最先反映，先跌但也會先反彈，大趨勢如HPC、電動車、元宇宙還是正在進行式，資本市場修正本益比，受到總體需求、經濟成長率下修等影響，目前市場半導體整體產業的評價下降只是短期上的波動，中期來看，半導體還是有很強的成長性。

至於散戶最關心的台積電操作策略，群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，持有5張以下的散戶已經從3年前不到30萬人，成長到現在有高達115萬人，但是外資目前還是占台積電超過7成的股份。美元指數突破100，外資勢必會減碼台股，台積電身為權值股龍頭、流動性高成為減碼標的，只要外資還在賣，台積電就很難有明顯漲勢。

曾炎裕觀察，外資的操作邏輯是股價在月線下就賣出，站上月線才會轉為買進，從外資普遍的操作策略來看，倒不如回歸外資的操作邏輯，隨著月線來回操作，或許比起基本面更容易預測股價。

另一方面，也可以觀察台積電ADR的走勢。過去台積電股價與ADR會比較貼近，不過曾炎裕指出，從2月以來ADR的跌幅明顯更大，「可能是因為台股對於台積電現股的護盤具有支撐，現股相對ADR跌不下去。」曾炎裕分析，反過來思考，未來當短線ADR比現股強的情況發生，代表市場對於台積電已開始轉賣為買，屆時，現股才有更多往上走強的空間。

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