24歲北漂族不靠爸、揹學貸兩年存100萬 秘招：餐費一個月才4399元

【文 翁申霖】

生活在高物價、高房價的年代，尤其北部地區開銷更大，不少人的薪水與開支幾乎是打平的狀態，很難再另外存到錢。然而，一名24歲北漂小資女就分享自己存到人生第一桶金的經歷，身上還有學貸的她秉持著「先理財、再理債」的想法，一步步邁向100萬關卡，經驗一曝光讓許多人直喊「真的是榜樣！」

「能靠著自己的努力存到人生第一桶金真的好開心！」這名24歲北漂上班族興奮地在「Dcard」平台分享，她指出，自己即將在今（2022）年6月工作滿兩年，於此同時也存到100萬元大關。

不少人好奇，年紀輕輕24歲且才工作近2年，要存到百萬是如何辦到的？對此，該網友分享自己存錢有「4大祕訣」。

1.降低物欲

原PO表示，要存到錢的第一步就是降低物欲，避免衝動性購物。她指出，自己雖然在網購的購物車內放很多商品，但不會第一時間馬上結帳，「因為過一段時間後我又不想買了」，藉此降低許多不必要的開銷。

達志

2.帶便當去公司

準備便當去公司吃也是省錢的方法之一。她分享自己的飲食開銷，「工作日時平均一天只花100～150在吃飯上，能夠這麼省就是因為我常常煮飯帶便當去公司吃」，300元的食材甚至可以吃上4天！

3.存款放高利息銀行

至於額外多出來的錢，她選擇將存款放在利息較高的銀行，每個月的利息都讓她相當開心。

4.學習投資

最後就是投資！原PO指出，存了緊急備用金後，還有餘裕可以拿去投資，她以自己為例，「出社會半年後才開始定期定額買0050，去年年末開始學習操作買個股做短波段，經驗還不是很夠還在努力學習中。」

她也坦言，自己在大學時沒有投資概念，也因此強烈建議現在的大學生，手上若有閒錢的話，不妨開始學習投資、存股，屆時會有可觀的回報。

達志

除了上述提及的存錢方法，她提醒一定要養成記帳的習慣，「記帳不但可以讓自己每個月支出多少、收入多少都一目了然，還可以審視哪裡需要減少花費。」

文章一出，不少人疑惑她是否家境不錯，亦或是住家裡省開銷，但事實並非如此。原PO表示，自己的家境不是太好，「高中都拿獎學金cover學費、大學也不讀公立偏偏要選私立，所以到現在還揹著學貸。」即使目前已存到了100，但身上仍是有26萬的學貸尚未還完；另外還要負擔房租7200元。

但她認為，由於學貸利息偏低，所以「秉持著先理財再理債的概念。」此外，大學時期的她也從未跟家人拿零用錢，生活花費全靠自己打工得來，因此畢業時身上存款僅有10萬塊，對於目前能存到百萬大關讓她頗受激勵。

最後，原PO也附上自己詳細記帳內容，讓大家能更清楚她的開支情況。她直言，自己一天只吃兩餐、不喝手搖飲，因此飲食開銷也相對較省。

本文授權自今周刊，原文見此。

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