他唸清大數學卻做了20年「華爾街軍火商」 更豪捐母校1.7億台幣！ 60歲胡總怎做到的？

【文．劉煥彥】

他投身全球金融重鎮華爾街32年，卻是數學及IT背景，沒有一天唸過金融或財務，更不是商學院畢業生。

他在職場上只寫過一次履歷，就是1989年從紐澤西理工學院（NJIT）畢業時，之後都是工作自己找上門來，包括被華爾街大行高盛挖角。

他出身於華爾街大行所羅門兄弟（Saloman Brothers）自營部，卻沒有一天自己下場操盤，反而甘於做華爾街控管交易風險的「軍火供應商」，創業20年至今依然如此。

30年前所羅門兄弟在華爾街被視為投資銀行業的標竿，但企業文化帶有一些「草莽氣息」，特色是敢拚敢衝、作法霸氣，但他一派溫文儒雅，不認識的以為他是學校老師。

離開台灣30多年後，他始終沒有忘記母校清華大學及家鄉台灣，多年來資助學弟妹不遺餘力，更豪捐600萬美元（約1億7000萬元台幣）給清大科技管理學院。

他就是現年60歲胡國琳（Jordan Hu），全球最大的固定利率交易風險策略服務業者RiskVal創辦人暨執行長。RiskVal是以月租型的雲端軟體服務模式，提供200多種交易策略模型及風險控管模型給金融業者，特別是專攻固定收益市場的業者。

從高盛、摩根士丹利、花旗集團，到美銀美林、巴克萊及野村等歐美投行巨擘，到多家資產管理巨頭及避險基金，全都是他的客戶。

他唸書從數學轉向IT 都是因為大二暑假那台Apple II

打開胡國琳精彩的人生經歷，可以發現新竹清華大學、已故蘋果創辦人賈伯斯，以及紐約華爾街，都在不同時期發揮了關鍵角色，並帶來意想不到的人脈。

胡國琳就讀清華大學數學系，赴美國NJIT深造卻轉向資訊科學（computer science），這與1970年代後期到整個1980年代風靡全球的蘋果Apple II桌上型電腦，有莫大關係。

「PC（個人電腦）在1980年代出現，蘋果產品也是，清大校風又自由，大家很容易找到志同道合的同學一起研究。」

「大二升大三的暑假，我跟幾個不同科系同學，把一台Apple II拆開來，花了一個暑假時間做出Apple II的中文程式，從此啟發了我對電腦及IT的興趣。」

原本要回台灣謀職 意外進入華爾街大行

在NJIT獎學金支持下，胡國琳快馬加鞭，耗時兩年的碩士學位他只花一年半就拿到。原本在系主任賞識及鼓勵下，他繼續攻讀博士班，但過了半年就發現博士之路不適合他，當下決定放棄。

「碩士要花兩年，博士還要花4~5年，我覺得自己是實用型的人，不想花更多時間鑽研理論。」

但在1980年代末期，一個碩士學位的外國人在美國找工作不容易，而且願意幫外國人辦H1工作簽證的雇主更是寥寥可數。當時胡國琳已經準備回台灣謀職，沒想到有朋友告知，當時在華爾街赫赫有名的投資銀行所羅門兄弟正在招人。

「我這一生只寫過一次履歷，就是去所羅門兄弟那次。他們看上我的IT背景，也認可我的一些想法。面談當下就決定錄用我，而且12天後就辦好我的工作簽證，問我何時可以上班。」

身處華爾街當紅炸子雞 從此開拓交易風控「軍火供應商」之路

所羅門兄弟當時是華爾街的一方之霸，一度是全球最賺錢的固定收益投行。1989年夏天胡國琳報到，直接進入該公司自營部，全單位25人貢獻了整家公司50%獲利。胡國琳負責為團隊建立各種交易模型，第一線感受金融市場變化。

不僅如此，他的表現受到不同主管重視，不論是跳槽高盛的原主管挖角，或是兩年老東家找他回去，都是工作自己找上門。

談及在高盛的兩年，胡國琳回憶，最大影響就是讓他從寫程式的IT人才，轉型為需要主動發掘問題的研究人才，主攻固定收益，「需要看很多論文，從公債研究、利率研究，風險研究都有，就是要解決利率相關的問題」。

1990年代中期 網路風起雲湧 萌生新商模空間

從2022年的現在回頭看，胡國琳在白人主導的華爾街打下一片天，不是因為他是投資大師，而是在1989~1998年任職所羅門兄弟及高盛期間，他發現了一個嶄新的商業模式正在浮現，而華爾街還沒有太多人意識到。

這就是後來市場稱為SaaS（Software as a Servcie，軟體即服務）的商業模式，也是2001年胡國琳創立RiskVal的經營模式。

所羅門兄弟後來被花旗集團併購後，新東家並未承接所羅門兄弟的自營交易模式，1998年胡國琳失業了，但這反倒開啟他的創業契機。

「1990年代華爾街主流作法是，所有交易用的系統全都公司內部自己做，但從成本角度來看不划算，因為每家投行要自己養一批人。」

「從科技業的演進來看，1990年代中期出現了網路創業熱潮（dot com），從做電商的Yahoo!、線上賣書的亞馬遜，到支付軟體PayPal都是，他們都是應用服務供應商（application service provider，ASP），也就是把應用當成服務。」

「我就在想，投行的內部交易系統，能不能由第三方業者做，以便宜的租金提供給金融業者？如果是這樣，我的競爭力及賣點，就是設法讓他們要付的系統租金，比自己養一個系統開發團隊還便宜。」

1998年失業、2001年創業 歐系外資＋美國民企巨擘是貴人

在1998年失業當下，他前途未卜時，好運又找上胡國琳。

另一家投行業巨擘瑞士信貸（Credit Suisse），給了他一筆為期三年的900萬美元大單，開發內部交易系統。

沒過幾年，在所羅門兄弟老同事介紹下，他又獲得美國民營企業巨擘Cargill（美國營收規模最大的未上市公司）青睞，為其投資部門建立內部交易系統。

這兩家客戶不僅奠定了胡國琳2001年成立RiskVal的創業基礎，也從此打響RiskVal在美國企業界及國際金融圈的名聲。

2018年獲海外台商磐石獎 本月獲頒清大榮譽教授

時間快轉到2022年的今天，胡國琳已連續三年（2015至2017年）獲選為紐約前50大最有潛力的企業執行長（Smart CEO Future 50），公司也連續三年獲得知名金融資訊科技刊物《Waters Technology》評選為最佳風險管理系統供應商。

不僅如此，2018年他獲頒第20屆海外台商磐石獎，兩周前更在母校清華大學科技管理學院獲頒榮譽教授。

他也回饋母校600萬美元，包括為清大設立多項清寒獎學金，幫助家境清寒且成績優異的學弟妹，並協助科管學院建立新館。

清大校長賀陳弘在本月7日頒授榮譽教授典禮上致詞時表示，胡國琳的正能量少有人能及，「見他一面，相當於日光浴3小時」，也感謝他成立及發展清華北美基金會。

非金融或財務背景的胡國琳，用32年時光為台灣人才在全球金融重鎮華爾街，寫下燦爛的一頁。

本文授權自今周刊，原文見此。

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