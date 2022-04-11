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跟著法人賺一桶金！投資達人：存中鋼穩賺8%？高殖利率股買進看「3指標」

聯合新聞網 / 今周刊
（聯合報系資料庫）
（聯合報系資料庫）

【文．盧沛甫】

在股票投資上，如何觀察法人動向，搭順風車買到股價低點?除使用基本面與技術分析外，不少人會搭配法人動向，觀察大盤資金流向。《最強散戶翻身買股術-從10萬到1億的籌碼必修課》作者麥克連表示，因應2022年升息循環啟動，投資人可留意高殖利率題材相關個股。

如何透過籌碼面選股？麥克連建議投資人，可在證券交易所與櫃買中心公布的買賣超明細進行篩選，挑選近期外資與投信同步買超標的，接著搭配以下三種技術指標，進一步找出適合買進的個股：

1. 股價在月均線附近；

2. KD黃金交叉；

3. MACD綠轉紅

搭順風車前，投資人宜先了解外資、投信及自營商的基本運作：

外資：部位最大，掌管額度幾乎等同於台灣的GDP，包括：國外政府的主權基金、校務基金、退休基金等。由於外資進出部位大，相對會選擇成交量大的權值股標進行買賣。

投信：透過發行基金與投資人募集資金後，在市場中必須保有一定比例的持股，麥克連以被動型基金（ETF）元大台灣50（0050）為例，在募集成功後，依法規規定，投信必須把募集資金總額的95%投入股市。

自營商：操作分為自行買賣、發行權證後被動買入相關股票的避險操作。由於自營商操作的部位較小，法規上規範也不多，因此操作相較投信與外資靈活，通常被視為短進短出的籌碼。

麥克連提醒，融資常被視為不穩定的因素，由於法人機構不能透過融資做股票，因此融資經常被定義為「散戶的籌碼」，若持股融資大增，麥克連建議投資人要稍微留意；若融資大減，代表不穩定籌碼消失，後續跌幅可能逐漸收斂。

綜觀2022年，升息循環已啟動，麥克連表示，由於資金回收效應，以籌碼面觀察，法人主要布局在擁有高殖利率題材個股，建議投資人未來可留意如中鋼為主的鋼鐵股。

更多籌碼面篩選重點，歡迎收聽《毛利小姐變有錢》：https://apple.co/38zzIBz

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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