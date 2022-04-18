日圓貶值不全是壞事 「當全球與病毒共存」謝金河：日本觀光盛世要來了

【文．謝金河】

這期今周刊及先探投資週刊都不約而同談到日圓貶值的問題，其中，今周刊用「日圓崩壞」的標題，我特別告訴總編輯，日圓貶值不全然都是壞的。這必須從二戰失敗後的日本說起。

二戰結束，日本是戰敗國，日圓兌美元是360兌一美元，到了1985年的廣場恊議，日圓從263.5兌一美元，走上強升之路，到1995年升值到79.75兌一美元，到了2011年日本地震海嘯，日本慘到谷底，日圓居然升值到75.35兌一美元。全世界沒有一個國家可以承受如此巨大的滙率升值。

日本歷任首相，尤其是安倍，一直致力要讓日圓貶值，但都做不到。這次日圓果然貶值，而且幅度之大令人幾乎不敢相信。日圓最後一個交易日收盤是126.3兌一美元，台幣今年也貶值不少，但日圓貶更多，現在一元台幣可以換到4.3365，這是卅年來，台幣換日幣最多的時候。

日圓大貶，不一定會刺激日本出口，但對於安倍當首相時念念不忘的服務業出口，日圓這次貶值一定會有很大效益。2019年，日本積極推動觀光業，那年到訪日本的旅客有3188萬人次，台灣到訪日本的旅客有489萬人，日本拚全力，估計2020東京奧運舉辦，觀光客人數可以衝破4000萬人次，希望到2030年達到6000萬人次的目標，日本希望成為觀光大國。

沒想到，疫情來了，全球國境封閉，2020年到訪日本旅客只剩411萬人次，去年更是只有24.6萬人次，全球鎖國，對日本是重傷害。這次全世界開始與病毒共存，南韓已準備全面解除，日本也將跟進，一旦恢復觀光，日本一定是國人首選目標。在日圓大貶後，一萬元台幣可以換到43365元日圓，新台幣變大了，國人到日本旅遊將是抵不住的趨勢！這次日圓貶值將迎來觀光業的盛世。不相信，你可以問問周邊的朋友，解封後，你最想去哪個國家？我相信日本一定名列前茅！

本文授權自今周刊，原文見此。

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