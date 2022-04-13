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麵團做出玻璃質地讓評審團驚艷 台灣隊首度拿下烘焙界奧林匹克團體冠軍

聯合新聞網 / 今周刊
武子靖、niko-bakery提供照片
武子靖、niko-bakery提供照片

【文 / 賴鵬翔】

3月底，台灣隊首度在法國世界盃麵包大賽奪下團體賽冠軍，在頒獎台上，國歌悠揚，冠軍選手高舉國旗，許多人感動到眼眶泛淚。

第2名和第3名領獎的時候，沒播放音樂，我們也沒準備國歌給大會，這算是大會給的驚喜吧﹗當時大家都在歡呼，我也是聽了一小段，才聽出來台上播的是國歌，聽到時還滿驚訝的。」4月6日，還在飯店隔離的「台灣隊長」——烘焙職人武子靖，接受《今周刊》電話獨家專訪，談到此事時，語氣仍有些許意外。

在法國巴黎舉辦的「2022年第11屆路易樂斯福世界盃麵包大賽」（Coupe du Monde de la Boulangerie），從1992年舉辦至今已經30年，為麵包界歷史最悠久的比賽，號稱「烘焙界的奧林匹克」。

台灣隊能在高手如雲的世界盃摘下團體賽冠軍，武子靖始料未及。他坦言，在宣布名次的那一刻很緊張，當時心裡只思忖著，拿第2、3名應該有機會。「一開始聽到亞軍、季軍都不是我們的時候，我有那麼一小段時間，覺得搞不好冠軍會是法國隊，但最後聽到唱名是我們，真的超開心，因為每一隊水準都很高！」他說。

時間回到去年，中華民國糕餅公會全國聯合會線上選拔3名烘焙師，代表台灣出征，最後由在業界名號響亮的武子靖和李忠威、徐紹桓取得參賽門票

3人在不同領域各擅勝場，武子靖是「niko bakery日香高級吐司專門店」共同創辦人，比賽時負責「歐式麵包」；李忠威在宜蘭喜互惠生鮮超市旗下的「穀王烘焙坊」，擔任技術總監，專責「甜麵包」；學界代表徐紹桓是黎明技術學院餐飲管理系專技助理教授，他的專長就是製作「藝術麵包」。教練吳武憲則負責其他選手與大會的對接庶務，4人各司其職。武子靖因有國際賽經驗，扛下隊長的重責。

不過，即使是長期摸麵團的資深師傅，事前練習仍不輕鬆，像3人居住不同城市，在長達半年的準備期，幾乎每兩、三周就得一起集訓。由於練習時間珍貴，必須精準到以「分鐘」為計算單位，「8個小時的比賽看起來很久，但每個人負責的東西很多，每1分鐘要做什麼事情，都不能差太多，助手要一直記錄。」武子靖說。

去年9月，大會公布這次的比賽題目是「愛」，團隊很快拍板要做迪士尼的經典愛情電影《美女與野獸》，因為這主題和「愛」有共鳴，且能讓大家一看就知道在表達什麼。

但，美女與野獸該如何用麵包呈現？擔綱主視覺的徐紹桓，巧手設計的「藝術麵包」，有著惟妙惟肖的人物造形與精緻的周邊配飾，並在用麵包做出的男女主角旁，放置一個半透明的玻璃罩，唯美浪漫地罩住玫瑰花。

而武子靖則在自己負責的長棍、法國麵包及大型歐式麵包裡，使用卡通剪影圖案、美女與野獸的英文LOGO等，注入「童話」元素。

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