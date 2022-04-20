美殖飆升、連台積電都受撞擊！美中利率倒掛後...謝金河：「2關鍵」陸高速成長寫句點

【文．謝金河】

又一個大變化：美中利率開始倒掛。

國際金融市場出現兩個很重要的數字，一個是美國10年期公債殖利率衝高到2.893%，30年期到2.984%，已經逼近3%的警戒缐，而中國的10年債殖利率是2.863%，這是中國正式加入WTO以來，美國10年期公債殖利率首度超越中國的現象。

美中出現十分罕見的利率倒掛現象，正在催化下一個經濟的巨大變化。

今年以來，通膨加劇，美國的CPI從元月7.5%，二月7.9%，到三月8.5%，通膨數字一個月比一個月高，本來聯準會是鴿派，後來變成鷹派，現在是超鷹派，已經有聯準會理事放話，下次議息大會一次升息三碼。縮表更是把每月收回950億美元的路徑圖都說出來。

美國吃了秤鉈鐵了心，在升息路上勇往直前，美元指數也跟著走高，現在美元指數站上100大關。美元大漲，全球資金回流美國，新興市場貨幣跟著大貶值，日圓匯價直直落。但對照美國強力升息，中國人行卻逆向降息，這可以看出中國經濟的疲態。

美國升息，美元大漲，接下來石油，天然氣又大漲，農產品又屢創新高，第一個首富其衝的是低毛利的低附加價值產業，然後是能源及農產品進口大國，經濟可能不堪負荷。還有，這些年炒高的房地產，如果負債比天高，最後一定泡沫現形。

美債殖利率飆升，連台灣的台積電都受到撞擊，這回美中利率倒掛，會誘引更多資金回流美國，中國首季的GDP4.8%，已經比預期好很多，但真正的考驗在上海封城的第二季。如果房地產泡沫破裂，生產基地角色出現調整，中國幾十年來的高速成長可能在這𥚃寫下句點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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