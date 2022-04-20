「連白布都沒蓋 直接躺柏油路」打撈浮屍太震撼 消防員研發水域遺體袋獲總統創新獎

【文 / 朱姵慈】

彰化縣消防局隊員宋明哲，自掏腰包並串聯民間資源，完成水域專用遺體袋發明， 一舉改變台灣水域救援的作業模式，榮獲今年「總統創新獎」青年組殊榮。

消防員的工作不只是冒險深入火場，風災、震災、斷橋等急難事故救助，也是他們的責任範圍；除了拯救性命，有時也得與不幸身故的亡者近距離接觸，想完成任務，必須同時擁有優異的體能表現，以及強大的心理素質。

今年40歲的消防員宋明哲，從不畏懼救災風險與驚悚場面，唯獨無法忘懷那些在任務中難免遇見、遺體未獲得尊嚴對待的罹難者。基於罹難者理應與倖存者獲得同等「協助」的初心，宋明哲運用下班時間，靠一台老舊筆電的小畫家程式，一筆一筆勾勒出讓救難人員方便使用的「遺體袋」設計圖，期望協助意外罹難者得以尊嚴姿態，走向生命終點。

這位不具設計背景、也無充裕資金的基層公務員，足足花了3年時間才完成可用的設計圖。他自掏腰包找廠商試做，讓「水面作業型遺體袋」從腦中構想化為現實；隨後又說服公益團體訂購產品，再捐贈各地方政府消防隊使用，達成將發明落地應用的目標。

這項以人為本的發明與鍥而不捨的過程，讓宋明哲獲得第五屆「總統創新獎」青年組肯定，評審讚譽：「面對處處想改善的環境，他不走衝撞體制的激烈道路，而是透過消防員身分、發明作品與獎項光環，讓更多廠商從純然做公益、推廣企業形象，支持個人研發回饋國家社會等動機，發揮產研合作的民間力量潛能。」

「所有事情最難的都是踏出第一步，我沒有亮眼的學經歷與地位，曾寄40幾封信給大企業，請他們支持研發都沒有下文，但我沒有放棄……。所以我相信，只要勇敢去努力，小兵也能立大功。」從沒想過能憑發明獲獎的宋明哲，語氣有些激動。

一場打撈作業 萌生研發念頭

投身消防體系前，宋明哲的身分是聯合後勤司令部陸軍少校補給官，負責八軍團救災人員服裝與寢具調配。擔任軍職時，他就因漢光演習任務，而研究過國內外多款遺體袋，結果發現這項配備多缺乏特殊功能性，且帆布材質放置多年後，易因脫膠沾黏無法使用。

2009年，宋明哲曾參與莫拉克風災的救災後勤任務，卻因無法親赴災區救援而感到遺憾，心中萌生轉換跑道從事消防工作，進而在2013年決定告別軍旅生涯，於2015年到彰化縣消防局服務。

進入消防體系後的第一次打撈浮屍任務，就令宋明哲深受震撼，畫面至今歷歷在目。那是2016年溽暑，他獲報轄區內水域出現浮屍，抵達現場後，看見一具遺體趴在水深達大腿、不到二坪大的灌溉水閘門間，「跟假人模特兒一樣全身僵直，旁邊是瓶瓶罐罐的垃圾，還有一隻翻肚的烏龜在漂。」

接下來的打撈行動，是促使他研發遺體袋的主因。

「我們3人跳進水中，徒手用抱的，另外兩人在水面上拉，5個人費盡一番功夫才將遺體放在岸邊，但因葬儀社、警方還沒到，遺體連白布都沒蓋，就直接躺在柏油路上。」宋明哲回憶，「這對罹難者是尊重的嗎？如果是我的家人，我會很不忍心。」他坦言，過往消防訓練只教育如何救活人，沒有教過如何處置遺體。回家後，他反覆思忖，該怎麼設計更好的屍袋來執行打撈作業，保留他們最後一絲尊嚴。

顧及亡者尊嚴 救援更有溫度

利用下班空閒時光，宋明哲抱著一台N、A、T按不出來的二手筆電，構思半年，用小畫家繪製出水域專用遺體袋草稿，再靠存款與信貸上百萬元，自費產品的樣品、模型、找專家繪製立體3D圖、專利申請費用等；接著，他翻出過去研究遺體袋時，留下傳統遺體袋的西華企業老闆李錦昌的聯繫方式，又花了兩年時間，共同將設計圖化作產品。

「李老闆是個70幾歲的長輩，他一開始跟我說搞這沒有意義、沒有市場。」宋明哲笑說，當時吃了好幾回閉門羹，靠用心交陪才獲得認可，讓老闆願意自行吸收製作成本，測試他設計的遺體袋到底可不可行。「一開始做出來的很糟糕，排水網一直破，我們又修改設計，不斷實測到完全不會破為止。」宋明哲說。

歷經半年反覆下水測試，輕型、強韌不破網，可用於浮水、沉水、拖帶、吊掛的「全功能水面作業型遺體袋」才終於完成。完成品的拉鍊設計在袋體邊緣就能打開，方便水中裝袋，內層是排水網格；下方兩側各有三條固定帶，可以綁魚雷浮標，以便水面拖帶容易浮上來，船拖也不會有太大阻力，比較好拖行。

新型遺體袋研發成功後，下一個問題是，該如何將產品大量生產提供各地消防局使用？宋明哲尋思，遺體處理一向是不被重視的業務，「最佳方法就是直接把裝備送到他眼前，讓他會用、習慣用。」

宋明哲本身負擔不起大量生產遺體袋的資金，只能尋找可以出資合作的團體。恰好2019年，台北普濟寺有捐贈遺體袋計畫，於是他主動聯繫說明這項新發明，廟方同意出資製作660個遺體袋，捐贈給各縣市消防隊；同年暑假，高雄岡山暴雨，一名女騎士在上班途中遭水沖走殞命，高雄消防隊首次利用新型遺體袋，將女騎士從圳溝中吊掛上岸，遺體在過程中均受到完整保護。

緊接著同年10月，宜蘭南方澳發生跨港大橋崩塌事件，有6名移工的寶貴生命逝去，救援單位也是使用水面作業型遺體袋完成任務。曝光的救災畫面，無形中也教育了全台救難人員更有溫度的救援方式。

隔年出現新冠疫情，為減少救難人員碰觸未知可能染疫遺體的風險，全國逾7成縣市更將「使用遺體袋」列為打撈作業必備裝備與程序。如今，每年普濟寺會固定捐贈50萬元向西華購買一個750元的水面作業型遺體袋，宋明哲再協助與消防、海巡統計需求，辦理捐贈相關的行政程序。

消防署署長蕭煥章指出，「水面作業型遺體袋」的發明改變了過往數10年來消防、海巡的水域救難模式，更引導出救難人員必須使用遺體袋的概念。在2021年太魯閣號列車出軌案中，所有罹難者在第一時間都能安置於遺體袋，更成為台灣災害應變史的里程碑。

救難人員不再需要親身接觸遺體，遺體也不再因拉扯造成受損、斷肢，讓第一線救難人員很有感。轄區為淡水河畔的新北市消防局第三大隊滬尾分隊，平均每月會使用一個水面作業型遺體袋，隊員林嘉楷說，「有別於一般遺體袋，在水面上可以直接將遺體裝進屍袋，又有扶手可以拉，對我們作業很方便。」

持續優化救難裝備 走出國際

今年2月，宋明哲籌措各界善心人士的捐款，將6百個水面作業型遺體袋捐贈予日本國際救難組織「Asia Pacific Alliance」，紙箱上貼著「Taiwan Can Help」，送愛到日本廣島、斯里蘭卡救難基地，讓宋明哲為之振奮。「過去台灣救災產業以進口、代理為主，我們有機會成為專業救難裝備出口國，活化救難專用產業鏈，讓世界看見台灣消防軟實力。」

相較於水域救難，消防員的火災任務更為吃重。近期，宋明哲正與台灣開廣公司合作研發有獨立供氣、防火、隔熱材質，給火災受困民眾完整保護力的「火場人命救援攜行袋」。預計整合其他廠商的智慧產品，讓受困火場的民眾可以利用健康手環、GPS準確定位與備援通話，讓消防員隨時掌控受困者的位置與生命徵象，增加獲救機會。

有了幾次研發經驗後，宋明哲更確定自己是個熱愛創新實踐的人。今年4月，他透過大台中發展協會輔導成立「消防研發辦公室」，期許未來能持續研發、精進消防裝備外，也能將研發知識傳授給更多消防員。「過去我們要改變自己適應環境，但我想用更創新的方式解決問題。」他說。

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