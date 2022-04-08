風城變「瘋城」漲幅比通膨可怕！房子晚買1年多2成自備款 新竹剩台積電加持這區有2字頭

【文 黃健誠】

近年來，房價持續高漲，觀察內政部實價揭露資料顯示，去（2021）年全國七大都會區包括新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣市的房價都呈現全面上漲的走勢，統計這些區域含車位的成交建物中位價，多個縣市在2021年第4季的價格比去前一年同期，都還增加超過2成，其中，新竹縣更從2020年第4季每坪21.5萬，飆升至2021年第四季每坪30.1萬，中位數增加4成，可見其漲勢驚人。

新竹縣市的房價，近年來受到竹科園區與台灣科技業蓬勃發展加持，房價比起其他縣市的漲幅更為驚人，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹地區房價開始起漲時間，與中美大戰後台灣科技廠商受惠業績大好有連動性，新竹匯集全台平均薪資最高的科技就業族群，2020第2季新竹縣實登的中位價才剛站上2字頭，不到兩年的時間就衝到3字頭，這也是過去10多年從未見過的飆漲情況。

根據實價登錄資料統計顯示，過去一年，六都加上新竹縣市建物含車位的單價中位數，普遍呈現上漲走勢，如新北市年增8.1%、台北市年增5.1%、桃園市年10.2%，在北北桃呈現較為溫和的漲勢。

不過，在新竹縣市、台中市、台南市、高雄市等都會區，房價漲幅則較為凌厲，如高雄市從1字頭突破至2字頭，年增23.6%；台南市2020第4季每坪15.4萬增加到去年第4季每坪18.7萬元，年增21.3%。

新竹縣則是從2020第4季的21.5萬元，2021第4季則增加到30.1萬元，新竹市則是年增2成，從每坪21.7萬元增加至26.1萬元。曾敬德指出，一年房價增幅兩成是相當驚人的漲幅，晚買一年等於房價漲了2成的自備款，過去一年房價的漲幅比通膨更可怕。

日前，住展雜誌也統計北台灣各行政區2021年2月至2022年2月，一年來的新建案房價漲幅，其中，前十大漲幅區分別為新竹縣竹北市、桃園市新屋區、新竹縣寶山鄉、新竹市北區、桃園市平鎮區、基隆市中山區、桃園市八德區、新竹市東區、桃園市蘆竹區、宜蘭縣蘇澳鎮等地，而新竹縣市的行政區，就在其中佔了4個名次。

居冠的新竹縣竹北市，新建案的價格從每坪29.2萬，跳升至40.4萬，年漲幅高達38%，住展雜誌研發長何世昌指出，竹北房價上漲的核心圈是縣一、縣二、縣三、高鐵特定區與台科大重劃區，新建案成交價約每坪45萬元至60萬元之間；高鐵特定區內，甚至有某一建案從銷售初期的2字頭，一路漲到接近5字頭，恰好見證這波房市飆漲的過程。

另外，如新竹市北區，雖然是竹市首府，生活機能好，且鄰近新竹兩大高價區竹北市與東區，但卻因環境較老舊、擁擠凌亂，難以獲得竹科客青睞，房價遠遠輸給竹北與東區。何世昌分析，因竹北、東區房價實在漲得太快了，與北區的價差一度超過10萬元／坪；對購屋族而言，大新竹外圍地區如新埔、芎林等地新案價位已漲到3字頭了，不如回流到北區買房更有吸引力、且建案選擇更多，而回流的買盤也因此推升房價。

新竹縣寶山鄉則在台積電擴廠題材挹注下，近一年房價由每坪17萬元，飆到22.2萬元，年漲幅約30%，不過，即使寶山房價已有不小的漲幅，但因基期仍低，預期未來仍有上升空間。

面對過去一年快速上揚的房價，曾敬德建議，購屋人可以試算看看租跟買的差距，假如扣除房貸利息支出後，還可以多還一些本金，此時買就是個不錯的選擇，另外，因為現在可能有一波升息走勢，購屋人可以先預抓利率往上的空間，假如升到2%都不至於影響生活品質，也可擇優購屋。

本文授權自今周刊，原文見此。

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