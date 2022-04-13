一路往上噴的金融股 玉山金、兆豐金該續抱？3指標挑選還有「這一檔」能買

【文．盧沛甫】

美國聯準會表態未來將加速升息，台灣金融股應聲大漲。自3月份以來，集中市場的金融指數漲幅已逼近15%，投資人對於手中漲多的金融族群，該如何操作？對此，今周刊存股助理電子報總編輯謝富旭認為，投資人可透過三項指標挑選金融股，並採取「獲利了結、汰弱存強」的操作策略。

金融股會是台股最後一棒嗎？

在電子、傳產等族群都輪漲過後，近期隨著金融族群大漲，網路紛紛傳出「金融是台股最後一棒」說法，許多投資人擔心，會不會台股在金融族群漲完後便進入熊市？謝富旭認為，台灣的超額儲蓄高達3兆以上，資金十分充沛，即使金融股波段行情結束，台股也不至於落入空頭格局，投資人不必過於擔心，反而在此時，正是布局績優電子股的好時機。

當殖利率跌破4%，此時搶進金融股是否合適？

至於現在還能不能追價金融股？謝富旭提醒，目前超過8成以上的金融股，股價都已偏高，此時若想進場賺價差，其實相當危險。他建議長期投資存股族，若手中金融股現金殖利率已跌破4%，可以考慮部分獲利了結，將資金轉往現金殖利率較高的個股，或是等股價回檔後再買回。

謝富旭以中信金（2891）為例，以現金股利1.25元來計算，只要股價突破31元，就要進行獲利了結；其他如兆豐金（2886）、合庫金（5880）、玉山金（2884）等也可用現金殖利率4%作為出場指標。

國泰金、富邦金為何溫吞，升息對壽險型金融股的影響？

本波金融股上漲行情中，以台企銀（2834）、台中銀（2812）漲勢最為兇猛，反倒金控雙雄富邦金（2881）與國泰金（2882）漲幅較小，謝富旭解釋，以放貸業務為主的金融股，是本波升息最主要受惠族群；至於壽險為主金控股，由於不確定保險是否受惠於利率調升及債市大跌等影響，投資人普遍謹慎看待，但在債市殖利率上升以及其他轉投資項目的整體評估下，謝富旭認為，升息對金控族群可解讀為「中性偏多」。

元大金現金殖利率5.6% 仍可進行存股

第二季到來，謝富旭也提醒投資人對於金融股，應採取「獲利了結、汰弱存強」操作策略。在大部分金融股都大漲的情形下，他建議投資人運用以下三項指標來挑選體質較好的個股：

現金殖利率＞4%；

股東權益報酬率（ROE）＞8%；

自有資本比率＞6%；

現金殖利率能確保投資人獲取現金入袋為安，股東權益報酬率則能反應該公司運用資金的效率是否良好，而自有資本比率則可以判斷公司財務體質是否穩健。綜觀上述指標，謝富旭認為目前元大金（2885）仍有不錯的投資買點，以4/12元大金股價26.75、2022現金股利1.5元計算，現金殖利率達5.6%，2021全年ROE表現更來到13.27%，加上未來看好台灣成為東南亞重要金融市場，建議投資人可留意後續走勢。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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