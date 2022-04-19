新冠疫情沒完沒了 還能期待群體免疫？當年戰勝麻疹經驗帶來這3個啟示

【文．林信男】

變種病毒一再出現，全球新冠肺炎疫情一波未平，一波又起，自本月15日以來，台灣本土新增確診案例，已連續數日破千，也令許多民眾對疫情後續發展，感到憂心。

不過，對於本土疫情持續升溫的現象，中研院生醫所兼任研究員何美鄉日前表示，與Delta變異株相比，Omicron的毒性較弱，在疫苗覆蓋率達一定程度的情況下，現階段，面對Omicron，已經不是確診越少越好，而是要有足夠的確診者，才能達到確診高峰，進而結束疫情，「我們要被感染，才能往前走。」

上述觀點似乎意味著，「群體免疫」（herd immunity）仍是個值得期待的方向，在此同時，近期的外媒報導，也針對實現群體免疫的可能性，提出相關看法。

白宮首席防疫顧問、美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci），在接受CNN採訪時直言，群體免疫的概念，可能不適用於新冠肺炎。

人類戰勝麻疹病毒 被視為群體免疫理想案例

佛奇認為，當年人類戰勝麻疹的經驗，可被視為群體免疫的理想案例。如同新冠病毒，麻疹病毒也是透過空氣傳播，且傳染力極強，確診者周遭對麻疹病毒不具免疫力者，10人當中，估計會有9人因此染疫。

即使傳染力如此之強，美國最終仍成功阻擋了麻疹疫情，箇中關鍵，與以下3項因素有關。

首先，麻疹疫苗效果絕佳，由美國疾病管制與預防中心資料可得知，麻疹疫苗的有效性為97%（接種2劑），且幾乎可使接種者，達到終身免疫成效；其次，麻疹病毒並未隨著時間推移，出現顯著變異；再者，幼兒疫苗覆蓋率相當高，美國有許多州，幼稚園孩童接種麻疹疫苗的比率，高達90%以上。

簡言之，疫苗有效性和持久性、疫苗覆蓋率夠高，以及病毒變化相對穩定，是當初美國得以戰勝麻疹的3大關鍵；但，若以相同標準看待新冠肺炎疫情，想達到群體免疫，並非易事。

「第1個壞消息，新冠病毒已出現很大的變化。」佛奇指出，自疫情爆發以來，新冠病毒已陸續出現Alpha、Beta、Delta、Omicron等多種變異株；第2個壞消息則是，截至目前為止，接種疫苗的人口比率，仍不夠高。

學習與病毒共存 非「假裝病毒不存在」

倫敦衛生與熱帶醫學院流行病學家庫查斯基（Adam Kucharski）說，當病毒的傳染性越高，就越需要透過疫苗接種，阻止疫情蔓延；以Delta變異株為例，若現有疫苗可防止85%的病毒傳播，那麼，接種疫苗的人口覆蓋率，須達98%，如果無法達成，就很難實現群體免疫。

即使如此，哈佛大學公衛學院教授布倫（Barry Bloom），仍對群體免疫抱持期待，他認為，想達成群體免疫，最好的方法，就是研發出效果更好的疫苗。

布倫強調，或許，我們所能期待的最佳結果，就是病毒隨著時間演化，讓新冠肺炎變成傳染性更強，但重症程度更低的疾病；畢竟，病毒需要宿主，讓確診者死亡，對病毒來說，並無好處。

對新冠肺炎走向「類流感」的期待，使「與病毒共存」逐漸成為歐美國家面對疫情的主流態度；但，正如英國《金融時報》所言，「與病毒共存」是學習忍受仍在傳播中的病毒，而非「假裝病毒不存在」。

就像交通法規，雖然限制人們隨心所欲駕駛的自由，卻保障了多數用路人的安全；同理，若想讓多數人免於病毒侵犯，適度忍受一些令人感到不便的公衛措施，或許也是走向「與病毒共存」的必經之路。

本文授權自今周刊，原文見此。

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