過去看衰美元是共識⋯今4關鍵大漲！謝金河：這些國家企業恐現原形

【文．謝金河】

美元指數到100，世界重新洗牌！

俄羅斯入侵烏克蘭改變了地緣政治風險，美元再成主要避險貨幣，美元的強勢一枝獨秀，今天美元指數盤中見到100.189，又回到20年3月歐美疫情失控，股市狂跌的景況。

不過這回有高通膨肆虐，加上戰爭的推波助瀾，高油價及不斷攀升的糧食價格，這個世界將激增盪出更巨大的變化。

過去看衰美元是共識，最具代表性的是前摩根士丹利亞洲區總裁Steven Roach，他看中國大好，長期看衰美元，認為美元會暴跌35%，結果美元走勢完全與他的預測背道而馳，美元沒有暴跌，反而大漲。

這個禮拜，新台幣已經貶至28.917，日圓124.99、韓元1246.87、印度盧比77.16、歐元1.08、英鎊1.3⋯⋯大多數新興市場貨幣都狂跌，最慘的是土耳其及阿根廷。這場資金回流美元體系，第一個衝擊的是體質不好的新興國家，尤其是這些年積極參與一帶一路的新興國家。

俄烏開戰後，山窮水盡的斯里蘭卡已瀕臨破產，民眾走上街頭抗爭。南美洲的秘魯，因為燃油及糧食價格上漲，民眾到處放火抗爭。最近的哈薩克政府也岌岌可危⋯⋯美元匯價上升，油價、農產品價格上漲，會讓體質不良的新興市場經濟體更加民不聊生，特別是打腫臉充胖子的一帶一路國家。

其次是，美國除了面對俄烏戰爭，已把對抗通膨列為首要目標，這回升息，縮表都是超鷹派，這幾天，十年，卅年債殖利率都衝上2.7%，利率倒掛現象仍然沒有解決，而每月減債950億美元，如果要將聯準會資產負債表從8.96兆美元縮減到6兆美元，未來美元匯價走高可能是新常態，這會像是一把照妖鏡，體質不佳的國家及企業將現出原形，這會是一場大淘汰賽！

本文授權自今周刊，原文見此。

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