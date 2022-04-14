台股Q1跌跌不休、連台積也沒電 Q2如何操作？16檔營收績優生 選股條件「這樣看」

【文．唐祖貽】

今年第一季台股表現不佳，回檔壓力大，但從基本面來看，剛公布的第一季營收普遍優異，投資人正好趁此時機，逢低布局真正績優的公司，為下一波多頭預作準備。

上市櫃公司第一季營收已經陸續公布。即使今年以來股市表現不佳，但營收表現仍算亮眼，加上台幣貶值的匯兌收益，可預期第1季的獲利也將不錯。例如大型權值股台積電（2330）第1季累計合併營收為4910億元，不但超過年初法說會的預估值，也創單季歷史新高；鴻海（2317）單季營收1.4兆元，也創同期新高。

只是進入第2季，由於戰爭、通膨等因素持續干擾，加上去年基期墊高，整體成長動能勢必放緩。尤其通膨高漲，對消費性電子產品需求降低，影響多數電子業的營運。例如蘋果近期下修手機出貨量，就對國內供應鏈造成衝擊。

因此，在選股方面，不妨先從第一季營收成長動能挑出候選名單，再逐一檢視去年以來成長性、題材前景，以及外資與投信法人現階段對個股的認同度，依據以上標準，《今周刊》列出16檔個股供參考。

利基型薄膜電阻廠光頡，去年下半年起打入中國電動車電池供應鏈，預估今年獲利將大幅成長。（圖／攝影組）

卡位車電 推升光頡毛利率

其中，切入車用市場的晶片電阻廠光頡（3624）可特別一提。全球電動車產業商機龐大，不少台廠都想切入此一領域，只是門檻頗高，而光頡透過持有其四成以上股權的最大股東中國風華高科（000636.SZ），去年下半年起搭上中國電動車供應鏈國產化的趨勢，主力產品精密電阻順利打入中國電動車電池廠，車用營收占比提升，並同步推升毛利率。

除了電動車，光頡原本擅長的工控領域，需求也一直維持高檔，公司為此在去年底已調漲報價20％與擴產25％因應，但訂單依然應接不暇，目前訂單能見度已看到下半年。公司表示，預計今年將再新增15％到20％產能。

光頡以往就屬於利基型的被動元件廠，由於切入電動車電池供應鏈，使得營收獲利大幅成長。從去年第3季開始，單季營收就維持8億元以上，年增率約在3成以上，而就今年第一季表現看，成長勢頭仍持續，第一季營收8.75億元，較去年同期成長近4成。

法人預估，以車用電阻占比節節上升、且供不應求的態勢來看，今年光頡的每股稅後純益（EPS）可望挑戰6元，比起去年的4.04元大幅成長近5成，去年底投信也開始大舉買進，股價維持強勢，近期隨大盤回檔而拉回，可留意季線附近的買點。

供電吃緊 元晶持續擴產能

此外，今年以來台股的綠能與儲能相關公司股價都相對抗跌，主因在於國內供電吃緊，躉購電價費率區間逐年調升，去年第4季以來，各家太陽能系統廠都在加緊趕工併網，帶動元晶（6443）的模組出貨暢旺，去年第4季就轉虧為盈，今年第1季營運仍然穩步向上，加上太陽能矽晶圓、EVA（聚乙烯醋酸乙烯醋）等主要原料價格趨於穩定，元晶模組訂單能見度達下半年，今年營運表現將優於去年。

就實際數字來看，元晶第1季營收達20億元，確實攀上歷年同期新高，法人預估，全年出貨量可達10億瓦以上，全年營收可望成長五成，毛利率也有機會維持在兩位數。

樂觀預期的原因，在於產能可望持續擴增。法人分析，元晶為因應太陽能模組大尺寸化趨勢，計畫再增加大尺寸電池、模組相關產能，第2季每模組將有440瓦的產線量產，總產能將由10億瓦增至12億瓦；第3季還有每模組540瓦的新線量產，屆時總產能將提高到15億瓦。

這幾年投資市場的重心都放在電子股，其實國內眾多生技業者，仍在各個領域持續取得成果。例如，專攻免疫細胞治療的長聖（6712），近年來與多家醫院合作，利用自體免疫細胞Gamma Delta-T（GDT）從事臨床實驗，用以治療肝癌、乳癌等多項癌症，目前在國內核准項目、件數、病患採用量等都領先同業。

相關成果也已經反映在公司業績表現上，長聖除了去年起獲利明顯提升，EPS達6元，今年第一季合併營收1.23億元，年增率也高達1.5倍以上。法人預估，長聖業績今年會比去年好，並有望逐季成長。

本文授權自今周刊，原文見此。

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