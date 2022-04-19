瞄準台灣「醣經濟」 永豐餘學院何壽川：未來可望用醣替代部分能源

【文．蘇君薇整理】

財訊傳媒董事長謝金河在《數字台灣》節目中，邀請永豐餘學院院長何壽川，談論醣經濟。何壽川表示，醣經濟無所不在，與生活息息相關，並指出，台灣2050年要達到淨零排放，唯一方法就是循環經濟。

謝金河表示，近期看到一個觀點，指出能源95%直接當燃料變汽油，裡面可能僅5%當材料；中油董事長李順欽也認為，中油要轉型，將來有很大一部分比重要轉向能源做材料。

他好奇，何壽川成立永豐餘學院訴求醣經濟的初衷為何？何壽川說，COP26後，大家知道經濟發展、對二氧化碳的排放不可像過去一樣沒節制，這件事早在1997年東京協議時就已知需節制，但經濟仍是每個國家施政要務，直到2005年才開始認真面對。

何壽川說明，醣的出現可說是萬生萬物賴以生存的可再生資源，若將它化成方程式，碳水化合物為光合作用下的產物，1961年諾貝爾化學獎－生物化學獎Melvin Calvin採用同位素界定碳怎麼把它轉變成纖維或樹木，公式出來後，就是今天講碳權、碳匯一個量化的數字。

而醣又分成單醣、雙醣、多醣以及寡醣，生活中幾乎每件事都與醣有密切關係。

何壽川點出，第一個是食物，再來是衣服，衣服的棉花、黃麻等都與纖維素有關，住跟行方面，過去多以木頭為建材、火車及馬車都是木頭做的，「人類最早選擇的能源就是木頭，森林木頭基本上是所有醣經濟的開始，醣經濟就是無所不在跟生活息息相關的東西。」

何壽川進一步說，化學工業與醣經濟有關，他指出，硝化纖維是火藥，一戰裡非常重要的東西，是德國還有杜邦公司做出來的硝化纖維素，硝化纖維素用果罐去做手榴彈，點火後就膨脹變成炸藥，攝影影片、娛樂相關的乒乓球也都是硝化纖維做的。

它的硝化纖維的前段就是纖維素，纖維素加上硝化就變成可利用的材料，但它會火燒爆炸，後面就變成醋酸纖維素，醋酸纖維素是改進上面的硝化纖維素，做出來的東西包含梳子、眼鏡或日常生活用品等。

接著，謝金河請何壽川談談，從石油開啟後世紀到石化產業，再到碳中和的歷程。

何壽川表示，人類決定什麼是能源，材料就是同步的孿生。石油世紀為什麼會發生？原先木頭為主要燃料，再來有媒是動力，第一次工業革命蒸汽機的發明與媒結合，就變成工業革命的開始，媒變成重要的東西。

沒想到19世紀中葉，Karl Benz跟Gottlieb開始發明，兩人都以蒸汽機的內燃機創造出第一個汽車；第一個是瓦特的工業革命，那個是媒，第二個是石油，Benz的汽車還有福特1908年的Model T至今還可以開，它吃的能源就是汽油，加上公路普遍設計，石油就變成全人類最重要的能源，進入石油世紀。

一旦進入石油世紀，何壽川說，會發現它有完全不能取代的力量，談汽車的歷史又碰到電車出現，原先車子吃汽油，現在要吃不是汽油的可再生能源，就是新世代的開始。

石油化學為何有今天的規模？何壽川以美國能源部做出來的表格說明，基本上99%東西都跟能源或其他非能源材料相關，5%還包括做肥料、潤滑油等非能源的東西，真正做成非能源的塑膠東西，其實只有0.9%。

「當你決定了一個能源，它的再生出來的剩餘的物資，竟可做到今天我們塑膠的數字，4億6千噸，難怪我們要跟塑膠斷絕關係幾乎是不可能。」何壽川直言。

對此，謝金河有感表示，叫外送若看到餐點用塑膠袋包裝，會提醒要少吃、以後塑化劑很嚴重，大家慢慢知道材質會有影響，熱的東西還是要用紙裝，他認為最後還是會回到永豐餘。

也因為塑膠發展成功，何壽川舉例，在他求學時期，美國有500家大學的化學系都跟石化相關，談纖維的不到5家，本來是纖維、化學為主體，變成石化為主體；石化發展成今天這樣，是百年來不少菁英不斷在科技產業努力，一下子要說不用石油產品或是取代它，其實是慢慢的從醣類開始。

關於醣經濟復興，何壽川說，用復興兩字是告訴大家，醣不是新的東西，是亙古以來大家最熟悉的，重新把它拿回來、必須加重主要研究，「石油世紀我們看到的是，到底定位了這件東西後應該要怎麼走。」

過往提到醣，第一時間都會想到前中央研究院院長翁啟惠院長，他在醣類、醫學及生物科技上的貢獻，讓他獲得非常多國際獎項，外界都覺得只剩諾貝爾化學獎還沒拿到。

不過，何壽川指出，中央研究院院長廖俊智也是用光合作用裡二氧化碳固碳的方式，去找到生物性的觸媒、去做新的材料，這些是國內或世界頂尖科學家在醣類的發展，基本上台灣應不會孤獨。

何壽川也分享，翁啟惠曾告訴他，自己從未想過，雖是從纖維素開始研究，但世界上研究的錢，並沒有給他走向纖維的研究，而是走上生物的研究，這其實是有道理的，因為人體所有受體外表都是醣。

如果不研究醣沒辦法做新的藥，翁啟惠20多年來一直都在做這件事，所以當何壽川拜託他，他的技術也可以創造新的醣類的材料，翁啟惠覺得很有趣，因為從沒想過但不是不可能。

何壽川認為，今後醣類的發展大概還是要從生物端繼續往下，謝金河則好奇，醣類發展還有一個材料端，大概會變成產業化新的發展脈動，未來從醣經濟中所延伸的發展方向會是何種面貌？

何壽川表示，過去大家知道醣類的重要，但沒人敢大聲講要幹嘛，COP26是歐盟第一個把它清楚定位，最後結論只有三個字－wood for good，去年底做出氣候變遷的嚴重性，開始向前走一步。

所謂的wood就是光合作用下醣的一個機制，必須變成所有物體大家所引用的最基礎的再生。

全球森林覆蓋面積大概是100億噸到200億噸的木頭，同樣地，石油蘊藏量或天然氣全球目前約有120億噸，為何講wood for good很重要？因為很多人不相信，wood怎麼可能跟石油這麼簡單的東西比。

何壽川以歐盟做的圖進行說明，圖片中寫著：森林是應對氣候變化和生物多樣性喪失解決方案的關鍵部分，台灣總面積36,197km平方，有3分之2以上為森林所覆蓋。

現在全球都在種樹造林，其實是根據wood for good這句話而來，已是大家的共識，必須回到醣的世代才能生生不息，到底可不可用醣來代替一部分的能源，因為是全球資源分布，目前看來是有機會，但怎麼做才會真的可取代，真的沒想像中容易。

何壽川說，歐盟基本上真的較積極，因為它對能源的依賴性太大，這次俄烏戰爭，德國已下定決心非做不可，歐盟在將圖片做出後，就發誓往後10年要種30億顆的樹去減3億噸的碳。

意思就是，種樹就是拿碳匯，二氧化碳吸收進入木頭後，由碳匯來做釋放能源的減頂，秉著這樣子的想法，歐盟提出3個字：afforestation（已廢棄不用的地必須拿來變成森林或作農業用途）、reforestation（必須把現有林地可再生的砍下來後重新再種）。

但第三個字deforestation則是要全世界不可再做，不可再砍伐森林做其他用途。朝這方向把可用的地或已汙染沒有用的地，認真去做reforestation。

至於在醣經濟架構下，台灣未來走向，以及永豐學院將來扮演的角色為何？

何壽川表示，今年3月底國發會發表2050年要淨零排放，台灣化石的能源，無論天然氣或媒仍占一定部分，唯一方法就是跟歐洲提到的reforestation一樣，進行循環經濟，因為台灣林地覆蓋面積有3分之2，如不善用，2050要減碳是困難的。

他舉例，在美國，農業跟能源是部會裡現在最重要的部會、立國之根本。台灣要用現有資源去轉換，另一個就是廢棄物，幾乎所有產業都有剩餘的物資，如何轉成能源或材料，可能是過去從未有過的事情。

「因為這樣子有件事很重要，現在的排碳或廢棄物清理，我們叫做廢清法，這已過時的產品，應改成跟日本、歐洲一樣叫循環經濟法，來修改我們再生的清廢法。」何壽川認為，如此才會看到所有台灣本身的資源，在大家合作下節能減碳做到全循環資源化。

最後，謝金河表示，醣經濟大概是在ESG的推動中串起它最重要的靈魂，過去看到醣會想到翁啟惠，現在醣可以延伸到醣經濟，可看到愛地球延伸的減碳、碳權、碳排放，大家共同造林，這是一個循環經濟中非常重要的經典。

本文授權自今周刊，原文見此。

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