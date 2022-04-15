聯發科、智邦、威剛砸錢掃樓受惠台商回流、擴廠需求 5年商用不動產買氣增3倍

【文 黃健誠】

日前，聯發科（2454）取得新竹高鐵專二70年地上權，計劃投資90億元興建辦公大樓，引起外界矚目，這表示現在不只壽險業獵地，連科技業也因其需求，對於商用不動產的置產需求大增。

根據高力國際最新發布的「科技業助力台灣不動產發展」專題報告指出，2021年科技業投資商用不動產的金額為474億，對比2016年的121億，5年買氣力道加大近3倍。

科技業對於商用不動產的需求驟增，高力國際董事總經理劉學龍指出，觀察過去10年台灣商用不動產交易發現，2018年開始的美中貿易再加上2020年開始的新冠疫情，全球供應鏈在台重整，全球對於台灣科技業的需求大增，因此台灣迎來一波商用不動產榮景。

台灣歷年商用不動產成交金額

▲資料來源：公開資訊觀測站、高力國際

高力國際研究部董事梁儀盈表示，美中貿易戰可謂投資市場的分水嶺，貿易戰啟動後的4年，也就是2018至2021年，台灣商用不動產交易總額累積達新台幣5,173億元，對比貿易戰未開打前的2011至2017年累積交易額新台幣5,968億元，其實相去不遠，凸顯貿易戰開打後，科技業加碼在台擴廠以及對於商用不動產的需求相當強勁。

梁儀盈認為，這一波的投資動能很大部分是來自科技業因產能及人力擴張而導致的置產需求，這情況也不只發生在台灣，依據Real Capital Analytics的統計，科技業於亞太區域置產的金額由2016年的20億美元，飆升至2020年的97億美元，5年總計投入了345億美元。

商用不動產交易買方類型分析 (2016 VS 2021)

▲資料來源：公開資訊觀測站、高力國際

台灣次於中國大陸與南韓，為第三受歡迎的投資區域，當然也大幅推升了台灣商辦及工業地產熱度。在2016年時，科技業當年投資在商用不動產的金額僅新台幣121億元，約占當年的17%，到了2021年增加至新台幣474億元，占比33%，5年買氣力道加大近3倍。

雖然新冠疫情雖重創許多產業，卻也加速台灣企業對於升級科技應用及服務的需求，同步帶動對於科技業者對於人才及研發與辦公空間需求。依高力國際自行統計的2021年台北市辦公大樓新增租賃需求來看，資通訊及電子產業擴編需求明顯領先其他產業，占全年度比重逾5成。而高力國際也認為，在這樣產業趨勢轉變的帶動下，資通訊服務業、電子業、甚至線上相關行業仍將持續主導未來1至2年的租賃需求。

2021年台北市租賃需求占比(依產業)

▲資料來源：公開資訊觀測站、高力國際

另外，梁儀盈也提到，科技業近幾年因擴張帶來人才及空間的競爭，員工將更重視企業文化與辦公空間的舒適性、健康性與靈活性，除滿足面積需求之外，對於辦公大樓要求也將相對提高，設備新穎及高附加服務的大樓將勝出，建議開發商及房東應強化大樓軟硬體升級以提高吸客力。近兩年因為台北市中心的新低空置率，及缺乏新增供給，在市中心無法滿足其需求的限制下，租賃需求也會外溢至內湖及南港等外圍產業聚落。

隨著全球對於台灣科技產品需求的成長，加速帶動廠商擴張在台產能，但由於市面上既有物件選擇不多，因此資產取得方式更具多元彈性，除了傳統的承租或購買之外，透過促參、公辦都更、地上權標售等公部門招商取得土地自行興建也成為選項之一。

本文授權自今周刊，原文見此。

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