時隔6年張國煒再入長榮大門！星宇累虧逾60億的現在 他接立榮董座背後原因

【文．李易紓整理】

星宇航空董事長張國煒將正式回歸長榮集團，週四（4/14）立榮臨時董事會他以雲杉公司的法人代表回任立榮董事並代董事長，有望正式接任立榮掌門人，後續和星宇的合作或合併可期，讓市場驚呼是「K董的逆襲」。

6年前形勢所逼，黯然離開長榮集團

2016年長榮集團創辦人張榮發辭世，張家人不但沒有照張榮發遺囑上的「願眾子女及孫輩們，皆能和睦相處，互相照顧」遺願做，大房和二房間更爆發遺產、經營權的雙邊戰爭。

張國煒在形勢所迫下，黯然離開長榮集團，也不再出任法人代表，他曾多次提及，看到長榮集團蒸蒸日上，對他最有利，「長榮海運、長榮航空愈好，對我最有利，因為手上股票會水漲船高。」

2年前成立星宇「自己當王不再是王子」

除了當快樂的大股東，張國煒也在兩年前決定籌組「星宇航空」走出自己的路。

對於外界喜歡稱他成立星宇是「王子復仇記」，張國煒說：「很聳動都是你們編的，我上次就說過沒有復仇記，我現在自己已經提升成King（王）、不是王子了，我也沒有要復仇。」

「今天要復仇不需要成立一家航空公司，這代價太大了，再笨的人都不希望做這件事情。」張國煒認真說。

6年後被拉進戰局，關鍵為這個？

沒想到一直做大股東的他，在6年後的2022年3月，卻成了長榮集團控股公司長榮國際董監改選翻盤的重要關鍵人，當時外界就猜測，弟弟派張國明及張國政為了拉下大哥張國華，和張國煒之間有些條件交換，自此，張榮發辭世後的新家族經營權爭奪戰又再展開。

為什麼當個快樂大股東，卻突如其來有了大動作？事實上張國煒經營星宇兩年來，星宇已經累計虧損超過60億，航空界人士認為，未來如果星宇能和立榮合作共享資源，對星宇肯定有很大助益。

根據中時新聞網報導，張國煒若接任立榮董事長，除了有利於星宇航空與立榮航空在國內線地勤代理業務合作，完成星宇進軍國內線最後一哩路，甚至極有可能走向合併，屆時星宇航空將同時擁有國內及國際航線。

而航空業者認為，立榮主力是國內線，加上股權結構並非長榮航的子公司，比較像是兄弟公司，長榮要切割出立榮相對容易，對長榮航營收也不會有太大影響。

對張國煒來說，拿回本來就持有大股的立榮，不僅是落袋為安，免於後續兄弟紛擾，更重要的是有助於擴張星宇事業版圖，而這些就可能是促使張國煒與大房弟弟派合作的可能原因。

現在的長榮集團上市櫃公司，市值加總已經超過兆元，K董在正式接掌立榮航空後，他的回歸第一步已經讓眾人震驚，再來長榮這場大阿哥和弟弟們的爭奪戰，會不會有更多爆點值得期待。

本文授權自今周刊，原文見此。

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