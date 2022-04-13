聽新聞
test
0:00 / 0:00

他從失業的健身房經理到開居酒屋 還獲張國煒投資 42歲吳董變身「燒肉二哥」

聯合新聞網 / 今周刊
攝影 陳睿緯
攝影 陳睿緯

【文 / 陳葦庭】

原本只是一家台北東區的街邊燒肉店，如今已是規模僅次於乾杯的台灣連鎖燒肉二哥，吳念忠是如何帶領胡同燒肉一步步走向資本市場？

4月13日，在海內外擁有30家門市的台灣本土燒肉品牌「橘焱胡同餐飲集團」，正式在興櫃掛牌。

這是繼2016年以日式燒肉連鎖餐廳起家的乾杯集團後，第二家投入資本市場的燒肉業者，也象徵台灣燒肉產業邁入新的發展階段。

翻開財報，疫情最嚴峻的2020年和2021年，胡同營收仍逆勢交出6.8億元和6.26億元，以及每股稅後純益（EPS）2.0元和0.81元連續兩年都賺錢的成績。目前，包括能率集團、星宇航空董事長張國煒，都是這家「台灣連鎖燒肉二哥」的股東。

打造出胡同的關鍵推手，現年42歲的橘焱胡同餐飲集團創辦人吳念忠，最早是餐飲素人創業。

定位精準 走精緻路線黏白領

時間回到2005年，剛從輔大體育系畢業的吳念忠，在佳姿健身房擔任經理。後來公司倒閉，失業的他，在友人邀請下，「梭哈」存下的90萬元積蓄，在台北東區開了第一家胡同燒肉夜食居酒屋，歸零從修清肉品學起。

隔年，吳念忠買下合夥人手中股份，正式從股東兼員工，成為負責人。「那時候只想著要怎麼活下去，隔年有沒有辦法多開一家分店。」他語帶無奈。

他直言，燒肉並不如外界想像好做，光培養一個會分切肉、跟客人互動的員工至少就得花1年，因此在剛接下公司時，就連烤網都得自己刷。

所幸，吳念忠在創辦胡同初期就觀察到，市面上的日式燒肉都鎖定年輕客群，門店氛圍營造主要以辦活動炒熱氣氛為主，少有精緻、私密性高的服務。

因此，他推出當時市面上少見的吧台燒肉模式，除了提供高端食材，還有專人燒烤，店員適時說菜、像朋友一樣跟客人聊天的體驗，很快就吸引了一群30到45歲、稍有經濟能力的白領上班族客群。2007年，胡同單店年營業額達到2400萬元，而且當年就獲利。

「胡同創辦初期，對於客群的定位就很精準，也因此在日式燒肉百家爭鳴的年代，走出一條不一樣的路。」曾幫日本蔦屋書店、一風堂等近兩百個品牌展店的餐飲顧問林剛羽如此評價。

高檔定位的燒肉品牌要崛起，高品質的食材把關只是最基本。「吳念忠叫貨，常跟我們說，肉要用等級高一點的，貴一點、少賺一點沒關係。」和胡同合作超過10年的裕賀食品董事長特助洪旭慶透露。

2011年，吳念忠投入3千多萬元，建設專屬的中央工廠和物流車隊，比多數燒肉業者還要提早部署，則是胡同能將高端燒肉規模化的關鍵。

「我必須確保所有的食材，都是從我眼皮子底下出去的。」跟著吳念忠走進位在新北市新店，占地百坪的中央工廠，他一面換上無菌服，一面說著對於食材的要求。

當時胡同在全台僅5家分店，無論店數規模或座位數，都比不上乾杯、野宴等連鎖燒肉同業，甚至還有同業看衰，當年胡同的量體根本養不起如此大的中央工廠。「我們算過，每家店多請兩個人來處理食材還比較省，但老闆堅持要做。」回想當時，在胡同服務超過10年的中央工廠廠長施鴻毅苦笑著說。

把關食材 一塊牛排修5成肉

原來，當時傳統燒肉店都採前店後廠模式，原物料送到門市後，由師傅自行手工修清。但，一向愛吃，對食材品質要求高的吳念忠卻從自身經驗發現，光一塊牛小排，要處理到能上桌燒烤的標準，至少就要修清掉5成，若由各分店自行處理，難免會有修清程度不一的問題，長期看來會成為展店的阻礙。

於是，吳念忠在中央工廠，親自訓練培養一批修清肉品油脂、筋膜的師傅，每天將處理好的食材定時送至各分店。有中央工廠控管品質，加上物流車隊配送，讓胡同2012年開始加速展店，陸續插旗台中、台南。如今，全台10多家胡同燒肉，以及和牛專賣店一牛樂的食材，都來自這裡。

燒肉本業外，他也啟動多品牌策略，除了原有從日本代理的北海道一幻拉麵、東京米其林一星鳥喜串燒，今年也將代理日本知名壽司品牌來台，並和星宇航空合資成立「星胡同」燒肉聯名店，以不同餐飲類型多角化經營，今年目標挑戰10億元營收。

「我的夢想，是讓胡同這塊招牌，在全球每個主要城市發光發熱！」吳念忠預告，最快今年6月插旗新加坡，明年在美國西雅圖開店，兩岸市場也有展店計畫，預計3年內，全球門市數達74家。

只不過，在台灣燒肉領域，前有龍頭乾杯積極展店，後有愈來愈多市場追兵。胡同登錄興櫃後，燒肉二哥未來的國內外版圖擴張之路，還有不少挑戰要闖。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1321期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

延伸閱讀》

國泰金（2882）、富邦金（2881）竟是升息受害股！專家解析為何外資鎖定「另2檔」金融股

不靠爸、揹學貸…24歲北漂族兩年存100萬的4大秘招：餐費一個月才4399元！

台泥股利不如預期該換存股亞泥？他說張董敢配1＋1一定想很久：買10張送1張其實不錯

延伸閱讀

橘焱胡同13日登興櫃交易

身份證有012！卜卜蜆鍋免費吃到飽　「熊一燒肉」送壽星和牛吃到飽

長榮國際前董座柯麗卿退出董事會

長榮國際變天幕後／沒有交集的10分鐘 上演兩個意外及一個不意外

相關新聞

長榮集團兄弟鬩牆恐打到2023年！6月這2場大戰 為何攸關明年長榮航、海運改選？

4月6日，長榮國際召開改選後第一次董事會，「弟弟派」推舉的鄭深池出任董事長，正式讓長榮大哥張國華主導六年的時代畫下句點，接下來恐怕免不了一連串的經營權爭奪，除了6月10日將登場的長榮鋼鐵改選外，預計6月13日舉行的長榮國際股東會，也成為另一關注焦點。

50年來日圓最弱時刻…日圓先生曝「這價格」是日本央行忍受底線

「這樣換下來，差不多是我近1個月的台幣薪水，這些『憑空』多出來的錢，夠我搭四趟從東京到大阪來回的新幹線，或多住上八晚的五星級飯店……。」說話的，是年約30歲左右，目前在台北出版業任職的小森。

一路往上噴的金融股 玉山金、兆豐金該續抱？3指標挑選還有「這一檔」能買

美國聯準會表態未來將加速升息，台灣金融股應聲大漲。自3月份以來，集中市場的金融指數漲幅已逼近15%，投資人對於手中漲多的金融族群，該如何操作？對此，今周刊存股助理電子報總編輯謝富旭認為，投資人可透過三項指標挑選金融股，並採取「獲利了結、汰弱存強」的操作策略。

工程師捧50萬趕搭「美股致富梯隊」差點血本無歸…解析5大疑點詐騙手法

「兒子8月要去唸幼稚園了，開銷會變大，你可不可以小心一點？」

陶朱隱園賣多少才合理？顏炳立算給你看 2022房市「假豪宅淪祭品」

座落於台北市信義計畫區、話題不斷的超級豪宅「陶朱隱園」，究竟每坪該賣多少錢才合理？對此，戴德梁行董事總經理顏炳立表示，陶朱隱園的價格，始終是個謎，但仍可透過土地成本、造價、管銷費用等條件，進行估算。

當年郭董追4年娶到日企業 如今要以速度取勝 從日廠手上吃下電動車新市場？

2016年4月，時任鴻海（2317）董事長郭台銘歷經四年追求後，終於在大阪與日本夏普簽署投資協議，正式入主這家日本百年家電大廠，是當時台灣金額最大外國企業併購案，也是極少數日本大企業被台資入主的案例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。