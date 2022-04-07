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開發客戶被罵、屋主嫌他太菜…第一份工作月領2萬多 他如何拚300萬年薪？

聯合新聞網 / 今周刊
從事房仲業進入第11年的李政哲，藉由勤學、耐煩的工作態度，讓自己的業績、收入，持續成長。記者林信男攝影
從事房仲業進入第11年的李政哲，藉由勤學、耐煩的工作態度，讓自己的業績、收入，持續成長。記者林信男攝影

【文．林信男】

「言語上不客氣的，很多啊！幾乎每天都遇到，我也被罵過髒話，對方直接說，X！這麼晚還在打電話！」79年次、從事房仲業進入第11年的李政哲，以一派輕鬆的語氣，談著當初剛入行，打電話開發客戶時，遭遇的挫折。

穀保家商餐飲科畢業的李政哲，當年為了分擔家計，並未選擇升學，退伍後，就到父親朋友位於新莊的公司，從事房仲工作，但對於該如何開發客戶、賣房子、服務客戶，他一點概念都沒有，也沒人教，前前後後待了2年，僅成交4戶，且其中3戶，還是親戚委託的。

坦言當時一度有離職念頭，但因老闆與父親熟識，若真的辭職走人，多少會有些尷尬，便硬著頭皮繼續待，直到公司結束經營，李政哲才順勢離開、另找工作。回顧2年來的業績，成交獎金加上前半年保障的2萬元底薪，換算下來，月收入僅約2萬多元。

換公司但不轉行　從零開始累積專業

「也不是沒想過要轉行，但真的不知道該做什麼。」結束第1份工作後，略感徬徨的李政哲，在同學哥哥的介紹下，進入住商不動產五泰房屋，繼續擔任房仲。雖然先前已有2年房仲經驗，但回想自己當時的專業程度，李政哲笑稱，根本就是「從零開始」，靠學長姊帶著他跑業務，手把手教學，才逐漸步上軌道。

跟著學長姊外出時，李政哲會從旁觀察，記下問題，回到店裡，再向前輩們請教，「就這樣慢慢累積（專業），大概1年後，才開始獨立去完成1個屋主賣房子的委託。」李政哲說。

即使專業能力有所成長，但挫折也接踵而來。某次，李政哲獨自去拜訪1名屋主，希望對方讓他協助售屋，但屋主說什麼都不願意；事後，李政哲發現，屋主委託同為住商不動產五泰房屋的另一名業務，代為售屋，經詢問公司前輩才得知，原來，屋主認為，李政哲「太菜、不夠專業」，因此不願委託他。

別人放棄的客戶　他耐著性子搞定

「從那時開始，我就更認真地鑽研房地產領域的知識，只要有相關課程，都會去學。」李政哲指出，除了公司安排的課程之外，他也利用假日進修，學習心理學、人際互動，藉此強化與客戶的溝通能力，遭遇低潮時，也能處理好自己的情緒。

打電話開發客戶時挨罵、為了談案子忙到凌晨才下班，對李政哲來說，都是家常便飯，個性很「耐煩」的他，就算遇到棘手問題，也能耐著性子處理。

約莫4年前，一對看屋多年，卻遲遲未出手買房的夫妻，成了李政哲的客戶，「除了我之外，他們也有跟別家房仲接觸，但別人都放棄了，因為其他同業覺得，他們應該不是真的要買房，或許只是投資客。」

始終沒放棄的李政哲，只要一看到可能合適的物件，就會主動和對方聯絡，一次又一次的帶看，最後終於找到讓這對夫妻滿意的房子，「看完房子當天，他們說要回去想一下，我騎車正準備回店裡，還不到20分鐘，就接到對方電話，說要談，我當天就幫他們談成了。」

勤學態度、耐煩性格　讓業績和收入扶搖直上

「我很多case，都是之前成交過的客戶介紹的。上禮拜，有個客戶已經跟我買第3間房子。」勤學的態度，加上「耐煩」性格，讓李政哲的業績扶搖直上，加入住商不動產五泰房屋首年（2013年），李政哲的年收入約60多萬元，第2年增加至80萬元左右，2021全年，已達到300萬元以上。

回想這段從徬徨到踏實的房仲之路，李政哲謙稱，自己很幸運，當初有學長姊教導，讓他得以學習、成長，「如果沒人帶，會比較辛苦，當然，自己也要很努力。認真、努力，加上持續建立人脈，都有助於加速累積財富。」

本文授權自今周刊，原文見此

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