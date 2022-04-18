基本面大好股價卻大跌 台積電慘套怎辦？ 投資人：靠「2字」度過煎熬

【文．林宏文】

相信很多人和我一樣，看到14日台積電繳出漂亮的第一季財報，也發表對第二季及全年展望很正面的消息。但意外的是，14日晚上台積電美股ADR收盤還是下跌超過3%，15日台股的台積電則大跌11元，以562元收市。為何台積電基本面這麼好，外資還是持續賣，到底發生了什麼事？

台積電業績三率三升，全年展望也很樂觀，基本面可以說是好到無人能敵，法說會後絕大多數分析師沒有看壞台積電，雖有零星調降目標價的報告，但數量並不多。

報告大部分的意見都是，目前大環境不好，包括美國升息縮表在即、資金水位惡化、俄烏戰爭持續、通膨還在升溫，還有大陸封城沒完沒了、台灣疫情也開始加劇，台積電是被外在因素拖累的。

這些解釋當然很有說服力。但我的解讀是，很可能的原因是，台積電今年或明年業績展望，應該已經被大家預期到了，也就是說，沒有令人意外的好消息。

有關台積電第一季財報會很好這件事，我在3月中的《鍶科技》專欄中就提到了。當時我建議台積電跌到600元以下，可以閉著眼睛買，並預期4月法說會一定會繳出優於預期的成績單，原因是台積電今年第一季有晶圓代工漲價的利多，加上新台幣貶值2-3%的效應，第一季財報會很漂亮。

賣股求現 外資狂賣台積電應付贖回

我不是要說自己很厲害，可以比別人更早想到這件事。如果我想得到，別人也會想得到，當大家都有這個預期時，這個漂亮財報很可能就變成大家意料中的事。符合預期的事，就不是利多了，目前的股市，似乎是用這種角度在看台積電。

但我更想說的是，現在外資已不看基本面了。現在是一個賣股求現的年代，基金不斷被投資人贖回，大部分基金只能賣股求現，而台積電是讓大部分外資基金賺最多錢的股票，有超強美化帳面的功能，因此只有大筆賣出，才能彌補其他跌更多的股票部位帶來的虧損黑洞。

在這種賣股求現、一切保守為上的風潮下，外資還會用美國10年期國債殖利率來對比科技股。如今10年期國債殖利率已接近3%，但台積電一年只配11元，殖利率大約2%上下，相比之下，台積電還是太貴。

多年來我也學過一個投資理論，一家公司本益比高低，應該與未來盈餘成長性掛勾。例如股票的本益比若20倍，必須是公司未來5年每年盈餘都可以成長20%，這已經是非常保守謹慎的預估方法了。

以台積電目前大手筆的資本支出投資，還有技術領先幅度，要做到這個成長目標應該不難，但這種還未發生的事，目前沒有人會選擇相信。說到底，重點還是因為，外資早已不看基本面了。

空頭市場椎心刺骨 想跳樓結束人生

更何況，財報好，股價就一定漲嗎？大部分時候應該是如此，但真實的情況是，不一定如此。目前的股市投資人，有不少人是沒有見過空頭市場的，沒有感受過空頭如何狠狠修理人，沒有經歷過那種會讓你椎心刺骨、恨不得從此不再有股票、甚至想跳樓結束人生的心情。

但這種感覺，我有過。

道瓊和那斯達克已經走了13年的多頭，從2009年3月到去年11月，道瓊從6626點漲到36000點以上，那斯達克從1377點漲到16000 點，而且是一路不回頭地拼命漲。也就是說，投資股齡低於十幾年的人，顯然不太清楚空頭是怎麼一回事。或許，我就來說說我的經驗。

2000年美股那斯達克崩盤，我那年從結婚到太太懷孕，沒有新婚夫妻王子公主的快樂生活，每天只有悶悶不樂，一整個低氣壓。當時自己還是股市新手，不怕死地加碼做融資，最後慘遭斷頭，其後經歷幾年休養生息，財務情況才好轉。

2008年至2009年的金融海嘯，又是一次大空頭，一樣是跌到天昏地暗，讓人對股市完全失掉信心，很想離開股市。當時我一樣手上有一堆股票，痛苦難耐，雖然這一次學乖了，沒有再做融資，正確地說，經過2000年慘痛教訓後，我就把融資戶關掉，從此不再碰這個東西，但也一樣經過幾年才恢復平靜。

當時，很多在園區工作的朋友，不僅股票賠了大錢，更多人因此人生觀完全改變。原本想著努力打拼十年，就可以靠分紅配股退休的念頭，因為股票跌回原點，最後只能乖乖繼續工作，一位在聯電工作的同學，放棄本來準備退休後回南部老家買地種菜的計畫，繼續待在原單位上班到現在。

那時也有部分已累積一點身家的朋友，則是開始過著均衡的生活，每天早點下班回家陪家人吃飯，許多人買了腳踏車，開始練慢跑，重視身體健康。

我也採訪過許多人，見過很多公司起浮，我只能說，人生、企業與股市都很類似，過程中總是充滿驚訝與意外，沒有盡如人意的人生與事業，也沒有理當如此的必然結果。

投資股市最需要的兩個字：等待

我見過含金湯匙出生的人，卻被自己任意揮霍，過著一個比尋常人更可悲可惡的人生；擁有名校學歷的學霸，工作一直不順利，只有不斷怨天尤人，覺得大家都對不起他；還有人即使待過頂尖企業，擁有漂亮老婆和乖孩子的快樂家庭，但最後離婚三次，財產被瓜分到只剩八分之一。

我想說的是，股市沒有一定照著演的劇情，也不是所有結果都是你能預料，人生充滿了變數，股市也是一樣。資本市場最厲害或最無情的地方，就是它會教你，你要學習謙卑，也要懂得如何修正，事情不會照著你想的方向走，當然更不是你想怎樣就怎樣。

當基本面不再產生作用，當股市用意外的大跌來警告你，就是要用很直接的方式告訴你，你錯了，這時投資人真的要很小心，一定要好好想一想，此刻主導盤面的因素是什麼，若不是基本面，或許資金面、籌碼面可能更重要。

前兩天去聽「獵豹財務長」郭恭克的演講，他把各種經濟數據仔細分析完後，提醒大家當前資本市場有不小的風險。最後有人提問，「股市不好，你會建議投資人怎麼做？」他回答說，盤勢不好時，就多看少做，不要交易。多頭需要等待，空頭也一樣要等待。投資股市，大部分時間，都是在等待的。

的確，當一個股市投資人，大部分時間都需要等待，而且多頭、空頭都一樣，這是閱歷豐富、見過大風大浪的人，多年來淬鍊出來的心得。這句話對我來說，有很多的啟發，也有很大的安慰效果，或許也會對你有幫助。

本文授權自今周刊，原文見此。

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