外資狂賣台股 政府資金不能只用來護盤 防止重要產業外流要成立「這類基金」

【文 林宏文】

近來全球股市動盪，外資不斷賣超台股，國內以八大公股行庫為首的國家隊則是連續加碼買進，配合投信、壽險等內資穩盤，接手外資釋出的半導體及電子股籌碼，媒體也屢次以「台股多空大戰、國家隊進場穩盤」來形容。

不只台股遭逢震盪，兩年來中國網路及補教事業股價重挫，也讓過去重壓中國市場的國際基金都損失慘重，其中包括各國政府設立的主權基金，例如持有不少中概股的新加坡主權基金GIC及淡馬錫，近年來資產受到嚴重波及，成為最大苦主。

在全球保護主義與地緣政治紛擾下，加上美國聯準會升息動作加大，資本市場仍將持續震盪，每個國家該如何支持自己的產業，政府基金該如何穩定股市，已經是一個高難度的重大議題。

當全球目光焦點集中在各國主權基金的績效時，關於主權基金的投資方向，以及台灣需要什麼樣的主權基金，我有一些想法與大家分享。

一樣先說結論。我認為，台灣很難設立像新加坡、挪威、加拿大，或是產油國阿布達比、沙烏地及科威特等這類國家推動的主權基金模式，但是台灣已建立完整的資通訊產業生態鏈，本身擁有很好的投資標的，其中包括半導體、通訊及高階零組件等，都可以建立適用於台灣特色的類主權基金。

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朝野意見多 台灣難建立主權基金

不過在操作方式上，以八大公股行庫護盤的模式只能短線應急，應該思考以國發基金持有6%的台積電股票為基礎，做為鞏固台灣產業國家隊的長線規畫。我想先拋出這個思考方向，供大家參考。

先談為何台灣沒有像其他國家的主權基金？這個原因不難理解，因為台灣一直有嚴重的認同爭議，民意對美中兩國也有明顯的意見分歧，若要像各國主權基金去做海外投資，很難避免要投資到美國或中國的企業，但屆時一定是怎麼投都不對，怎麼投都有人反對。

大家只要設想一下，如果淡馬錫的中概股投資大跳水這種事情發生在台灣，不只朝野立委會嚴厲批判，可能連行政院長下台都還不能平息眾怒。台灣要推動一個國際間常見的主權基金，機會可以說是微乎其微。

但是，這不代表台灣就不應該有主權基金，也不代表台灣就不能推動一個具自我特色的類主權基金。尤其是台灣已打造出一個清晰明確的產業生態鏈，如何在這個基礎上，進一步維持與擴大領先優勢，如果能夠因此建立一個具台灣特色的主權投資模式，很有機會讓台灣產業再進一步發揚光大。

事實上，在資本市場大幅震盪的此刻，外資又大量賣股，如今確實是一個關鍵時刻。此外，近幾年我也常和業界朋友討論到，台灣半導體產業對全球那麼重要，已是兵家必爭之地，但台灣如何保護這個產業，許多上市櫃公司董監持股又都不高，如何維持穩定股權，其實是一個很重大的國安議題。

掌控中美晶 就等於入主環球晶

中美晶及轉投資環球晶就是一個具體例子。環球晶是全球第三大矽晶圓公司，中美晶持有51%的過半股權，但中美晶的董監持股只有5%，市值則約新台幣1000億元，但環球晶市值近3000億元，若有心人想要掌控環球晶，只要買進中美晶股權，斥資百億元買進10%股權，就有機會入主中美晶，並進而掌控市值達3000億元的全球第三大矽晶圓廠環球晶。

同樣的，台灣目前有許多重要電子大廠，董監持股都不高，比5%低的也大有人所，只要有心人士進場買股，持有一、二成股份，就有機會搶奪經營權。

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事實上，近來這種情節早已不斷在發生，而且許多公司目前持股最多的都是外資，外資又不斷賣股，大部位籌碼持續鬆動，各公司的經營權都已曝露在高度風險之下，這個難題該如何解決？

關於這個問題，我和一些產業界朋友討論，一位資深的創投董事長提到，政府八大基金近來不斷承接外資賣出來的半導體股，這確實是一種作法，但這樣做比較像是在護盤，不是長線的股權穩定機制，而且終究要面對資金不足的問題，一定要思考一個可以更長治久安的方法。

這位朋友建議，國發基金目前持有16.5億股台積電，也就是大約6.3%的持股，市值大約在9000億元至1兆元左右，這是台灣政府對台積電這座護國神山的基礎持股，而且國發基金也決議不會再賣股。

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利用台積電官股 成立「類半導體主權基金」

既然不會再賣，這筆價值巨大的資產應該可以做一些規畫，例如拿出部分持股做為銀行質押，融資借錢出來，再做相關半導體領域的投資，尤其是半導體上下游的材料、設備、關鍵零件等重要廠商，其中當然也包括像中美晶及環球晶這樣的公司，都應該是可以思考加碼的持股標的。

也就是說，若能以政府持股台積電的基礎，讓這座護國神山發揮更大的延伸力量，在財務上提供產業生態鏈更大的支持力道，協助產業鞏固全球競爭力，以台積電、聯電等公司未來幾年都要赴海外投資，這些上下游業者都會把台灣成功的產業生態鏈再複製到海外，這確實是一個值得加碼投資的方向。

而且，台灣若能擁有這種以台積電持股為基礎的類半導體主權基金，不只對產業發展有擴展延伸的力量，也是一個穩定股權與支持經營團隊的潛在力量。

近來國內已發生過不少市場派搶經營權的例子，像台積電供應商光洋科就是如此。國發基金可以從中思考兼顧產業發展、穩固生態鏈、支持經營團隊，同時也顧及台灣產業發展主權等因素，發揮更大類主權基金的護國功能。

生技醫藥領域 可建構小型主權基金

當然，除了透過台積電建立一個示範性的半導體類主權基金外，台灣還有不少在網通、微波、光電產業擁有關鍵影響力的企業，這些也是值得重視的領域，未來可以再做類似的投資延伸。

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另外像生技醫藥領域，目前雖然還在札根建立基礎的階段，但國發基金在不少指標性企業擁有一定持股，當產業逐步整併出一家龍頭企業，並能夠在國際間取得領先地位後，或許也可以採用類似台積電半導體類主權基金的模式，建構出其他產業的小型主權基金。

以上是我拋出來對台灣產業發展及股權穩定的建議，做為有關當局思考規畫的參考。國發基金在台灣產業發展上一直扮演重要角色，也持續投資新興產業，是支持台灣產業發展與轉型升級的重大力量。

但此刻國際局勢更加複雜，外資對台灣持股不斷鬆動，國發基金掌握巨大資源，也應思考動用更多政策工具，對產業發展更主動出擊，相信對維繫及提升台灣產業競爭力，應該會有正面助益。

本文授權自今周刊，原文見此。

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