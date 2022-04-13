工程師捧50萬趕搭「美股致富梯隊」差點血本無歸…解析5大疑點詐騙手法

【文．黃健誠】

「兒子8月要去唸幼稚園了，開銷會變大，你可不可以小心一點？」

妻子不斷向丈夫規勸，希望他不要拿著準備好的50萬去「投資」，丈夫認為自己是在想辦法「擴增財源」，對妻子的話不予理會，兩人為此還大吵一架。

這一切的起因，源自於那個冒充名人的Line帳號。

詐騙「老師」號稱讓你大賺四成 吸引大魚上鉤

故事男主角是工程師Ken，已婚育有兩名幼子的他，日前在社群網站上，意外加入一位財經名人的Line官方帳號及臉書粉絲專頁，他不疑有詐地順著社群網站上的發文，開始看起該位名人在Youtube上的股市解析，也加入號稱是該位名人所創的Line飆股群組。

群組裡的人稱該名人為老師，不斷盛讚老師帶著學員們賺錢，這讓Ken看得心裡癢癢的，想起經歷過去年台股的大多頭，身邊有著不少「隨便買、隨便賺」的股神們，沒有什麼投資經驗的Ken，也漸漸開始深信自己有機會靠著投資致富。

隨著群組裡的人討論漸趨熱烈，甚至「老師」號稱能夠讓人在短時間內大賺4成以上，於是Ken受不了誘惑，四處籌錢湊了50萬元，準備加入該老師的美股「致富梯隊」。

詐騙集團假冒財經名人開設Line群組，吸引被害人上鉤投資美股。（當事人提供）

妻子發現有異去查證 及時救下先生50萬現金

就在Ken準備好50萬現金後，主動私訊該名老師，老師也以專業口吻回覆Ken，要他先開好證券戶的複委託功能，更向Ken強調50萬現金稍嫌不夠，但還是讓他破格加入梯隊中，不過絕不允許跟親朋好友透露布局的相關事宜，還要他加緊籌備資金。

Ken心想，由老師告知鎖定買入的個股，錢並未經手他人投資，而是透過自己的證券帳戶購買，應該不會是詐騙，於是不疑有他地想搭上老師所稱的「致富梯隊」，且群組裡還有助教協助，並且附上教學講義，整個過程顯然相當有組織的進行。

幸好，妻子為阻止Ken拿著50萬跟著這位老師投入美股，向該名老師官方粉絲頁求證，這位老師的團隊也立即回覆此為冒充本人的假帳號。

雖然Ken一開始還不願相信事實，向妻子強調，他觀察很久發現群組裡的人都有賺錢，絕對不是詐騙，直到身邊的人好說歹說、提供新聞，規勸Ken學習投資不能只想著賺快錢，還需要自己花時間做功課，這才擋下Ken原本執意投入50萬元的決心。

Ken備妥50萬，欲加入詐騙集團開設的群組投資美股，但妻子察覺有異向官方查證，才發現這是冒充他人的詐騙帳號。（當事人提供）

多位財經名人被詐騙集團冒用 連謝金河也受害

Ken受騙的案例不是唯一，在社群網站及通訊軟體上，不少財經名人都曾被冒用過其名義進行詐騙，財信傳媒董事長謝金河日前也在臉書上表示，他自己就是常被盜用名號和照片的最大受害者，連身邊親友也受騙，呼籲臉書和Line，不要賺詐騙集團的黑心錢，希望兩大社群平台能改採「實名制」，否則未來兩個平台終將走向毀滅。

從謝金河的發言，可見其詐騙集團的猖狂程度，若從Ken的案例來看，光是群組裡有人貼出號稱賺錢的成果，就足已讓人看得心癢難耐，再加上錢未經手他人，仍為自己操作，增加其可信程度。

若民眾稍有不慎，確實可能就掉入詐騙集團編織出的致富美夢陷阱裡，而從Ken的案例再加以歸納，仍可得出其五大疑點。

疑點一：財經名人成立群組免費報明牌？

許多投資有方，或著因其專業而得名的財經名人，時常在自己的社群媒體上，對於財經情勢提出看法，受到不少投資人的關注。

不過，要是成立群組公開推薦個股，甚至是帶投資人「帶進帶出」，若未具分析師執照，已有觸犯證交法之虞。

多數財經名人，通常也不願以此砸壞自身長久累積下來的信譽及名聲，因此，民眾見到財經名人在網路上聲稱加入其免費群組，可得到飆股名單，更需添加幾分戒心。

疑點二：錢未假手他人投資就不會被騙？

從Ken的案例來看，他會對於詐騙集團深信不疑的關鍵，在於錢並未假手他人，所有操作雖然聽從老師建議，但是購買其推薦標的，仍是自己操作買進，因此沒有詐騙之虞。

不過，有分析師就指出，案例中的詐騙集團並非是要騙Ken的錢，而是集合受害者的資金，共同去拉抬美股中一些股本較小的股票。

其操作手法看準美股未有漲跌幅現制，而詐騙集團早在帶受害人進場前，就先在低點買入該檔股票，當受害人的資金投入該檔股票後，由於該檔個股股本小的緣故，很容易就將股價以漲幅50%、100%的程度拉抬上去，當股價來到高檔時，詐騙集團一開始還可能叫受害人賣股票有些賺頭，當嚐過甜頭的受害人信以為真後，就會投入更多的資金。

但是隨著股價越拉越高，詐騙集團就在高點反手為賣，賺取其大幅價差，但對於受害者來說，接下來迎接的就是股價腰斬再腰斬，最後只能套牢、甚至血本無歸的結果。

疑點三：不准與他人透露投資布局？

從詐騙集團傳給Ken的對話及講義可以得知，「老師」不斷要求投資人必須具備高度保密性，不得向親朋好友透露任何投資事宜。

但若為正當的投資，為何需時時提醒高度保密，詐騙集團真正擔心的是被受害人向外求證其真實性，遭到明眼人識破。

疑點四：需將台股部位全數出清？

老師要求Ken需將台股部位全數出清，一般而言，投資若能分散布局，也可降低其投資風險，甚至更加進階的投資人，為了避險還會同時布局多單及空單。

因此為了投資美股，需將台股部位全數出清，著實啟人疑竇，其背後目的恐怕是想在投資人身上榨出更多資金，最好能讓受害者傾家盪產。

疑點五：保證獲利40%以上？

根據詐騙集團傳給Ken的教學講義，雖然看起來有模有樣，但以寓言故事加上簡陋排版，看起來仍具有十足的「詐騙風」。

而在講義中也提到，Ken即將參加的海外股市飆股布局計劃，隨著資金大小分成的3個梯隊，將在5個交易日中達到分別為60%、45%、15%的盈利率。

詐騙集團為了讓受害人信以為真，特別製作講義取信於人，此為部分講義內容。（當事人提供）

宣稱如此高報酬率，還是讓極欲從股票市場賺到錢的Ken看得心癢癢，不過，若Ken能冷靜思考，股神巴菲特在理財生涯中的平均年投報率約為20%左右，但如果這位老師能在5天內創造高達6成的報酬率，巴菲特怎麼還會有股神的封號。

投資與詐騙的距離僅一線之隔，提醒投資人千萬不要相信能夠一夕致富，如果想要學習投資，還須穩紮穩打的從基礎學起，當經過時間及市場的淬鍊後，投資人也才有機會透過投資慢慢致富。

本文授權自今周刊，原文見此。

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