95無鉛「30元以下回不去了」？台塑大老：今年原油都90美元起跳 原因這4個

【文．劉煥彥】

中油油價本周是連續第三周下跌，汽柴油每公升各調降0.2元及0.3元，其中95無鉛汽油降至32.5元，暫時脫離3月中創下33.1元的七年半新高價。

但隨著烏克蘭危機推高國際油價，是否意味國內每公升30元以下的汽油價格，再也回不去了？

台塑四寶之一的台塑化（6505）董事長陳寶郎直言，「原油（價格）不可能回到70、80美元，沒有那個機會」。台塑化估計，今年國際原油價格應該都會從每桶90美元起跳，因為全球主要國家原油庫存仍低，全球疫情降溫帶動油品需求復甦。

此外，烏克蘭戰事恐長時間影響全球原油供給，且利比亞及葉門等地仍有戰亂，同樣會使油價居高不下。

4月全球原油供給將有300萬桶缺口 就是因為俄羅斯

陳寶郎在本月2日播出的《老謝看世界》節目中，就上述四個原因提出分析，首先全球原油的最大儲存量是44億桶，2020年當油價跌到每桶20美元以下時，由於「油滿為患」，當時全球原油儲存量一度達41億桶，甚至在陸地上油庫裝不下的就存放在海上的VLCC（超大型油輪），但現在只有33億桶。

「原油是國家國防的戰略物資，現在庫存這麼低，大家都急著補，所以即使沒有俄烏戰事，油價還是不容易掉下來。」

第二，別以為1~3月都還買得到原油，就認為戰爭沒影響到原油供給，「你到3月的油都是一兩個月前的合約買的。到了4月，就會是2月合約買的油」。

陳寶郎引述國際能源總署（IEA）估計，全球原油供給量會從戰爭前的每天9913萬桶，到4月降至9613萬桶，主因就是俄羅斯到4月的供給量可能減少300萬桶，如此一來勢必推升油價。

圖／老謝看世界節目截圖

戰事長短、伊朗、委內瑞拉及OPEC 全都左右2022年油價動向

陳寶郎也提出2022年左右國際油價的幾個關鍵因素：

1. 戰爭何時結束，關係到各國制裁俄羅斯原油的力道。

現在美國及歐盟對俄羅斯的經濟制裁接二連三，但有可能到戰事結束，國際制裁的力道就會降低。

2. 伊朗核子協議能否順利達成。

美國在川普政府時期，認為伊朗沒有遵循2015年與多國達成的核子協議，因此祭出經濟制裁，使伊朗每日產油量從360萬桶降至250萬桶，但伊朗原油「因為便宜賣，大家還是搶著買」。

拜登政府想要跟伊朗談判，卻一直談不攏。美方又發現，國內汽油價格已漲到每加侖4.5美元，遠超過拜登競選時承諾的3美元以下，讓美方有些騎虎難下。

圖／老謝看世界節目截圖

3. 美國是否解除對委內瑞拉的經濟制裁。

原本委內瑞拉產油量是每天100萬桶，之前被美國經濟制裁後降至50萬桶。若美國願意取消制裁，讓委國產油量恢復水準，多少有助抑制油價持續上漲。

4. OPEC（石油輸出國組織）從之前減產恢復的速度。

拜登政府想要抑制原油價格高漲，才能控制美國國內汽油價格不致過高，但以沙烏地阿拉伯為首的OPEC不太搭理美國。

此外，去年4月OPEC同意每天減產970萬桶，如今正以每個月40萬桶的腳步慢慢恢復，預計到今年9月完全恢復。

美方希望OPEC縮短完全恢復產量的時程，但OPEC態度並未軟化。

圖／老謝看世界節目截圖

5. 葉門、阿拉伯聯合大公國（UAE）及沙烏地阿拉伯之間的關係。

中東地緣政治是另一個變數，例如葉門不時以飛彈或無人機攻擊沙烏地或阿聯的石油設施，大家自然會緊張。

6. 拜登政府對頁岩油產業的態度。

美國原本頁岩油產量達每天1300萬桶，現在只有1130萬桶，因為拜登上台後重視環保及生態，不鼓勵金融業投資頁岩油產業，加上2020年油價大跌導致許多業者大虧。

因此，拜登政府想指望本國石油增產以抑制油價，可行性也不高。

「你不鼓勵它，它又借不到錢，新開的油井就少了，產量少了，舊的也會關掉。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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